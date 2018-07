ירושלים של מטה

5. 0 בבוקר משחקה של הפועל באר שבע מול דינמו זאגרב בקרואטיה, שמחו שחקני הקבוצה לגלות את השר אורי אריאל הכהן בתפילת השחרית בבית חב"ד המקומי, ושאלו אותו אם הוא יכול לברך אותם לקראת המשחק החשוב. אריאל בישר להם לאכזבתם כי לא נהוג לברך בחו"ל משום שברכת כהנים יש לברך בשמחה, ואילו בחו"ל אין שמחה. בכל זאת, כפי שניתן לראות בתמונה, נאות לבסוף השר ובירך את השחקנים שיצליחו. המשחק הסתיים באחת התבוסות הכי משפילות של באר שבע, 5:0. שאלתי את אורי אריאל האם לאור הכישלון החרוץ הוא מתכוון להסיק מסקנות, והוא ענה שהברכה היא של הקב"ה ("אנחנו רק השליחים" הוא אמר). במילים אחרות, אריאל הוא הש.ג שמפיל את האחריות על המפקד העליון ורומז מי האשם האמיתי בביזיון הזה. ייתכן שאחרי קיץ מרגש עם מונדיאל שהיה מתת האל לאנושות, ואירעו בו לא מעט ניסים (אנגליה בחצי הגמר למשל), אלוהים מיצה את ההתעסקות בכדורגל והוא רוצה לנוח, ייתכן שאלוהים אוהד מכבי, ייתכן גם שהוא לא קיים וההיתלות בו היא קצת עבודת אלילים. הרי לא אלוהים הציב בהרכב הפותח את השוער אנסטיס שאחראי במו ידיו לארבעה מתוך חמשת השערים שספגה באר שבע. לא אלוהים החתים את אנסטיס מאחורי גבו של השוער גיא חיימוב שהיה חלק בלתי נפרד משתי האליפויות האחרונות שלהם (וגילה על ההחתמה דרך הוואטסאפ). לא אלוהים קרס מנטלית. בסיום השיחה איתו אמר השר והכהן כי הוא מתכוון לברך את באר שבע עוד יותר, וביותר כוונה. איך אומרים? שאלוהים יעזור להם. אורי אריאל פגש הבוקר את שחקני הפועל באר שבע בבית הכנסת בזאגרב וברך אותם לקראת משחקן הערב מול דינמו זאגרב. pic.twitter.com/mj9m0TSg0V — arik bender (@arikbender) 24 ביולי 2018

4. סמים פס כדורסלן הפועל ירושלים ונבחרת ישראל ריצ'רד האוול נכשל בבדיקת סמים. אבל לא תגידו סמים ממריצים, תוספי מזון אסורים או משפרי ביצועים אחרים. אדרבה: האוול (שאף הודה בכך בעצמו) עישן קנאביס. ללא ספק, לא פעילות מומלצת לפני משחק. לא אם אתה רוצה להיות מפוקס, נחוש ובעל מוטיבציה להזיז את הגוף. למרות זאת, העונש החמור שהוא עלול לספוג הוא להיות מושעה לארבע שנים ממשחק בארץ (בשאר העולם לא בהכרח סופרים את הענישה אצלינו). האוול, אמריקאי נוצרי שנשוי לישראלית ומתוקף כך קיבל אזרחות ומשחק גם בנבחרת ישראל, כבר לא ישחק בנבחרת. או בישראל. וזה די מטופש, בטח אחרי חוק אי-ההפללה לפיו אחזקה ושימוש פרטי בסמים מהסוג הזה לא ייחשבו לעבירה פלילית. אז אולי כדאי להוציא אותו מחוץ לרשימת החומרים שמדליקים נורה אדומה בבדיקות האלה. אגב, את המשחק בעקבותיו נתפס, סיים האוול עם 17 נקודות וללא החטאה. אם אלה המספרים שהוא מנפק תחת השפעת קנאביס - האיש לא צריך לקבל עונש אלא פרס. A post shared by Hapoel Jerusalem B.C. (@jerusalembasket) on Jun 11, 2018 at 1:07pm PDT 3. אהבה בת 20 לא בטוח שענף הרפואה נתקל בספסימן כמו כריסטיאנו רונאלדו - האדם שמאתגר פעם אחר פעם את התפיסה לגבי היכולת והגוף האנושי. הוא כבר לא מסתפק בלשבור את טבלאות הסטטיסטיקה - עכשיו הוא בדרך לשבור את הטבלה המחזורית. לפי הבדיקות האחרונות שנערכו לו, אחוז השומן בגופו של הכדורגלן בן ה-33 עומד על 7% בלבד. בהשוואה לממוצע של 10% בקרב שחקנים בני גילו, ובערך 92% בקרב אנשים מהיישוב בני גילו. מסת השריר שלו מהווה 50% ממשקל גופו, בהשוואה ל-46% מהשחקנים בגילו. זה אומר שמצבו הוא כמו של שחקן בן 20. בקצב הזה רונאלדו יוכל להמשיך לשחק גם כשיהיה בן 54. אל תתפלאו אם ביום בו המדע יתקדם למקום בו רונאלדו נמצא בו כרגע, יתברר שלא מדובר בבן אנוש אלא בחייזר. A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 31, 2018 at 6:00am PDT 2. התקבל בוואטסאפ הקריסה של בית"ר ירושלים הולכת ומתבהרת ככל ששלב טרום העונה מגיע לסיומו; קרה שבשנה שעברה הכאוס וטירוף המערכות כמעט הסתיימו בתואר, אבל נראה שהעונה כל דבר שאיננו מאבק נגד הירידה ייחשב להישג. האירוע האחרון ש"יצא החוצה" מזכך את המערב הפרוע הזה לכדי סף שלמות; המועדון הודיע לשחקנים להגיע עצמאית למשחק אימון בכפר סבא ולא לשכוח להביא בקבוקי מים. עידן ורד, שחקן שהעתיד שלו בקבוצה מוטל בספק, לקח על עצמו לנזוף במנהל שהעביר את המסר וכתב ש"אם לא יהיה אוטובוס שיוצא מבית וגן למשחק, שחקנים לא יגיעו. יש גבול לזלזול בנו ובמקצוע. אנשים לא יבואו במוניות או טרמפים מירושלים וינסו להגיע בכוחות עצמם. אנחנו סופגים המון חרא כבר חודש, אבל יש גבול… אנחנו בית"ר ירושלים ולא חוג". פה הטעות של ורד. בית"ר היא חוג במתנ"ס השכונתי לכל דבר ועניין. המאמן גיא לוזון גער בשחקנים על ההדלפה ואמר להם שהם צריכים להתבייש ושהם פוגעים בכבוד המועדון. כן, גם הנזיפה הזו הודלפה. עד כאן הקוריוז. לעצם העניין; נראה שהבעלים אלי טביב (אוקיי אולי לא עד כאן הקוריוז) החליט שזו תהיה העונה שבסופה הוא מוריד את בית"ר ליגה ואז מוכר אותה כפי שעשה להפועל כפר סבא - או לחילופין מחרב אותה מבפנים ומוכר אותה כדי שתרד כעבור כמה שנים, כפי שעשה עם הפועל תל אביב. חלק מההתנהלות הקבועה של טביב היא להמאיס את החיים על השחקנים כדי לגרום להם לעזוב ואז יוכל למכור אותם במחיר טוב, או להביא אותם להיכנע ולוותר על דרישות שכר גבוהות. בכל מקרה זה WinWin לטביב, שאין לו סנטימנטים לקבוצות אלא רק לעצמו. כמובן שהבעיה האמיתית היא לא אופן הניהול של טביב אלא עצם הניהול שלו. עבריין מורשע שלא רק שלא נבעט מהכדורגל, אלא הכל נסלח לו על אף שהוא מצפצף על הסנקציה שלא להתקרב לניהול הקבוצה. A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Jul 19, 2018 at 1:54am PDT 1. יש עתיד המבחן של שחקני נבחרת העתודה בכדורסל, שזכתה השבוע באליפות אירופה יהיה בעוד שנתיים-שלוש. על כמה מהם תמשיכו לשמוע וכמה מהם ייזכרו רק בזכות אותה אליפות? כי המטרה של העתודה היא לא תארים אלא ייצור שחקנים שיוכלו בעתיד להשתלב בנבחרת הבוגרת, וזה המצב כפי שהוא מצטייר כרגע: יובל זוסמן - כרגע שחקן מכבי ת"א. אם לא יקבל דקות משמעותיות סביר שיעזוב לכל המאוחר בשנה הבאה. זוסמן נראה כמו שחקן ששווה דקות משמעותיות באירופה. אם לא במכבי אז במקום אחר. אבל הוא כבר קיבל זימון - ולו סמלי - לסגל הרחב של הנבחרת הבוגרת. בוודאות יהפוך בעתיד לשחקן מוביל בה. דני אבדיה - כרגע רשום במכבי ת"א. אבדיה בן ה-17 הוא אחד הפוטנציאלים הגדולים שצמחו בישראל בשנים האחרונות. ביום טוב הוא יכול לחלום על קריירה ב-NBA. בינתיים צריך להתמקד בלמצוא קבוצה שתיתן לו לשחק כדי שיתחשל. זה יכול להיות בארץ, עדיף שזה יהיה באירופה באחת הקבוצות של הליגה האדריאטית. גם הוא קיבל את אותו זימון סמלי ומן הסתם ינופה בהמשך, אבל כשיגדל קצת יהיה שחקן בולט בנבחרת הבוגרת. מירון רוינה - כרגע בהפועל גליל עליון בליגה הלאומית וימשיך שם גם בעונה הקרובה. רוינה הוא לוחם אבל עם נתונים טיפה מוגבלים. קשה להאמין שיתקדם מעבר לקבוצת מרכז טבלה ישראלית. יכול להיות סנטר מחליף בנבחרת, עניין של טיימינג. מייקל בריסקר - כרגע מושאל מהפועל אילת לעירוני רעננה בליגה הלאומית. הגובה של בריסקר עלול למנוע ממנו להגיע לרמות הגבוהות. בריסקר אולי יגיע לנבחרת אם תתעורר מצוקת קלעים והוא יפגיז מהשלוש בליגת העל. גיל בני (קפטן) - גם הוא ברעננה בלאומית. בני, מהשחקנים המפתיעים באליפות אירופה, וזה שתרם לא מעט לזכייה, ייעצר ככל הנראה בצמרת הלאומית בואכה תחתית ליגת העל. וזה בסדר גמור. קבוצת מרכז. ספק אם ישתחל לנבחרת הבוגרת. לגבי שאר השחקנים, סיכוי נמוך שיפתחו קריירה משמעותית, אולי יקבלו תשואות כשיעלו לדקה-שתיים בגארבג' טיים. כן, אני פה כדי לבאס. (אגב, שיהיה ברור שגם שלושה שחקנים שיגיעו מהעתודה לנבחרת זה אחלה. והזיכרון של אליפות אירופה והיחס הציבורי והתקשורתי זו חווייה לכל החיים. רק קצת פרופורציות). A post shared by Israeli Basketball Association (@ibba_israel) on Jul 25, 2018 at 12:59am PDT 0. מדי הלאום עברו 272 יום מאז שאלישע לוי סיים באופן רשמי את תפקידו, ולנבחרת ישראל בכדורגל עדיין אין מאמן. אבל היי - יש מדים חדשים! והם בצבעי תכלת-לבן בהתאם לחוק הלאום החדש! פשוט קצת מוזר שבתמונה הרשמית מופיע ביברס נאתכו הלא יהודי. בכל זאת אזרח סוג ב' שגם לא שר את ההמנון. איך אמר השר כחלון? היינו פזיזים, טעינו בפוטושופ וצריך לתקן. A post shared by ההתאחדות לכדורגל בישראל (@israel_football_association) on Jul 26, 2018 at 1:16am PDT





