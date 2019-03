היו שחקנים עם טכניקה יותר מלהיבה ממנו, היו שחקנים עם קריירה בינלאומית מפוארת ממנו, היו שחקנים עם יותר תארים ממנו - אבל אין ולא היה שחקן רצחני יותר מערן זהבי. לא היה ווינר גדול כמוהו בכדורגל הישראלי, וקשה למצוא שחקנים מכריעי משחק כמוהו בכל העולם. זו לא מקריות, זו שיטה, זו דרך חיים, זה אופי.

20 שנה אחרי ה-0:5 המהולל של נבחרת ישראל ההיא מול נבחרת אוסטריה (ההיא), ההשוואות לא מפסיקות לבוא. אז רק כדי לעשות סדר: ישראל של אז הייתה משופעת כוכבים בשיאם, בנטל המשחק התחלקו אייל ברקוביץ', חיים רביבו, אלון מזרחי, טל בנין, יוסי אבוקסיס, ואלון חזן - במה שכונה "דור הזהב" של הכדורגל הישראלי. את ישראל הנוכחית סחב זהבי לבד על הגב בתצוגת שיא של שחקן בנבחרת עם שלושער ועוד חצי-בישול. אוסטריה של אז הייתה נבחרת חלשה יחסית, וזו של היום נמצאת במקום ה-23 בדירוג העולמי של פיפ"א (ישראל אגב ממוקמת במקום ה-92).

זהבי, שהמשך הדרך שלו בנבחרת היה מוטל בספק גדול אחרי זריקת סרט הקפטן לפני שנה וחצי, הוחזר לסגל רק לאחר שיחות עם הצוות המקצועי האוסטרי, וכלל לא בטוח שהיה חוזר לו עמד מאמן ישראלי על הקווים. וכך, מאז שחזר, מדובר בשחקן שונה לגמרי במדים הלאומיים. כל מי שקיטר פעם על היעדר התרומה של הכוכב לנבחרת צריך עכשיו לסתום - ולנצח. 4 שערים בשני משחקי מוקדמות יורו 2020 הציבו אותו בראש טבלת הכובשים לצד ראחים סטרלינג מנבחרת אנגליה, ומלבד השבחים להם זכה בתקשורת האירופאית, הוא נבחר בחלק מהאתרים לנבחרת השבוע של מוקדמות היורו - כשאיתו בין היתר נבחרו גם סטרלינג, אדן הזאר, ממפיס דפאי וסרחיו ראמוס. ככה, בקטנה.

גם ראש הממשלה נתניהו התפנה מהבכי והנהי ברשתות החברתיות והתקשר לברך את זהבי, בסרטון שכמובן עלה לרשתות החברתיות ועל הדרך הזכיר בו את טראמפ וההכרה ברמת הגולן. מיינד יו, עם כל הכבוד לשלושער, מדובר במחזור השני וישראל עוד רחוקה מלהשיג משהו בטורניר - אבל זו תקופת בחירות ומה משדר יותר חברמניות וישראליות משיחה על כדורגל. כמו כן, אם כבר, טלפון כזה היה צריך להיעשות למאמן הנבחרת אנדי הרצוג. אבל מי צריך שיחה לבבית עם צאצא של מי שאולי ואולי לא לקח חלק בשואה. לא בתקופה הזו, כלומר.

The #EURO2020 qualifiers have began and after the first games we have our #BestXI. Share your opinion abiyt the team in the comment section!#Euro2020q #Pyatov #Bednarek #Ramos #Umtiti #Alba #Barkley #Hazard #Schulz #Sterling #Zahavi #Depay pic.twitter.com/aWf1rNzxgO