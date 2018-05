פוסט מעשה במחשבה תחילה

5. מופע השקרים הטרגדיה בערבה בשבוע שעבר, בה נהרגו 10 בני נוער, היא אסון טבע נורא. סיפור קורע לב, מקור לאבל גורף ויסוד לרגע נדיר של אחדות בציבור הישראלי. ולכן, אך טבעי הדבר שיימצא מי שיעשה בטרגדיה ניצול ציני למטרת פילוג ושיסוע. ואיזו הפתעה שזה הגיע דווקא מראש הממשלה של כולנו, אדם שמעולם לא עשה דבר כדי לקרוע עוד קצת את חלקי החברה הישראלית. כלומר, חוץ מהאמירה שהשמאל שכח מה זה להיות יהודים; או שהערבים נוהרים בכמויות לקלפי באוטובוסים של עמותות השמאל; או ההסתה נגד בית המשפט והתקשורת. אבל חוץ מזה באמת שזהו. והשבוע? נתניהו שיתף כתבה שהתפרסמה באתר ערוץ 7 (מקור בלתי נדלה של אמינות עיתונאית) ולפיה אוהדי בני סכנין שרקו בוז בדקת הדומיה לנספים בשיטפון. "בושה וחרפה", כתב ראש הממשלה שכמובן לא טרח לבדוק אם יש דברים בגו. "אני מצפה מכל מנהיגי הציבור, יהודים ולא יהודים כאחד, לגנות בכל תוקף התנהגות מבישה זו". אלא ש"התנהגות מבישה זו" לא הייתה ולא נבראה כפי שניתן לראות בתיעוד מהמקום (לכל היותר הייתה קבוצת ילדים שלא עמדה), והיא אף הוכחשה ע"י כל מי שנכח במגרש: צוות השיפוט, צוות השידור ואנשי הקבוצה האורחת מרעננה. אה כן, לערוץ 7 לא היה כתב בדוחא, וה"דיווח" שלהם התבסס, ואני מצטט - על "אוהדים שנכחו באצטדיון". היית מצפה משקרן מקצועי כמו ביבי שיהיה פחות חפפן ויקפיד יותר על השקרים שהוא משתף. רק אתמול (חמישי) הוא טרח להסיר את הפוסט מהפייסבוק שלו, ארבעה ימים אחרי הפרסום ושלושה ימים אחרי שהתברר שמדובר בפייק ניוז מובהק. האם טרח להבהיר? להתנצל? הצחקתם. גם על הערבים הנוהרים הוא התנצל רק כעבור חודשיים, כשהנזק (ומבחינתו ההצלחה המסחררת) כבר נעשה. בסדר, אפשר להבין את נתניהו. מבחינתו הסתה כזו זה שגר ושכח, עניין שבשגרה. וכך, שוב האפקט שביקש ליצור עשה את שלו. מה גם שהוא היה עסוק כל הזמן הזה בהכנת המצגת על השקרים של איראן. בכל זאת, האיש מומחה בתחום. (הפוסט המדובר. צילום מסך פייסבוק) 4. החוק הרוס(י) ארגון שחקני הכדורסל בישראל הכריז על סכסוך עבודה ומאיים לפתוח בשביתה. אני יודע מה עובר לכם בראש: אוי ואבוי, אמאל'ה, אנה נוליך את עצמנו, מה נעשה ללא האיכויות של הכדורסלנים המקומיים? אחרי שצחקנו, בואו נתפנה לסוגיה: מנהלת הליגה בכדורסל החליטה לא לחדש את החוק הרוסי, שמחייב נוכחות של שני שחקנים ישראלים על המגרש בכל רגע נתון. עניין זה כמובן יפגע בכדורסלן הישראל שיצטרך פתאום אשכרה להילחם על מקומו. אפשר להבין את האימה. את הסכסוך (בואכה השבתה) מוביל יו"ר ארגון השחקנים ניר אלון, אדם רודף פרסום, שמנסה שוב לתפוס כותרות. הפופוליזם שלו לא מפתיע. האכזבה מגיעה דווקא משמעון אמסלם, אדם שלהבדיל מאלון יש לו זכויות רבות בכדורסל הישראלי. אמסלם אמר בלי למצמץ ש"אנחנו לא רוצים לחבל לאף אחד, אלא להוכיח שרק בזכות החוק הזה הנבחרת הלאומית תוכל להצליח". רק שהעובדות מדברות בתוקף נגד. באליפות אירופה האחרונה סיימה ישראל במקום ה-21 מתוך 24 נבחרות אחרי תצוגות מבישות. החוק הרוסי, וגם אמסלם בטח יודע, לא קידם את הכדורסל ואת הכדורסלן הישראלי בשום אספקט חוץ מהתפחת חשבון הבנק. שחקנים קיבלו משכורות לא פרופורציונליות רק כי לבעלי הקבוצות לא נותרה ברירה אלא להחתים אותם, וכפועל יוצא מזה הרמה ירדה. למה? כי המנטליות הישראלית - למה שמישהו ישקיע אקסטרה אם הוא יודע שמה שלא יקרה יהיה לו ביד חוזה מובטח. אני מקווה שהמנהלת לא תיבהל מהאיומים של אלון ושות' (יש להם נטייה להיבהל. סיכוי גבוה שהסירוב להמשיך עם החוק הרוסי נובעת מהאיום של מכבי ת"א לזרוק על הליגה בעונה הבאה, בין היתר בגלל החוק הרוסי). הערכה גסה: הליגה לא תושבת. אף אחד בענף לא רוצה לגלות כמה לציבור לא באמת אכפת. השאלה היא רק מי יתקפל. איזו עונה מטורפת של ליגת האלופות. כמות מהפכים ושערים שמספיקה גם לשתי עונות התנקזה לארבעה משחקים לא פחות ממדהימים בחצאי הגמר. ליברפול מנצחת 5:2 וכמעט מבזבזת את היתרון הזה עם הפסד 4:2, ובאיירן מינכן כמעט הופכת הפסד 1:2 לריאל מדריד עם תיקו 2:2 בגומלין. שערים ענקיים, טעויות גורליות. דרמה שאי אפשר לתסרט. מה אפשר לבקש יותר מהכדורגל. כמה חבל שנשאר רק משחק אחד לסיום עונת הצ'מפיונס. אם זה ימשיך ככה, צפוי גמר היסטורי עם גשם של גולים. ליברפול נגד ריאל, מוחמד סלאח נגד כריסטיאנו רונאלדו, אנגליה נגד ספרד, נדב יעקבי נגד כפתור הווליום בשלט. למה צריך לחכות שלושה שבועות למה? A post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc) on May 2, 2018 at 4:33pm PDT 2. יאללה מכות שלושה אנשים היכו נמרצות אדם נוסף לאור יום ולעיני המצלמות. הם נתפסו ע"י המשטרה והועמדו לדין. העונש החמור שקיבלו על התקיפה הזו: לא לראות כדורגל. את העונש לא נתנה להם אמא שלהם - אלא בית המשפט. הסיבה: האירוע קרה במגרש כדורגל, מקום בו ידוע שחוקי המדינה אינם תקפים. שלושת אוהדי מכבי חיפה שחבטו נמרצות באוהד קריית שמונה יכולים היום לחייך מאוזן לאוזן. הרי אם היו מתועדים ונתפסים סתם ככה ברחוב, יש סיכוי לא קטן שהם היו נאלצים לבלות כמה חודשים טובים בכלא. לכל הפחות הם היו מקבלים מאסר על תנאי ועבודות שירות. תחת זאת הם הורחקו מהמגרשים לשלוש שנים. אוהדי מכבי חיפה האחרים יכולים רק לקנא. כל אחד מהם היה חותם היום על לא לראות את הקבוצה המדרדרת שלו. עד כמה מערכת המשפט מגוחכת? עורך דינם של שניים מהתוקפים אמר "אנחנו מסכימים לעונש ההרחקה. ממילא אף אחד פה לא אוהד 'שרוף'. הנוכחות שלהם במגרש הייתה על מנת לציין את זכרו של ילד צעיר מאוד שנהרג באירוע טרגי ביותר". כלומר, הענישה היא אפילו לא ענישה. הם ממילא לא יגיעו למגרש לא היה צריך את פסק הדין בשביל זה. וזה מה שהיה למשטרת ישראל לומר על הליך הבזק במסגרתו הנאשמים נתפסו והובאו לדין תוך ימים ספורים (אגב, למה במקרים אחרים יש כזו סחבת?!). "הוחלט להעניק לנושא עדיפות עליונה מתוך ראיית האינטרס הציבורי, אשר מחייב הוקעת האלימות ממגרשי הספורט ובשל חומרת המעשים - הן ברמה הפלילית והן ברמה הציבורית". כן, עד כדי כך המעשים חמורים וצריך להוקיע את האלימות, שנקטו בעונש הקל והלא משפיע ביותר שאפשר - הן ברמה הפלילית והן ברמה הציבורית. המסר שיוצא מהפרשה הבזיונית הזו די פשוט: רוצים לסגור חשבונות עם מישהו וחוששים מבית הסוהר? עשו את זה באצטדיון כדורגל. לכל היותר תקבלו נו נו נו. 1. אבל מי סופר? עוד 40 ימים למונדיאל.





