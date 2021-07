מיה קאליפה הסעירה את ארה"ב בתחילת השבוע אחרי שהשם שלה נכנס לרשימת ה-Trending בטוויטר - בזמן שרבים חשבו שאולי זה אומר שהיא חוזרת לעבודה הקודמת שלה בתעשיית הפורנו - האמת התבררה להיות הרבה יותר מרגיזה - כרגיל אצלה.

ביום ראשון האחרון, ה-4 ביולי, יום העצמאות המאריקאי, קאליפה פרסמה סרטון בסטורי שלה ובו איחלה לכולם חג שמח והוסיפה: "אני רק רוצה להזכיר לכולם, ביום העצמאות היפה הזה, שכל מה שאמריקה עושה זה לערער יציבות של מדינות אחרות ואז היא מתייחסת למהגרים מהמדינות האלה בתור אזרחים סוג ב' ואשפה".

מיותר לציין שהקליפ מצא את עצמו מהר מאוד בטוויטר, שם הוא הפך לוויראלי - ומעבר לזה הגולשים לא עברו בשתיקה על ההערות שלה שהובילו לים של תגובות זועמות מצד אלפי גולשים וגולשות.

