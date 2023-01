צוות טנק רוסי ביצע אונס קבוצתי בנערה בת 16 - כך נחשף בהקלטה של שיחת טלפון שיורטה ופורסמה על ידי האוקראינים. בשיחה ניתן לשמוע חייל רוסי מספר לחברתו על ההתנהגות השפלה של חבריו לצבא.

בשיחה אמר החייל הרוסי כי "שלושה חברים בצוות הטנק אנסו נערה". בת זוגו עונה לו: "מי?". החייל חזר על מה שסיפר, אך לא פירט מי ביצע את האונס. האישה ההמומה נשמעת משיבה "ז**" בתגובה.

התובעת הכללית של אוקראינה, אירינה ונדיקטובה, טענה לאחרונה כי חיילים רוסים השתמשו באונס כ"מכשיר מלחמה" במהלך פלישתם. לדבריה, החיילים תקפו את האישה בברובארי, במזרח קייב, לאחר שפרצו לבית משפחתה.

התובעת המשיכה ותיארה כיצד החיילים ביצעו את הפשעים הנתעבים לעיני ילד, שעליו איימו באקדחים, בתוך הבית. זהו אינו המקרה הראשון בו חיילים רוסים מואשמים באונס של נשים אוקראיניות. ונדיקטובה הודיעה כי פתחה בחקירת האונס הרשמית הראשונה במדינה לאחר שצמד חיילים רוסים שיכורים הרגו גבר אוקראיני ואנסו שוב ושוב את אשתו.

מצבם של החיילים הרוסים בשטח מחמיר לא רק מהבחינה המוסרית, אלא גם בתנאים הקשים בהם הם חיים. דיווחים אחרונים העלו כי לחיילים הרוסים עומדים להיגמר מזון כמו גם דלק ותחמושת כתוצאה מבעיות אספקה.

בשיחת טלפון אחרת שפורסמה, נשמע גבר שואל את החייל הרוסי האם יש לו מספיק אוכל. "לפני יומיים אכלנו אלאבאי" (בהתייחסו לגזע של כלבי צאן מרכז אסיה). האזרח ההמום לא ממש מאמין למה שומע ואומר "אתה אוכל כלבים או מה? אין מה לאכול?". למרבה הפלא, החייל עונה: "כן, יש לנו מנות יבשות, אבל נמאס לנו מהמנות יבשות. התרנגולות והאווזים נעלמו כולם". האזרח הזועם אומר לחייל "אוי יקירי, זה מה שקורה לצבא שלנו".