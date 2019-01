"הוא בגד בי רומנטית", סיפרה גואדלופה סאנצ'ז לופז בת ה-29, המאהבת לשעבר של "אל צ'אפו" גוזמן, ודמות פוליטית מוכרת וחברת ממשל במדינת סינלואה (המדינה בה "נולד" הקרטל של גוזמן). "אני עד היום מבולבלת בכל הנוגע לקשר בינינו. הייתי בטוחה שמה שהיה לנו זו מערכת יחסים אמיתית בין בני זוג ולא רומן מהצד". סאנצ'ז התיישבה על דוכן העדים וסיפרה את עדותה בפני חבר המושבעים ההמום. "הכרתי את חואקין עוד לפני שמלאו לי 21. לא מעט זמן אחרי היכרותנו הוא כבר שלח אותי למשולש הזהב שבין גבולות המדינות המקסיקניות דורנגו, סינלואה וצ'יוואווה כדי לקנות מריחואנה טובה, יפה וזולה מקהילות המגדלים שהכרתי עוד כנערה. משם הייתי מעבירה את הסחורה למטוסים ולפעמים כמות הסם הייתה יכולה להגיע גם ל-400 ק"ג במשלוח אחד", סיפרה לופז. מעצרה של לופז, כאמור, בעלת תפקיד בכיר בממשל סינלואה, התבצע לפני יותר משנה וחצי כאשר ניסתה לחצות את הגבול ממקסיקו לסן דייגו והואשמה בהברחת קוקאין אל תוך שטחי ארה"ב . בשלב מסוים בעדותה, כך על פי עיתונאי הניו יורק טיימס אלן פואר אשר נכח באולם, לופז עצרה את דבריה ופרצה בבכי כאשר נתקלה במבטה של אשתו של "אל צ'אפו", אמה קורנל, אשר ישבה מצדו השני של האולם וחייכה לכל יושבי בית המשפט. "זאת ממש אופרת סבון מה שקורה כאן", תיאר העיתונאי את מהלך העדות. מערכת היחסים בין לופז ל"אל צ'אפו" עלתה לכותרות ב-4 בנובמבר 2014 אחרי שהגיעה לבית הכלא בו ישב גוזמן במקסיקו באותה עת ונכנסה לבקר אותו תחת זהות בדויה ותוך שימוש בתעודות מזויפות. מצלמות האבטחה היו אלו שקלטו את מעשיה, ומספר חודשים לאחר שנתפסה הגישו נגדה רשויות הכלא תלונה לפרקליטות הפדרלית במקסיקו באשמת שימוש במסמכים כוזבים. מאוחר יותר הודתה לופז בפני התקשורת המקסיקנית כי כי אכן קיימה שיחה עם "אל צ'אפו" אשר ביקש ממנה מתוך הכלא עזרה לשניים מילדיו עקב היותה העלת תפקיד בכיר בממשל המדינה בה הייתה עיקר פעילות הקרטל. אל בית המשפט הגיעה לופז למתן עדותה כשהיא לבושה בחליפת בית סוהר כחולה ועפ"י הדיווחים מתוך האולם היא נראיתה "רזה ומוזנחת". בהמשך עדותה סיפרה לופז כי הקשר הרומנטי שלה עם גוזמן החל בפברואר 2011 בזמן שאשתו הנוכחית קורנל הייתה בהיריון עם תאומים שנולדו באוגוסט של אותה שנה. View this post on Instagram A post shared by El Chapo Guzman (@chapo__guzman__) on Feb 27, 2014 at 4:03pm PST במהלך עדותה ביקשה התביעה מלופז להסביר את תוכנן של כמה מהשיחות שנתפסו בסלולרי שלה, הודעות טקסט מוצפנות שנפרצו על ידי צוות החקירה ובהן נכתבו על פי החשד כל "טיסות המריחואנה" שביצעה בשמו של "אל צ'אפו" - כולל תיעוד של מקומות ההמראה, המועדים השונים וכמויות הסמים בכל הובלה כזאת. בהמשך עדותה סיפרה סאנצ'ז כי לכל אורך הדרך היא פעלה מתוך חשש ממשי כי "אל צ'אפו" יפגע בה במידה ותתנגד לבקשותיו ואף שיתפה אותו בכך, ובאחד הסמסים שהגיעו לידי המשטרה הוא כתב לה: "המאפיה מחסלת רק אנשים שלא משלמים לה את מה שהם חייבים וכאלה ש'דוחפים לה אצבע בעין'. המאפיה לא מחסלת אנשים רציניים". לופז עצמה עומדת בפני עונש של בין 10 שנות מאסר למאסר עולם כשהיא מקווה שכעת עם עדותה ושיתוף הפעולה שלה עם התביעה עונשה יופחת. "אל צ'אפו" מצד שני כמובן מסובך הרבה יותר והוא נאשם בסחר של יותר מ-155 טונות של סמים אל תוך ארה"ב ובמידה ויורשע הוא צפוי לקבל כמה מאסרי עולם. {title}





