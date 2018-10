1. היינו כחולמים נבחרת ישראל חזרה מפיגור כדי לנצח נבחרת שמדורגת גבוה ממנה, במשחק רשמי - זוהי אזעקת אמת. נבחרת ישראל, בכדורגל, בטורניר חשוב. וזה אפילו היה כיף לצפייה לפרקים. ממש לא הנבחרת שהתרגלנו לשנוא בכל השנים האחרונות. מי אתם ומה עשיתם עם הכדורגל שלנו? לחשוב שהמאמן אנדי הרצוג מונה רק לפני חודשיים, ורק לפני חודש היה סבל נוראי לצפות בהפסד לאלבניה, והנה כבר 2:1 על סקוטלנד שהיה יכול להסתיים בהפרש גדול יותר. בקצב ההתקדמות הזה אפשר כבר לתכנן את המשבר הדיפלומטי אחרי שישראל תעפיל למונדיאל בקטאר 2022. מתברר שלעיתים החיבור בין יהודים לגויים יכול להיות קונצנזוס מקיר לקיר בכל הציבור - למרות ההתבוללות על הדשא במחצית הראשונה. ובואו, הכדורגל הוא מוסד קדוש יותר מהנישואין. ניצחון על אלבניה ביום ראשון בבאר שבע, והנבחרת תהיה בעמדה מצוינת להעפיל לפלייאוף של ליגת האומות, ממנו אפשר ביום נתון להעפיל ליורו. מי היה מאמין. מצד שני, מהיכרות רבת שנים של כולנו עם המנטליות הישראלית בכלל, וזו של הכדורגלן הישראלי בפרט - מסתמן חשש קל מאופוריה שעלולה להביא למפח נפש באצטדיון טרנר. ואני? אני ממש לא ארצה להאשים את בירם כיאל או מואנס דאבור שפיתו נפש של יהודים במטרה למשוך אותם לבאר שבע. View this post on Instagram A post shared by ההתאחדות לכדורגל בישראל (@israel_football_association) on Oct 11, 2018 at 2:02pm PDT 2. איבדו את הראש מכבי תל אביב קיבלה ברבע האחרון מול פנאתינייקוס בדיוק את אותם סלים קלים כמו ברבע הראשון. אין ספק, עבודת אימון משובחת של המאמן נבן ספאחיה. מבאס, כי עד שלמכבי יש סופסוף סגל שנראה על הנייר עמוק ואיכותי כמו שלא היה לה שנים, האיש שאמון על האימון שלו לא מתעלה לרמה המתבקשת. המשחק היה לא מסודר - 18 איבודי כדור; ההגנה הייתה מחפירה ומחוררת; לא היה שום גרף שיפור; לא שפן שנשלף מהכובע Uלא טקטיקה חלופית. וזה משחק שנראה לפחות בחלקו שהיה ניתן לנצח. נכון, להפסיד במחזור הראשון של היורוליג, בטח בחוץ, בטח באולם שלא מעט קבוצות יפסידו בו, בטח בלי ג'רמי פארגו הפצוע - זה לא באמת קריטי. הבעיה היא שבשבוע הבא מגיעה צסק"א מוסקבה ואז ריאל מדריד - והופ יכול להיווצר כאן כדור שלג שיכניס את המערכת הצהובה - שוב - להיסטריה. ובכל זאת הנה כמה נקודות אור שאפשר לקחת: סקוטי ווילבקין נראה כמו כל מה שהבטיחו לנו שיהיה. 24 נקודות, 8 אסיסטים, אחוזים טובים לשלוש. בדרך להיות באנקר; טאריק בלאק עם מעט התאמות לאירופה יכול להפוך למפלצת שתזכיר את ארל וויליאמס (והוא גם ככה מעט מזכיר אותו במראה); יובל זוסמן חילוף ראשון. יובל. זוסמן. חילוף. ראשון. עוד קצת ניסיון ושפשוף ויש פה שחקן לשנים; אנג'לו קלויארו יכול להיות הג'וקר של העונה, ויש סיכוי שמתישהו אפילו יהיה ברור איך צריך לבטא את שם המשפחה שלו. בשורה התחתונה, פתיחה מתקבלת על הדעת ליורוליג, בעונה שכל דבר פחות מהצלבה ייחשב לכישלון. אבל בלי לחץ. View this post on Instagram A post shared by Maccabi Tel Aviv Basketball (@maccabitlv) on Oct 10, 2018 at 11:03am PDT 3. לוז-לוז גיא לוזון נמצא בדרך להישג נדיר כמאמן. כלומר הישג נדיר נוסף, את הראשון הוא רשם השבוע, לאחר ההפסד של בית"ר ירושלים למכבי תל אביב, מה שהפך את פתיחת העונה של הירושלמים לגרועה ביותר מזה 50 שנה (!). מקום אחרון עם 4 נקודות מתוך 18 אפשריות. לוזון, אחרי שיעזוב את בית"ר (והוא יעזוב, לדעתי עוד לפני סוף השנה), יהפוך למאמן שפוטר משלוש מתוך ארבע הקבוצות הגדולות בישראל (יחד עם הפועל ת"א ומכבי חיפה). רק מכבי ת"א תישאר לו כדי להשלים סדרה מופלאה וחסרת תקדים. המאמן, כהרגלו, לא רואה את הדבשת של עצמו וממשיך לשבח, לפאר ולהלל. את עצמו כן?. אחרי הכל אם אין אני לי מי יחמיא לי? בין הדברים שאמר אחרי ההפסד 2:0 מול מכבי: "עשיתי שינוי והוא הביא דברים טובים… אפשר לקחת הרבה מאוד דברים חיוביים להמשך. זה יהיה הצעד הראשון שלנו לצאת מהתחתית". בהחלט. רק נזכיר שאותו לוזון אמר על היריבה אחרי המחזור הראשון: "אני לא יודע כמה פעמים מכבי פ"ת עברה את החצי". בית"ר הובסה אז 4:1, כך שהתשובה היא לפחות 4 פעמים. הבעלים החדש משה חוגג והמנהל אלי אוחנה, כך לפי הפרסומים, אומרים שהבעיות הן הרבה מעבר למאמן. זה כמובן מרמז שהם מודעים היטב לכך שיש בעיה עם המאמן. בימים האחרונים כבר החלו לצוץ שמועות על מחליפים פוטנציאלים ללוזון. זה לא יכול להיות חיובי עבור המאמן ודי ברור שהוא על זמן שאול בתפקיד. אגב, לוזון היה על זמן שאול מהרגע שהוחתם. כי הנה המאזן שלו כמאמן בעשור פלוס האחרון: 2007 - התפטר מהפועל ת"א; 2008 - התפטר ממכבי פתח תקווה; 2010-2013 - אימן את הנבחרת הצעירה, משרה שבלתי אפשרי לאבד כשהבוס (יו"ר ההתאחדות דאז אבי לוזון) הוא הדוד שלך; 2014 - פוטר מסטנדרט ליאז'; 2015 - פוטר מצ'רלטון; 2017 - התפטר מהפועל ת"א, מונה למאמן מכבי חיפה ופוטר בדצמבר של אותה שנה. כבר עם המינוי החדש שלו בבירה, אי שם בחודש מאי, כתבתי כאן שאין סיכוי שיסיים את העונה בבית"ר. החדשות הטובות היחידות של לוזון הן שהשבוע אין משחקי ליגה בגלל פגרת הנבחרת שדחתה בינתיים את הקץ. אבל הקץ הזה - והכתובת הייתה על הקיר - בלתי נמנע. View this post on Instagram A post shared by Beitar Jerusalem F.C Official (@fcbeitar) on Aug 7, 2018 at 6:38am PDT >> יש לכם משהו להגיד לזוהר? בואו לדבר איתו בטוויטר 4. לא מעו"דד ככל שנחשפים עוד פרטים על הלילה ההוא ב-2009 במלון בלאס וגאס, ועוד סיפורי תקיפה מינית לכאורה, נראה שלא יהיה מנוס מהעמדה לדין של כריסטיאנו רונאלדו, לא יהיה מנוס מהקפאה, אם לא התרה, של חוזי הפרסום שלו, לא יהיה מנוס מפסק זמן ארוך מכדורגל. בינתיים, עורך דינו של רונאלדו ניסה לעלות להתקפה, אבל לא בטוח שהספינים שלו יעבדו. "מה שקרה במלון בלאס וגאס בשנת 2009 קרה בהסכמה מלאה", אמר עורך הדין, "ההסכם שנחתם עם המתלוננת בנוגע לתשלום בזמנו אינו הודאה באשמה בשום אופן… מנסים להרוס את המוניטין שלו, שנבנה על עבודה קשה והתנהגות למופת… חלק גדול מהמסמכים הללו בכלל מפוברקים. זה חוסר אחריות… התקשורת ממשיכה לתת במה לקמפיין מומצא ומתוזמר". אוקיי, אז ככה: א. אין עשן בלי אש. אם יחסי המין היו בהסכמה זה נפלא. אבל למה צריך להשתיק אותם? הסכם שתיקה הוא בהחלט לא הודאה באשמה אבל הוא כן מעלה סימני שאלה. עורך דין של לקוח כל כך עשיר ומפורסם ודאי יכול להשיב בתביעת השתקה ותביעת דיבה על סך מיליוני דולרים נגד המתלוננת המעלילה קתרין מאיורגה. זה לא קרה. עוד לא בכל אופן. ב. להרוס את מוניטין? על איזה מוניטין מדובר? האיש מאז ומעולם יצא עם דוגמניות ובחורות נאות באופן כללי, איזה מוניטין היה נהרס מפרסום שהוא שכב עם עוד אחת כזו? לכאורה כמובן. ג. התנהגות למופת? דומני ששלטונות המס בספרד סוברים אחרת. ד. אם חלק מהמסמכים מפוברקים כפי שטוען בא כוחו של הכדורגלן, ודאי הוא יכול להוכיח זאת. אדם רציני כמוהו לא היה מעלה האשמות כל כך חמורות בלי ראיות. ואם יש בידיו הוכחות שהמסמכים מפוברקים - אדרבה, יואיל ויתבע גם את העיתון הגרמני שפרסם אותם. גם זה (עוד) לא קרה. ה. קמפיין מתוזמר? ע"י מי אדוני? ליאו מסי? אוקיי פה אתה צודק. אם יש מישהו בעל אינטרס להכפיש את רונאלדו ולבלום את הקריירה שלו ואת הדיונים על מי גדול יותר - זה הנמסיס מברצלונה. עוד עקיצה של הפרעוש. {title}





