ג'ף בזוס קנה את הבית הכי יקר בלוס אנג'לס

ג'ף בזוס, מייסד ומנכ"ל אמזון, קנה בית בלוס אנג'לס ב-165 מיליון דולר (567 מיליון שקל) – סכום שיא לעסקת נדל"ן באזור, כך מדווח ה"וול סטריט ג'ורנל". הבית שקנה בזוס היה בבעלותו של איש העסקים והמפיק דייוויד גפן.

השטח שקנה בזוס נמצא בבוורלי הילס וגודלו כ-36 דונם. הוא כולל בריכה, בתי אורחים, מגרש טניס ומסלול גולף. הבית המרכזי מעוצב בסגנון קולוניאלי ונבנה בשנות ה-30 על ידי מפיק האגדי ג'ק וורנר, ממקימי אולפני האחים וורנר. לפי ה"הוליווד ריפורטר", שטח הבית היה בעבר 1,265 מ"ר, אך ייתכן שהוא הורחב. גפן קנה את הנכס ב-1990 ב-47.5 מיליון דולר. אחוזת וורנר. הבית המרכזי נבנה בשנות ה-30 | צילום: צילום מסך גוגל מפס

Jeff Bezos Buys David Geffen's $165 Million Los Angeles Estate https://t.co/O3uNpK5zs0 — TMZ (@TMZ) February 12, 2020

Aerial shot of Jeff Bezos’ new $165 Million home purchase in Beverly Hills. Built by Jack Warner of Warner Bros.



This sale is now the highest recorded purchase in the state of California. pic.twitter.com/xPHP6535bi — Ben Wegmann (@benwegmann) February 13, 2020

בשביל בזוס מדובר בכסף קטן – על פי בלומברג, ההון של בזוס הוא 131.9 מיליארד דולר, כך שעל הבית בלוס אנג'לס הוא שילם כ-0.12 אחוז מהונו. בזוס ערך עוד כמה עסקאות נדל"ן בזמן האחרון: הוא קנה שטח לא בנוי בלוס אנג'לס ב-90 מיליון דולר ושלוש דירות בניו יורק ב-80 מיליון דולר.

ב-2019 התגרשו ג'ף ומקנזי בזוס התגרשו ב-2019 בעקבות יחסיו עם לורן סאנצ'ז. לפני גירושיהם היו בני הזוג בזוס במקום 25 ברשימת מחזיקי הקרקעות בארצות הברית עם שטח של 27 אלף מ"ר בוושינגטון די.סי, 4 דירות בניו יורק, חווה במערב טקסס ששטחה 670 קמ״ר ועוד.