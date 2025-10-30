עם מקלות וסכינים: קטטה המונית מול המצלמות

המשטרה הודיעה כי בתום חקירה מקיפה של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז תל אביב, הוגשה הצהרת תובע נגד שמונה חשודים, בחשד למעורבות באירועי קטטה וירי שאירעו באוגוסט האחרון ביפו.

המעורבים הם בילל אל ריפי, בן 36, ג'ו חיגאזי, בן 28, פרנקו חיגאזי, בן 24, מוחמד צפורי, בן 21, אדם בן שרך, בן 21, אעדל כחיל, בן 20, עומר כחיל, בן 19 ועומר אבו עמארה, בן 18.

על פי ממצאי החקירה, האירוע החל בוויכוח בין מספר תושבי לוד, שנסעו בשני כלי רכב, לבין חשוד תושב יפו, בעקבות מחלוקת על שימוש בדרך. העימות המילולי בין הצדדים הסלים במהרה, והחשוד מיפו הוביל את קבוצת תושבי לוד למארב מתוכנן ברחובות יפו.

במהלך האירוע התפתח מרדף מסוכן בין כלי הרכב, שבמהלכו נהגו המעורבים בפראות תוך סיכון חיי אדם. בשלב מסוים פגע החשוד מיפו ברכב חונה ועצר את נסיעתו.

המעורבים מלוד יצאו מרכביהם והחלו להתעמת עמו, אז הגיעו למקום חשודים נוספים כשהם מצוידים בכלי תקיפה. לפי החשד, החשודים התנפלו על תושבי לוד והכו אותם נמרצות, ובמהלך העימות אחד מהתוקפים שלף סכין ודקר את אחד המעורבים בבטנו.

זמן קצר לאחר מכן הגיע למקום חשוד נוסף, שהצטייד באקדח וירה לעבר אנשי לוד, לאחר שאלו ניסו לקחת את רכבם שנגנב מהמקום.