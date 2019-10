תאילנד: מצא גוש מוצק ומוזר על חוף הים - ואז התגלה במה מדובר

מתכננים להגיע לתאילנד בקרוב? במידה וכן, כדאי שתתרכזו היטב כשתצאו לבלות שם על אחד החופים, כי ייתכן ותמצאו בתוך מי האוקיינוס ממצא נדיר ויוצא דופן שיכול לשנות את חייכם, או במינימום לכסות לכם את עלות הטיול למזרח.

זהו סיפורו של דייג תאילנדי צנוע שמצא ממש לאחרונה באחד החופים באזור סוראט טהאני (דרום תאילנד) גוש מוזר שהתברר להיות קיא של לוויתנים מסוג ראשתן ראש-גדול (ענבר אפור) בשווי של כמה עשרות (אם לא מאות) אלפי יורו.

ג'ומרוס טאייצ'וט (55) הוא הדייג המקומי שגילה את ההפרשה המוצקה במשקל 6 קילוגרם בזמן שטייל לאורך קו החוף של סוראט טהאני מוקדם יותר השנה. מבלי להבין מה הוא מצא, טאייצ'וט החליט לשמור את הגוש המוצק, והמשיך בסדר יומו ושגרת חייו בה הוא מרוויח כ-10 יורו ליום על דיג וסחר בדגים.

סקרנותו של טאייצ'וט לא הניחה לו, והוא החליט לפנות אל שכניו בניסון להבין מה הוא אותו ממצא מוזר שמצא על החוף, אך לצערו אף אחד משכניו לא הצליח למצוא תשובה לתעלומה, עד שביום שלישי שעבר הגיעו לביתו של הדייג כמה פקידי ממשל תאילנדי, הוא סיפר להם על הגוש שמצא ואלו עדכנו אותו בכך שמדובר בענבר אפור שיכול להכניס לו לא מעט כסף.

A BROKE fisherman has got stinking rich after spotting a vast lump of whale vomit worth £250,000.

וכך, על פי מחירי השוק של הענבר האפור, מתברר כי הגוש שמצא הדייג יכול להגיע למחיר של למעלה מ-150 אלף יורו (על פי כלי התקשורת בתאילנד), ואחרי שהוא הבין מה יש לו ביד, סיפר הדייג כי שמר את הגוש כשנה אחרי שהבין שיש לו ביד משהו מיוחד, והוא היה חייב לברר במה מדובר, וכעת, אחרי הגילוי המדהים - סיפר כי הוא מתכוון למכור אותו ממש בקרוב.

אחרי שסיפורו של טאייצ'וט התפרסם בכלי התקשורת באזור מגוריו, הוא קיבל פנייה ממושל המחוז בו הוא מתגורר, וויצ'ווט ג'ינטו, וזה סיפר כי אנשיו נמצאים בקשר עם הדייג על מנת לייעץ לו בכל מה שעליו לעשות כדי לקבל את המחיר הטוב ביותר על הגילוי יוצא הדופן שלו.

'A struggling fisherman has reeled in the catch of a lifetime worth $470,000 (AUD). Jumrus Thiachot, 55, spotted the 6.5kg piece of ambergris while he was walking along the beach in Koh Samui, southern Thailand, earlier this year.' https://t.co/V9ZRAIdu80 — WhatSellsBest.com (@WhatSellsBest) October 25, 2019

ענבר אפור, סתם שתדעו, מיוצר על ידי לוויתינים כאשר תעלות המרה של דרכי העיכול להם מייצרות הפרשות שיעזרו להם לעכל דברים גדולים או חדים, ולאחר מכן הלוויתן מקיא את החומר שמצתמק בניחוח די מסריח.

לאחר ייבושו של החומר, הגוש כולו מתחיל להריח הרבה יותר טוב, מה שהופך אותו למרכיב סופר מבוקש בתעשיית הבשמים, ומעניק לו את תג המחיר שיכול לשנות את חייו של הדייג התאילנדי שבסך הכל יצא לסיבוב מול הים. מדהים.