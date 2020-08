אימה בחתונה: חתונה שנערכה לאחרונה בעיר יוסטון שבטקסס ארה"ב קיבלה תפנית דרמטית אחרי שאחד האורחים פתח באש אל עבר החתן ופתע אותו אנושות.

גורמים המעורים בפרטי החקירה מדווחים כי החתן נורה בפלג גופו העליון בסביבות השעה 23:30, כמה שעות אחרי טקס הנדרים המרגש, והובהל לבית החולים כשהוא במצב אנוש, שם הצליחו הרופאים לייצב את מצבו והוא הוכנס באופן בהול לניתוח חירום.

שוטרים ואנשי הצוות הרפואי שהוזעקו לבית הפרטי שבו נערכה החתונה החלו בתשאול האורחים שהיו עדי ראייה לירי, אך על פי הדיווחים איש מהאורחים לא הסכים לשתף פעולה בחקירה.

District 5 units at 16850 Anna Green ST. A groom has been shot on his wedding day. Witnesses not cooperating with responding officers. Groom was lifeflighted in critical condition. Scene is active & detectives are enroute. @HCSOTexas @HCSO_D5Patrol @SheriffEd_HCSO @HCSOPatrol pic.twitter.com/vthYPfFwAJ