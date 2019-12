מופרע: גילתה שבן זוגה בוגד בה בגלל השעון החכם שלו

חג המולד מתקרב בצעדי ענק וברשתות החברתיות כבר החלו באופן טבעי הדיבורים וההיסטריה סביב המתנות לחג הכי שמח על לוח השנה העולמי.

מי שזכתה לכותרות בכל רחבי בעולם בעקבות אחת המתנות שקיבלה בעבר לחג המולד היא כתבת ספורט מטקסס שחשפה כיצד מתנת החג שבן זוגה לשעבר קנה לה הובילה אותה לגלות על כך שהוא בוגד בה.

ג'ן סלייטר, כתבת רשת ה-NFL ופרשנית ספורט ברשת Fox, צייצה לאחרונה על הפעם ההיא בה קיבלה מבן זוגה שעון חכם מסוג Fitbit.

"ממש אהבתי את המתנה", כתבה סלייטר. "סינכרנו את הטלפונים שלנו ועוררנו אחד בשנייה מוטיבציה. למעשה, לא שנאתי את המתנה שהאו הביא לי עד לרגע שבו הוא לא ענה לי לטלפון ב-4 לפנות בוקר אחרי ששמתי לב שמדדי המאמץ שלו באפליקציה הרקיעו לפתע לגבהים לא הגיוניים לשעה זו".

Spoiler alert: he was not enrolled in an OrangeTheory class at 4am.