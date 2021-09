. חודשיים לאחר המפגש בין הנבחרות בגמר הקופה אמריקה, המשחק הכי גדול של היבשת הלטינית היה צריך לחזור על עצמו הערב (ראשון), כשברזיל מארחת את ארגנטינה למשחק במסגרת מוקדמות מונדיאל 2022. אולם, דרמה עצומה התרחשה בחסות פרוטוקול הקורונה, וההתמודדות נעצרה בדקה התשיעית.

נתחיל מההתחלה. מוקדם יותר היום דווח כי ג'ובאני לו צ'לסו, אמיליאנו מרטינס, כריסטיאן רומרו ואמיליאנו בואנדיה קיבלו הוראה לעזוב את ברזיל לאחר שהפרו את פרוטוקול הקורונה, שכן מדובר בשחקני פרמייר ליג. הארבעה הואשמו בדיווח מוטעה, לאחר שלא הודיעו לרשויות בברזיל ששהו ב-14 הימים האחרונים בבריטניה, שמוגדרת כמדינה אדומה.

Messi said that they are leaving... "We are not playing".



Brazilian authorities have said that match will restart only if UK based players are deported.