המעצר המפתיע בעקבות הקטטה האלימה באילת

עבריין מוכר למשטרה, תושב צפון הארץ בשנות השלושים לחייו, נעצר בחשד לתקיפה, זאת לאחר שנפצע קשה בקטטה שאירעה במועדון בעיר המיוחסת לאנשיו של ראש ארגון הפשע אייל נגר.

המעצר בוצע על ידי חוקרי משטרת מרחב אילת בביתו של החשוד בנהריה, לאחר שצפו בסרטוני מצלמות האבטחה מהמועדון. על פי החקירה, במהלך בילוי במועדון שבו שהו נגר ואשתו, התפתחה קטטה שכללה דחיפות. במהלך האירוע, נדחפה אשתו של נגר, מה שהוביל, על פי החשד, להסלמה באירוע.

לאחר הקטטה, עזב החשוד את המועדון והמשיך לבלות במועדון אחר. בצאתו ממנו, הוא נדקר על ידי אדם המזוהה עם נגר, ככל הנראה כנקמה על הקטטה הקודמת. החשוד פונה במצב קשה לבית החולים יוספטל באילת, ומשם הוטס לניתוח חירום בבית החולים סורוקה, שם הצליחו הרופאים להציל את חייו. לאחר מספר ימי אשפוז, הוא שוחרר.

המשטרה עצרה את נגר ושלושה חשודים נוספים בחשד לניסיון רצח. נגר שוחרר לפני יומיים מחוסר ראיות מספיקות לקשור אותו לעבירת ניסיון הרצח או לאלימות, בעוד שלושת החשודים האחרים נותרו במעצר. כעת, באופן מפתיע, נעצר גם הקורבן של ניסיון החיסול בחשד לתקיפה. לא ברור אם המעצר נובע מאי שיתוף פעולה עם החקירה, ניסיון להפעיל עליו לחץ לחשוף את זהות הדוקר, או מעורבותו בקטטה הראשונית. החשוד יובא מחר להארכת מעצר בבית משפט השלום באילת.

עורך דינו של החשוד, אביעד חייט, הביע תמיהה על מעצרו של מרשו, שהינו קורבן העבירה: "מרשי אדם נורמטיבי שאינו מסוכסך עם איש, אין לו כל חלק בכל אירוע נטען ומדובר בלא פחות ממעצר שווא שנולד ממניעים פסולים לשון עדינה, אני סמוך ובטוח שכשבית המשפט ייחשף לחומר הראיות אם קיים, ייקבע במיידית שאין חשד סביר לביצוע כל עבירה כך שמרשי ישוחרר במיידי וללא כל תנאי מגביל".