האם צה"ל משתמש בנשים וחיילות אטרקטיביות בשביל לשכנע גולשים לצדד בישראל? בכתבה שעלתה לאחרונה לאתר ה-Rolling Stone נטען שמשתמשות ברשתות החברתיות, ואפילו הצבא עצמו, מנסים להשפיע על הנרטיב במזרח התיכון באמצעות פוסטים סקסיים.

אי. ג'יי. דיקסון, עיתונאית מאתר ה-Rolling Stone, התייחסה במאמרה למספר פוסטים בחשבון הטיקטוק הרשמי של צה"ל וחשבונות אחרים, בהם עלו פוסטים וסרטוני Thirst Trap (פוסטים שנועדו לעורר תגובה מינית בגולשים) במהלך תקופת מבצע "שומר החומות" וגם לפניו. לטענתה, אותם פוסטים נועדו לגרום לצופה הממוצע לשכוח מההסלמה ברצועת עזה ולצדד בצד הישראלי בקונפליקט.

"כל הפוסטים האלה יכולים להיות חוויה מבלבלת מאוד עבור אמריקאי, צעיר, חרמן, פרוגרסיבי, עם סימפטיה פרו-פלסטינית", כתבה דיקסון. "אבל זאת כמובן בדיוק המטרה".

all I do is win win win no matter what ##israel ##military ##milsim ##idf ##standwithisrael ## ##airsoft ##fyp ##iguesswellneverknow

דיקסון התייחסה במאמרה ספציפית לחשבון של נטליה פדייב (אותה היא השוותה לדוגמנית ג'יג'י חדיד), שרק לאחרונה עברה את המיליון עוקבים בטיקטוק. מאז תחילת מבצע "שומר החומות", פדייב פרסמה שורת פוסטים בטיקטוק שצידדו בישראל – חלקם גרפו מאות אלפי צפיות ואחרים גרפו יותר מ-3 מיליון צפיות.

דיקסון הדגישה את הביקורת שהופנתה כלפי פדייב מאז תחילת המבצע, על כך שהיא כביכול מנסה להשטיח את הקונפליקט ישראלי-פלסטיני עם "פנים סקסיות" ומנסה להגחיך את פעולות ישראל ברצועת עזה. למרות זאת, העיתונאית טענה שגם בחשבון הטיקטוק הרשמי של צה"ל אפשר לראות פוסטים דומים בכיכובן של חיילות אטרקטיביות.

"בטוח לומר שסרטוני ה-Thirst Trap של חיילות צה"ל באות כחלק מהאסטרטגיה הכללית שלהם ברשתות החברתיות כדי לכבוש לבבות ואת הדעת ברחבי העולם", ציינה דיקסון. אף על פי כן, היא הוסיפה כי האסטרטגיה הזאת נכשלה כיוון שלא הצליחה להתמודד מול מבול הפוסטים הפרו-פלסטינים ברשתות החברתיות.

After all the buzzwords have been used and overdone, it always comes to this: “we’re also mad because Israelis are HOT.” https://t.co/Ju4da3qrXN