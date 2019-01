בין בר ל-CR

1. בכי ונהי קצת עצוב לראות את הבכיינות המתמשכת של מי שהייתה פעם אימפריה דורסנית ואחד המועדונים המפוארים באירופה. בעקבות דרבי הכדורסל השבוע, שיגר המשנה למנכ"ל מכבי תל אביב, אלי דריקס, מכתב ליו"ר מנהלת הליגה שמואל פרנקל. הנה לכם עיקרי הדברים: - "האם בכל פעם בו מתקיים דרבי תל אביבי במגרשה הביתי של הפועל תל אביב נגיע לרמת ההשפלה הנמוכה ביותר שניתן להעלות על הדעת?", כתב דריקס בהתייחסו להתנהגות אוהדי הפועל ביציעים. ובכן, לפחות אם תשאל לדעתם של האוהדים (מנהג שאני מבין שפצחתם בו לאחרונה) - הם דווקא יטענו שההשפלה הגדולה יותר הייתה להפסיד לקבוצה נחותה פי 10 שבדקות ההארכה הוביל אותה נער בן 18 בשם ים. - "בכל המגרשים בישראל נערכה במחזור משחקים זה הנצחה ליום השואה הבינלאומי ואילו במגרשה של הפועל תל אביב, סירבו לעשות זאת. מדוע?", המשיך דריקס. למה זה העסק שלך מה קורה מחוץ למגרש הביתי של מכבי? אם הפועל עד כדי כך חוששים מהקהל הפנאטי שלהם שהם לא רוצים לערוך טקס לזכר השואה - זו הבושה שלהם. מה לך ולזה? - "איך ניתן להבין ולהסביר קריאות לעבר מאמן הכושר שלנו רגב פנאן כגון: 'רגב, אבא מת', או לאיומים שקיבל ברשת החברתית… 'אבא מת, בקרוב גם אתה. תל אביב אדומה יא גרמני'". כפי שכתבתי כאן בעבר, אבא של רגב פנאן אמנם מת - זו עובדה - מי שטורח להזכיר לו זאת בלעג שוב ושוב הוא חלאת אדם אבל לא עובר על החוק. ולגבי האיום המשתמע: פנאן הגיש - ובצדק - תלונה למשטרה. תנו לה לטפל בכך, זה כבר מעבר למנהלת הליגה. תכנית שני הסגלים, המותג והיעדים: ראיון עם אלי דריקס >> https://t.co/COAQSEOecT pic.twitter.com/ZCvep5oOVv — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 20 באפריל 2018

- "האם לא שבענו כבר מהקריאות 'שמעון מזרחי תתאבד כבר'?... לדעתנו הגיע הזמן וטובה שעה אחת קודם למגר אחת ולתמיד תופעות בזויות אלה. ידוע לכל כי סופה של אלימות מילולית ואיומים להגיע לאלימות פיזית". ושוב - לקרוא למישהו להתאבד אינה עבירה על החוק, אינה הסתה, ונמצאת לחלוטין במסגרת חופש הביטוי. זו גם לא אלימות מילולית, עם כל הכבוד. סתם תינוקיות של אדומים ממורמרים. את הילדים שלי לימדתי להתעלם ממי שמנסה להקניט אותם - אין סיבה שמכבי לא תראה בגרות של בני שש וחצי (מה שאובייסלי אין לאוהדי הפועל). - "מכבי תל אביב שולחת מכתב זה בבקשה לפתרון ועל מנת להימנע ממצב שבו נצטרך לעזוב משחק באמצעו או לחילופין אפילו להימנע מהגעה לאולם הדרייב אין". זה כבר על סף המגוחך. עוד איום סרק מצד הקבוצה שכבר איימה להתנתק מהליגה המקומית, והכריזה כי תקים את מכבי א' ומכבי ב' - ועל איש זה לא עשה רושם ואף אחד מהאיומים לא התממש. במקום להתמקד בפן המקצועי, במקום להיאחז בעונה האירופית שלפתע התחברה לה יחדיו (באופן כזה שהסיכוי הקלוש להעפיל לפלייאוף הפך במחי שלושה שבועות למציאותי), במקום להפנים שלתוצאות בליגה המקומית אין משמעות בגלל הפיינל פור - מכבי נגררת למטה, למחוזות האדומים של הבכי והנהי. אתם מעל זה לכל הרוחות, אתם פאקינג מכבי תל אביב, מי זה כל השאר? Today, tomorrow and all the following days - #WeRemember pic.twitter.com/XEpWevWaro — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 23 בינואר 2019

2. עשו את זה קודם באחת העסקאות המפתיעות של התקופה האחרונה, דיא סבע עוזב את הפועל באר שבע ועובר לגוואנגז'ו, הבאר שבע של סין. כלומר מי שהיה מלך השערים של הליגה נפרד מהאלופה היוצאת לטובת הכסף הגדול של גוואנגז'ו R&F. אני יכול להישבע שעשו את זה קודם, לפניו - זה לא משנה. אבל מילא ערן זהבי, שעבר לליגה הסינית אחרי שזכה בישראל בשלל תארים קבוצתיים ואישיים ושבר שיאים שונים, ניסה את מזלו באירופה, שיחק בליגה האירופית, ומיצה את כל מה שיש לישראל להציע. סבע עוד לא הספיק כלום (פרט לאותה מלכות השערים בעונה הקודמת). בגיל 26 הוא אמור להיות בשיא הקריירה, להסתער על תארים, לעשות לעצמו שם בינלאומי עד כמה שאפשר, להסתכל על מואנס דאבור, על תומר חמד, ולשאוף גבוה. אני לא שופט אף אחד - הכסף בטח טוב יותר ממה שחלם להרוויח כשהיה ילד, והתנאים בסין נוחים למדי. אבל מבחינת התקדמות מקצועית? מדובר ככל הנראה בסיום הדרך של סבע. >> יש לכם משהו להגיד לזוהר? בואו לדבר איתו בטוויטר ולגבי באר שבע - עבורה מדובר בבקרת נזקים וצמצום הפסדים בעונה סופר אומללה (בואכה מביכה) שתסתיים בלי תארים ואולי אפילו מחוץ לפלייאוף העליון. המועדון יקבל 5 מיליון יורו מהמכירה של החלוץ, פי 2.5 יותר מהסכום בו הוא נרכש לפני פחות מחמישה חודשים, כחלק ממסע השופינג הבלתי נשלט של אלונה ברקת. משעשע שזה נגמר ככה, בהפוך על הפוך, עם מכירה של סחורה יד 2 לסין. ממש "עלונהאקספרס". בדרך החוצה? דיא סבע מתקרב למעבר לסין https://t.co/w1aAHyPea3 pic.twitter.com/FTheyQ2CHE — Sport5 (@sport5il) 17 בינואר 2019

3. חופשי א-לה בר כריסטיאנו רונאלדו הגיע לבית המשפט במדריד כמו הרוקסטאר שהוא. הוא יצא מרכב יוקרה, לבוש במיטב המחלצות שיש לעולם האופנה להציע, אוחז בידה של בת הזוג המפונפנת, חותם למעריצים שהמתינו לו על המדרגות (!), ובעיקר מפגין אדישות וחוסר דאגה כללי ממה שעומד להתרחש בתוך בית המשפט. בפנים, לאחר דיון של פחות משעה, הוא הסכים להסדר הטיעון במסגרתו הודה בעבירות מס בסך כולל של כ-14.5 מיליון יורו - אותם העלים רונאלדו בין היתר ע"י חוסר דיווח וכן דרך חברות קש ברחבי העולם - בתמורה הוא נענש בקנס של כ-19 מיליון יורו וב-23 חודשי מאסר - אותם לא ירצה כמובן (בספרד מאסר בפועל מתבצע רק כאשר העונש הוא של שנתיים לפחות ו/או כשמדובר בעבירת אלימות). דיל סביר על מנת אשכרה להימנע מלשבת בכלא. מה גם שקנס כזה עבור מי שהונו מוערך במאות מיליוני דולרים, הוא לא יותר ממכה קלה בשרוול הז'קט המעוצב. ���� @Cristiano Ronaldo has officially pleaded guilty to tax fraud.



�� @Cristiano was accused of using shell companies outside Spain to hide income made from image rights.



�� He has received a two-year suspended sentence.



�� He has also accepted a fine of €19m.



�� Wow. pic.twitter.com/fbp9a7bJxi — SPORF (@Sporf) 22 בינואר 2019

עכשיו שערו בנפשותיכם את התסריט הדימיוני הבא: דוגמנית ומנחה ישראלית מובילה, מגיעה לבית המשפט מהדלת האחורית, לבושה הכי קז'ואל שיכול להיות, מלווה באימה ובעורכי דינה המגוננים, מסתירה את פניה מצלמי הפפראצי, רחוקה מאוד מהתדמית הנוצצת שמזוהה איתה. בפנים, לאחר דיון סוער, היא מסרבת להסדר טיעון ומואשמת בהונאת מס מקיפה של כ-23 מיליוני שקלים - בין היתר באמצעות אי דיווח, הצגת מצג שווא ושימוש בחברות קש מסביב לעולם - ומוענשת בקנס של 12 מיליון שקלים ובשנת מאסר. אלא שבישראל אין את האופציה להימנע מהכלא כשהעונש גבוה משישה חודשים (ולפי הצעת חוק חדשה - 9 חודשים), והדוגמנית והמנחה הישראלית, כפי שקרה לקובי פרץ לפניה, נשלחת לבית הסוהר. אח איזו דרמה. איש לא אומר שבר רפאלי, כלומר הדוגמנית והמנחה הישראלית, אכן אשמה. איש לא אומר שהיא תסרב להסדר טיעון. איש לא אומר שהיא אכן תבלה מאחורי הסורגים. אבל החשדות נגדה חמורים, הקונספירציה נראית מקיפה (לכאורה), והסכומים גדולים יותר מאלה של קובי פרץ, משה פרץ ואייל גולן ביחד. במילים אחרות - בכלל לא בטוח שהתביעה תציע/תסכים להסדר טיעון. אם רק הייתה יכולה להרים טלפון לרונאלדו ולהתייעץ איתו, סביר שהכדורגלן היה מנתק לה בפרצוף. אחרי הכל, זו רפאלי שצייצה לפני כמה שנים ש"הדבר היחיד שאני מצליחה לחשוב עליו כשאני רואה את כריסטיאנו רונאלדו הוא שצריך לחוקק חוק נגד ג'ל לשיער". בהזדמנות אחרת היא סיפרה בראיון לעיתון ספרדי ש"מסי הוא השחקן הטוב בעולם". בזמן שרונאלדו משדר שהוא מלך העולם והכל קטן עליו, רפאלי משדרת שהכל מגיע לה ולכן צריך להתחשב בה. זה אולי מה שיכריע את הכף בין עבודות שירות בבית אבות - לגרסה המקומית של "כתום זה השחור החדש". {title}





