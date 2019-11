עלילות משה ומסי בעיר הגדולה

View this post on Instagram A post shared by Selección Argentina (@afaseleccion) on Mar 19, 2019 at 4:50am PDT הר סיני חשוב מאוד שמשה סיני מיהר להבהיר שהתפקיד החדש שלו בהפועל תל אביב הוא לא "מנהל מקצועי", אלא "נציג הבעלים". סביר להניח שגם הוא יודע שלשום דבר בקריירה שלו, בוודאי בשנים האחרונות, אין קשר לניהול, או למקצוענות. יותר מזה, למה הוא צריך את כאב הראש של אשכרה להתעסק בצד המקצועי של מועדון חולה ואומלל כמו הפועל, כשאפשר לעבוד בתור שליח ולקבל אחלה כסף. זה לא זלזול במקצוע השליחים חלילה. חלק מהתזונה הקבועה שלי נצרכת בעזרתם, אבל גם סיני הבהיר במסיבת העיתונאים שבה הוצג שהמאמן החדש ניר קלינגר (מיד נגיע גם אליו) "ינהל את הכל כמו שהוא רוצה ומבין, ואני אהיה המקשר בין הבעלים לבינו. שחרור שחקנים, צירוף שחקנים, הכל יהיה לפי דרישה של ניר קלינגר. אני אבוא עם הדרישות שלו לבעלים". האם סיני, סמל אדום לשעבר, מונה לתפקיד המיותר הזה כדי לסמן משהו לאוהדים הכעוסים? אם זה המקרה, הבעלים כנראה שכחו, או לא יודעים, שהפרידה הקודמת בין סיני להפועל הייתה בטונים צורמים במיוחד, ושהקהל האדום די שכח לו חסד נעורים. כדי להצדיק את היותו המתווך הרשמי, אמר סיני: "הייתי מאמן, אני יודע איך חושב מאמן". נכון. סיני היה מאמן, והנה בריף זריז על קריירת האימון שלו: התפטר מבני יהודה; פוטר ממכבי פ"ת; התפטר ממכבי הרצליה; ירד ליגה עם מכבי פ"ת (קדנציה שנייה); פוטר (שוב) ממכבי פ"ת; והתפטר (שוב) ממכבי הרצליה. הוא אולי יודע איך חושב מאמן, אבל אם זו אותה חשיבה שהביאה אותו לאן שהביאה - לא בטוח כמה זה אמור לעורר השראה. ‏לפי איך שדברים מתנהלים בהפועל עם הבעלים למשפחת ניסנוב, לא אופתע אם סיני מונה לתפקידו לאור התצוגה שלו על המגרש מול ותיקי ברזיל. View this post on Instagram A post shared by (@hapoeltafans) on Nov 6, 2019 at 1:16am PST עכשיו לגבי החלק השני בעסקה, ניר קלינגר. תראו, הוא כבר רגיל להגיע לקבוצות במשבר באמצע העונה, זה לא בהכרח דבר חיובי. שאחרת היה מחזיק מעמד יותר מעונה וחצי בקבוצות אותן אימן. ב-15 השנים האחרונות הוא נכשל באופן די קבוע פרט לשתיים-שלוש הבלחות, האחרונה שבהן היא הזכייה בגביע המדינה עם הפועל חיפה לפני עונתיים. לקבוצה הקודמת שלו, בית"ר ירושלים, הוא הגיע אחרי שהתפטר עבורה מאותה הפועל חיפה במהלך כשר אבל מסריח במיוחד. מבית"ר הוא לקח הפסקה בגלל אירוע שהצריך צנתור, וסיים את החוזה בתום העונה ומאז המתין להזדמנות הבאה. ספק גדול אם דווקא הפועל היא הקבוצה שבה יצליח להחזיק מעמד לטווח ארוך. ולסיום - הניסנובים. כמה התנהלות טראגית-קומית בבעלים. בעונה שעברה עם פיטרו את קובי רפואה, מינו את אופיר חיים (עליו הכריזו כ"מאמן העתיד של ישראל"), פיטרו אותו אחרי חודש וחצי לטובת אותו קובי רפואה, ואז נפרדו ממנו שוב לטובת ניסו אביטן, שבעצמו נטש את הפועל חדרה - הקבוצה המפתיעה של העונה שעברה. מהלך שכל הצדדים ודאי מתחרטים עליו. אביטן היה מאמן מת-מהלך לפחות שלושה שבועות, וסביר שבעלי הפועל רק חיכו לפראייר התורן שייקח את הספינה השוקעת לפני שהם נפטרים מניסו, פיטורים שיעלו להם לא מעט לאחר שלא טרחו להכניס סעיף פיטורים בחוזה שמסדיר את הפיצויים שלו במקרה כזה. נחשו מה, גם בחוזה של קלינגר לא הוכנס סעיף כזה. כי התנהלות תקינה ומקצועית היא נר לרגלי מועדון הפועל תל אביב. לא משנה מי עומד בראשו. View this post on Instagram A post shared by (@hapoeltafans) on Nov 6, 2019 at 9:37am PST עומר אדם מי כ-30 אלף הכרטיסים למשחק הידידות בין ארגנטינה לאורוגוואי בישראל נמכרו תוך שעות, כשעוד אלפים רבים שניסו להשיג כרטיס לא הספיקו לרכוש בזמן. לפי משרד הכרטיסים "לאן", מדובר בשבירת שיא ובמכירת הכרטיסים המהירה ביותר אי פעם לאצטדיון שלם בישראל. במילים אחרות: יותר מקצב המכירות להופעות של עומר אדם, מי שהיה צריך יממה שלמה כדי למכור 50 אלף כרטיסים לפארק הירקון. ככה זה, לקהל אין סנטימנטים אוי אוי, וליאו מסי הוא הכי טוב בעולם בלעשות צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום (על המגרש). נזכיר, מארגני המשחק הזה הם אותם אנשים שניסו להביא את נבחרת ארגנטינה למשחק ראווה נגד ישראל לפני שנה וחצי, משחק שבוטל בגלל איומים לכאורה על הארגנטינאים ומשפחותיהם וספציפית על חייו של מסי, או, לחילופין, בגלל הרצון הבוטה של שרת התרבות והספורט מירי רגב לכפות את העברת המשחק מחיפה לירושלים שעורר את כל הרעש מלכתחילה ואז הצריך ממנה מסיבת עיתונאים היסטרית שבה האשימה את כל העולם בביטול, ועל הדרך ביזתה את זכר הספורטאים הישראלים שנרצחו במינכן. תלוי את מי שואלים. ומה עכשיו, האם פתאום אין איומים על חייו של מסי ועל חבריו? או שעכשיו פשוט אין התערבות פוליטית של רגב ושותפיה וזה מאפשר למשחק להתקיים ברוגע? והאם רגב סותמת את הפה לגבי הלוקיישן (תל אביב המשוקצת) כי הפעם המשחק הוא לא נגד נבחרת ישראל? או כי הבינה שלא תוכל לגזור קופון פופוליסטי נוסף ממסי וחבורתו וכי את ההסתה עכשיו צריך למקד בנושא תיקי ראש הממשלה? והאם היא כבר ביקשה לקבל כרטיסים למשחק כדי שתוכל לפגוש את מסי ולעשות איתו סלפי מביך סטייל אורן חזן (מי?) ודונלד טראמפ. תגידי מה יהיה הסוף איתך. View this post on Instagram A post shared by Selección Argentina (@afaseleccion) on Jun 21, 2019 at 12:30pm PDT {title}





