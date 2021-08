טיסה בחופה המזרחי של ארה"ב קיבלה תפנית בלתי צפויה, אחרי שצוות התעופה נאלץ להשתלט על נוסע שיכור שהתפרע במטוס. בסרטון שעלה לטוויטר, אפשר לראות את הרגע שבו דייל של חברת התעופה Frontier Airlines נקלע לעימות פיזי עם הנוסע, אחרי שזה ניסה לתת לו אגרוף לפנים. למרות זאת, הדייל הצליח לגבור על החשוד ובסופו של דבר גם ריתק אותו למושבו עם סרט דביק.

התקרית ארעה בזמן טיסה מפילדלפיה למיאמי. החשוד זוהה מאוחר יותר בתור מקסוול ברי, תושב פילדלפיה בן 22 שעשה את דרכו לפלורידה. צוות התעופה העיד מאוחר יותר כי הנוסע צרך כמה משקאות אלכוהוליים לפני שהתחיל להתפרע בטיסה. אחת הדיילות סיפרה שהוא אפילו שפך את אחד המשקאות על חולצתו ואז הסתובב ללא חולצה במטוס במשך כמה דקות, לפני שהיא סייע לו לשים חולצה חדשה מתיק הנשיאה שלו.

בדו"ח המעצר של ברי נכתב כי בשלב מסוים הוא אפילו תקף מינית את אחת הדיילות, לאחר שהוא נגע בשדיים שלה פעמיים. בשלב הזה, דייל החזיר אותו למושבו והוצב במקום כדי לוודא שברי לא ימשיך להתפרע. הנוסע אז החל לרטון ש"ההורים שלו שווים 2 מיליון דולר" והטיח בדייל: "סבא שלו שווה יותר מהחיים שלך". רגעים ספורים לאחר מכן, אותו דייל הותקף על ידי ברי.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx