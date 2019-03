אז מאיפה נתחיל עם כל הבלאגן שמלווה את הקריירה הכל כך צבעונית ושערורייתית של קונור מקגרגור? אני מניח שנקפוץ ישירות לשורה התחתונה: קונור מקגרגור לא פרש מ-MMA, ושלא יבלבל לכם את המוח.

כמו תמיד אצלו, גם השבוע ה-Champ Champ עשה את מה שהוא עושה יותר טוב מכולם: להטריף את העולם ולככב בכותרות מסיבות שנויות במחלוקת. מה שהתחיל עם ריאיון/פרסומת באורך של כמעט 10 דקות ל וויסקי שלו , התפתח פתאום להודעה מפתיעה על "פרישה" שעדיין מעוררת סערה לא קטנה בכלי התקשורת מסביב לעולם, ובסופו של דבר נחתם עם ידיעה לא פחות מדרמטית על חקירה שמתנהלת נגדו באירלנד (תכף נגיע גם לזה).

אבל רגע, בואו נכניס אתכם לעניינים שלב אחרי שלב, ונעשה סדר בשבוע הכל כך הזוי של האלוף לשעבר: ביום השני האחרון מקגרגור הופיע בתוכנית האירוח של הקומיקאי ג'ימי פאלון, ובמהלכה הוא התייחס להמשך דרכו בענף ה-MMA ולקרב הבא שלו ב-UFC. "אני בדיבורים על קרב חודש יולי", סיפר הלוחם במבט רציני לחלוטין. "נראה מה יהיה, עולם ה-MMA הוא מאוד פוליטי ומופרע. למעריצים שלי אני מדגיש: אני בכושר ואני מוכן". שאלת הפולואפּ המתבקשת הייתה כמובן מי יהיה היריב הבא של מקגרגור באוקטגון – שאלה שהציפה מיד את מגוון המתמודדים הפוטנציאליים לקרב עם האירי המופרע.

"יש יריבים רבים, והמציאות היא שאני מסוגל לבחור במי שאני רוצה", הוא סיפר בחזה מתוח. מקגרגור הוסיף כי למרות העובדה שמצא את עצמו בסיטואציות לא נעימות מחוץ לזירה (תקרית הדולי בניו יורק והתקרית אחרי הקרב המרכזי ב-UFC 229), הוא עמד איתן מול ההשלכות של מעשיו ועשה את שלו עבור הארגון של דיינה ווייט. מעבר לזה, מקגרגור ציין כי בוער בו הצורך לחזור לזירה. "אני לא בהכרח צריך להילחם", סיפר מקגרגור, שהונו מוערך בכ-100 מיליון דולר. "אני מסודר לכל החיים, המשפחה שלי מסודרת לכל החיים, אנחנו מרוצים. למרות זאת, אני מאוד רוצה להילחם. נראה מה יהיה". פחות מיממה מאוחר יותר, כאמור, הוא הודיע בחשבון הטוויטר שלו שהחליט לפרוש מה-MMA.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!