"מאז שמצאתי את עצמי מעורבת בפרשה הזאת, אני סובלת מסיוטים והתקפי פאניקה": מלכת ה-BDSM שנעצרה לאחרונה אחרי שהשתתפה באקט מיני עם שחקנית פורנו וכומר, פתחה השבוע בקמפיין לגיוס המונים, לאחר שלטענתה הפרשה גרמה להתדרדרות חמורה במצבה הרפואי.

מליסה צ'אנג, בת ה-23, נעצרה על ידי משטרת לואיזיאנה אחרי שהשתתפה באורגיה עם הכומר טרוויס קלארק (37) ושחקנית הפורנו מינדי דיקסון (41).

לטענתה של צ'אנג, כוחות המשטרה שהוזעקו למקום ועצרו אותה, החרימו לה בנוסף ציוד צילום ואיפור בשווי של יותר מ-1,000 דולרים, ומאז התפוצצות הפרשה היא מצויה במצב נפשי רעוע.

