ניו יורק: נערת ליווי מקומית חשודה ברצח 5 גברים

ניו יורק: כלי התקשורת בארה"ב מסקרים בהרחבה על הסתבכותה של אנג'לינה בריני, נערת ליווי מקומית החשודה בכך שהביאה למותם של כמה תושבים מקומיים - ביניהם אחד השפים המוכרים בעיר.

מקור בכיר במשטרת ניו יורק (NYPD) התייחס להתנהלות החקירה בהודעה לכלי התקשורת והוסיף כי נערת הליווי חשודה במותם של חמישה גברים בסה"כ, והיא חשודה בכך שהשתמשה בסמי הרדמה חזקים על מנת לטשטש את הכרתם של החמישה כדי לגנוב מהם חפצים אישיים.

החוקרים חושדים כי בריני נהגה לערבב סם מסוג פנטניל במשקאות של לקוחותיה - ולעיתים השתמשה במינון שהפך לקטלני לאחר שהגברים צרכו את המשקה בו היא מהלה את הסם.

Angelina Barini, a 41-year-old sex worker, has been charged n connection to the deaths of 3 men who died of apparent drug overdoses in New York City hotels, including Italian chef Andrea Zamperoni: https://t.co/uYu4V0j5kp pic.twitter.com/XScYf6R50H — Heavy.com (@HeavySan) August 26, 2019

פנטניל נמצא בשימוש כבר כמה שנים כתרופה לטיפול באנשים אשר מתמודדים עם כאב כרוני, חולים שכבר מטופלים בתרופות אופיאטיות אחרות וחולי סרטן. אף על פי כן, הסם נצרך גם על ידי אנשים לשימוש אישי, ובישראל, הסם מוכר בעיקר בתור אקטיק, או סוכריית אקטיק – אשר משמשת לנפגעי טראומה.

על פי נתונים של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן (CDC), פנטניל היה אחראי למותם של כ-20 אלף אמריקאיים בשנת 2017 – ולטענתם, התופעה רק הולכת ומתגברת, ובכירים ב-DEA מעריכים כי רוב הפנטניל שמגיע לארה"ב מקורו ממקסיקו וסין, ולהערכתם מדי יום מוברחות למדינה כ-1.3 מיליון חבילות של הסם הסינטטי.

בריני נעצרה בחודש שעבר לאחר שגופתו של זמפרוני נמצאה ללא רוח חיים במלון בשכונת קווינס בעיר. דרמונט שיי, ראש מחלקת הבילוש ב-NYPD, הודיע לכלי התקשורת כי נערת הליווי עדיין נחקרת בגין מעורבותה במותו של השף כמו גם במותם של מספר גברים מקומיים.

"אנחנו מאמינים שהיא נוהגת לאסוף גברים שמעוניינים בשירותיה לאחר מכן גונבת להם את החפצים האישיים אחרי שהם מאבדים את הכרתם", סיפר שיי במסיבת עיתונאים מיוחדת.

"אנחנו לא יכולים לחשוף יותר מדי פרטים, אבל מה שאנחנו יכולים להגיד כרגע זה שזאת לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה. החשודה נמצאת כרגע במעצר וחשודה במספר סעיפים פליליים, כולל הריגה, גניבה, אחזקת סמים, וסחר בסמים, ונכון לעכשיו, טרם נקבע מועד המשפט שלה".