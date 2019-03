טיפים לסטורי מאביבית? באלוטלי | צילום: Jean Catuffe/Getty Images 1. נבחרת אלוהית אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק: איגוד הכדורסל החליט להקים נבחרת שומרת שם שתהיה מיועדת לשחקנים דתיים, כך פורסם השבוע ב"ישראל היום". הנבחרת האלוהית הזו מיועדת לנערים בגילאי 13-16, והסיבה להקמתה, אומרים באיגוד, היא כי שחקנים דתיים נותרים מחוץ לסגל הנבחרת "האמיתית" משום שחלק מהאימונים מתקיימים בשבתות ו"לא רצינו להמשיך ולפספס כישרונות". איזה פאקינג קשקוש. כי מה, אם יתברר שהם מוכשרים מספיק לנבחרת "הרגילה" הם כן יתחילו להתאמן בשבתות על תקן פיקוח פיק-אנד-רול דוחה שבת? או שפתאום כל לו"ז האימונים ישתנה עבורם? ואם יגיעו לנבחרת הבוגרת שלעיתים משחקת בשבתות - הם ייעדרו? כמו כן: האם משהו מנע מהאיגוד עד היום לאתר את אותם "כשרונות מפוספסים"? הרי בכל מקרה גם לנבחרת חובשת הכיפה יהיה צורך בגיוס כדורסלנים צעירים מצטיינים שמישהו יצטרך לאתר אותם. יכול להיות שהם פשוט לא טובים מספיק לרמות הגבוהות ומישהו תירץ את היעדרם מהסגל בשמירת השבת והחליט להקים מיזם שכל כולו יחסי ציבור ולא יקדם בצעד וחצי את הכדורסל הישראלי. ויש לי עוד כמה שאלות: האם באיגוד מתכננים להקים נבחרות לעוד פלחי אוכלוסיה שתכנית האימונים הקיימת לא מתאימה להם? האם יתקיימו טורנירים חגיגיים נגד נבחרות מדתות אחרות ברחבי העולם, ואם כן - באילו ימים ייערכו המשחקים כך שלא יתנגשו עם האמונות השונות? האם במשחקי הנבחרת הדתית בנות יוכלו לשיר שירי עידוד ביציע, או שהנבחרת תצטרך לרדת מהמגרש במקרה כזה? ולמה - הו למה - זה צריך מלכתחילה להיות פרויקט של איגוד הכדורסל? התשובה נעוצה אולי בכך שמי שמפקח על הפרויקט הוא פיני גרשון, המנהל המקצועי של איגוד הכדורסל ומי שבעצמו מתקרב לדת ותולה בהשם את חלק מהנצחונות הכי גדולים שלו. ייתכן שמישהו זרק לו את הרעיון וגרשון קפץ על המציאה לשם שמיים. מעניין אם לפני כל זריקת העונשין הוא יתרגל עם הבחורים הצעירים קריאת שמע או את ברכת הדרך לכדור. כן, אני יודע שזה נשמע מטופש - אבל לא יותר מטופש מהפרויקט הזה. View this post on Instagram A post shared by judios argentinos (@judiosargentinosok) on Mar 7, 2019 at 4:28am PST 2. השבוע הקשה של ריאל איזה מזל יש לריאל מדריד שהצליחה להיפטר מהסרח העודף כריסטיאנו רונאלדו תמורת סכום סמלי של 100 מיליון אירו. הרי היה ברור לכל שהוא זה שעיכב את ההתפתחות שלה כקבוצה וכמועדון, חסך ממנה עוד ועוד תארים, והפך אותה לבדיחה של ספרד ואירופה. זה בגדר נס שנמצאה הפראיירית שתיקח אותו ותאפשר לבלאנקוס לרכוש במקומו גברים שאשכרה יודעים לשחק כדורגל (נעצור כאן כי הטוקביקסטים התחילו להשתולל כבר אחרי המשפט הראשון). אלה ימים קשים (בואכה מביכים) עבור ריאל מדריד - מי שהספיקה בשבוע וחצי להיות מודחת מהגביע הספרדי אחרי הפסד ביתי משפיל לברצלונה; להתרחק 12 נקודות מהמקום הראשון בליגה לאחר הפסד ביתי ל, ובכן, ברצלונה; ולעוף מליגת האלופות אחרי עוד הפסד ביתי מדהים ומשפיל לברצ… אייאקס. >> יש לכם משהו להגיד לזוהר? בואו לדבר איתו בטוויטר אלופת אירופה הגאה (שלוש פעמים ברציפות, כן?) שניצחה במשחק הראשון באמסטרדם והגיעה זחוחה לגומלין + ספיגת כרטיס צהוב מכוון של הבלם והקפטן סרחיו ראמוס שלא רצה להחמיץ את רבע הגמר העתידי - קיבלה ארבע בעיטות בישבן. ועוד מקבוצה צעירה יחסית ולא מנוסה במיוחד, שבעיקר מספקת כישרונות לאריות אירופה. אגב הכישרון הבא שיעזוב, עושה רושם, הוא דושאן טאדיץ', דווקא בן 30, הגיל שבו אמור להתחיל החלק השני של הקריירה, אולי השחקן הכי טוב שאתם לא מכירים, ואולי יירכש ע"י ריאל מדריד בעונה הבאה. לסיכום: ריאל עם רונאלדו: 4 זכיות בצ'מפיונס, 2 אליפויות ספרד, 2 גביעים, 2 סופר קאפ. ריאל אחרי רונאלדו: אבק מתגלגל ברוח. View this post on Instagram A post shared by Airtel Football (@airtelfootball) on Mar 7, 2019 at 6:21am PST 3. השבוע הקשה (אבל פחות) של לברון אני תוהה אם לברון ג'יימס יותר שמח או יותר מבואס השבוע (כלומר אני משוכנע מה התשובה, אבל בואו נגיד לצורך הדיון שאני תוהה). מצד אחד לא רק שהוא לא ייקח אליפות השנה עם הלוס אנג'לס לייקרס - ספק אם בכלל יגיע לפלייאוף, לראשונה מאז 2006; מצד שני הוא עבר את מייקל ג'ורדן בדרך למקום הרביעי ברשימת הקלעים הגדולים בכל הזמנים (במשחק שבו הלייקרס הפסידו). הממ… מה יותר משמעותי לקינג ג'יימס: כישלון קבוצתי או הישג אישי? לברון, בטח בשנים האחרונות, עסוק בעיקר בעצמו ובמורשת שהוא רוצה להשאיר אחריו - על ומחוץ למגרש. למשחק שבו ידע שיעבור את ג'ורדן הוא הגיע עם נעל שעליה כתב בטוש "תודה לך MJ". הכל מחושב. נו, אז הוא במקום הרביעי בקלעי כל הזמנים, אז מה? במקום השני ברשימה הזאת נמצא קארל מאלון, אחד הלוזרים הגדולים בתולדות ה-NBA. את הליגה מוביל היום מפלצת בשם ג'יימס הארדן, שעדיין לא לקח אליפות. אז מה שוות כל הנקודות? איש לא ייקח מג'יימס את האליפויות והתארים האישיים, איש לא ייקח ממנו את הסטטיסטיקות, איש לא ייקח ממנו התרומה שלו למשחק. אבל נדמה לי שאחרי העונה הזו, איש כבר לא יחשוב שג'יימס נמצא בשיח על מי הכדורסלן הגדול בהיסטוריה. View this post on Instagram A post shared by Overtime Edits (@overtimeedits) on Mar 6, 2019 at 4:35pm PST 4. מה הסטורי התרגלנו כבר לחגיגות מקוריות/מוזרות/שחצניות/או בכלל חוסר חגיגות אחרי כיבוש שערים, אבל כזה עוד לא היה; שחקן מארסיי, מריו באלוטלי, חלוץ מוכשר וקטלני עם אופי בעייתי והרסני, הבקיע במספרת מרשימה בדקה ה-12, ומיד רץ לכתב/צלם שעמד מאחורי השער והגיש לו מכשיר טלפון. באלוטלי, כמובן, העלה על המקום סרטון לאינסטגרם שלו. עכשיו בואו - זה סטארט-אפ מדהים. בכמה ימים הסרטון צבר קרוב ל-4 מיליון צפיות, 900 אלף לייקים ו-9,000 תגובות. באלוטלי סיפר שהוא נתן לכתב את הסלולרי שלו לפני המשחק, כלומר זה ממש לא היה אירוע ספונטני (מעניין אם זה תוכנן כבר במשחקים קודמים ופשוט לא יצא לפועל). בכל מקרה מדובר בגאונות. מעניין אם האיש למד לנצל את האינסטגרם מאחת האקסיות שלו, מישהי בשם אביבית בר זוהר, אולי שמעתם עליה. הם יצאו לתקופה קצרה לפני שלוש שנים, קשר שהסתיים בתלונה שבר זוהר הגישה נגדו למשטרת מילאנו בגין תקיפה (עקבותיו של התיק לא נודעו עד עצם היום הזה). תחשוב על זה, אם רק היו נשארים יחד, תארו לעצמכם איזה פאוור קאפל אינסטגרמי זה היה יכול להיות, בפרצוף של חבורת גדות-גולדמן-סלע! View this post on Instagram A post shared by Mario Balotelli������‍��‍���� (@mb459) on Mar 3, 2019 at 2:10pm PST





