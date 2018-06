A post shared by Marco Antonio 04/02/2011 ���� (@marcoantonionf11) on Feb 19, 2017 at 3:15pm PST בעוד עשרה ימים בדיוק יתחיל המונדיאל ברוסיה, ומנועי האוהדים בכל העולם כבר מתחילים להתחמם לקראת תצוגת הכדורגל הגדולה בעולם. מי שעוד יצפה במונדיאל מביתו שבברזיל הוא מרקו אנטוניו, ילד מתוק בן 6 עם כישרון ענק שיסתכל על שני השחקנים שהוא הכי מעריץ בעולם - ניימאר ומסי - ויחלום איך יום אחד הוא ישחק שם במקומם. הוא יסתכל על החולצה של ניימאר והרגליים של מסי. בצד אחד גאוות המולדת - מצד שני הסיפור של חייו. מרקו אנטוניו הקטן, בדומה לכוכב נבחרת ארגנטינה, נולד עם בעיות גדילה הורמונליות, וחלומות על גביעים וטורנירים גדולים. הוריו של אנטוניו, חולמים רק על דבר אחד: שיקבל את אותו טיפול שקיבל מסי הצעיר כשהגיע לברצלונה - אותו טיפול שעזר לו להפוך לשחקן הכי טוב בעולם. A post shared by InformateSalta (@informatesalta) on Jan 17, 2018 at 5:37am PST A post shared by Marco Antonio 04/02/2011 ���� (@marcoantonionf11) on Dec 27, 2017 at 4:08pm PST "מרקו התחיל לשחק כדורגל בערך כשהוא התחיל ללכת", סיפרה אמו של הילד, מריאן ניקולטי, לעיתון ה-Sun הבריטי. מעבר לבעיות הצמיחה מהן הוא סובל, מרקו הקטן גם סובל ממחלקת הקרוהן - אבל אף אחת משתי הבעיות האלה לא מנעה ממנו לעשות (ולא רע בכלל) את מה שהוא הכי אוהב בעולם: לשחק עם כדור. "זו כמו מתנה שהוא קיבל ביום בו הוא נולד", מספר אביו פליפה, מי שדואג לטפח את הכשרון המוכח של בנו בכל הזדמנות. "אנחנו בטוחים שבכל הקשור לבעיות הגדילה שלו הוא יוכל לקבל טיפול דומה לזה שקיבל מסי בזמנו", אומרים ההורים. "כשאני רואה סיפורים כמו של ליאו אני מרגיש הקלה, זה נותן לי תקווה לדעת שלבן הקטן שלי יש עתיד מקצועי אמיתי ולא רק כשרון. כשאני רואה את מסי משחק אני יודע שאין מחלה שתוכל לעצור את הבן שלי מלהתקדם", סיפר בהתרגשות האב. מרקו הקטן, יליד ריו דה ז'ניירו, כבר הפך בגילו הצעיר לכוכב ברשתות החברתיות עם למעלה מ-200 אלף עוקבים בשלל פלטפורמות, תיוגים יחודיים, וכל מה שנדרש כדי להפוך לכוכב רשת בימינו. בסרטונים שמועלים בלי סוף ליוטיוב ניתן לחזות בפלא הצעיר שכנראה עוד יהפוך לאחד השחקנים הבולטים במדינתו. {title}





