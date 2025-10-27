מטבחי מסדרון (Galley kitchens) נראים לפעמים כמו מסדרון צר, שבו קשה לזוז, להכין אוכל ולהניח מכשירים בלי להיתקל בדלפקים. אבל מעצבים מציעים טריק פשוט שיכול לשנות את כל התחושה – בלי לשבור קירות, בלי שיפוץ מורכב, ובכמה סנטימטרים בלבד.

לפי מגזין Livingetc, הסוד טמון בעומק משטחי העבודה. במקום להציב שני דלפקים סימטריים משני צדי המטבח, המומחים ממליצים להפוך צד אחד ל"עמוק" יותר – כזה שמאפשר בישול, חיתוך והנחת מכשירים – ואת הצד השני ליצור בעומק צר יותר בכמה סנטימטרים.

השינוי הקטן הזה, כך מתברר, עושה הבדל גדול: המעבר במרכז המטבח מרגיש פתוח יותר, החלל "נושם", ואפילו התאורה נראית טבעית ורכה יותר בזכות השינוי בפרספקטיבה.



לדברי המעצבים, אפשר להשיג את האפקט גם באמצעים פשוטים – למשל, להעמיק רק את הדלפק שמתחת לחלון, או לבחור יחידות אחסון רדודות בצד שמול אזור הבישול. מי שרוצה ללכת צעד נוסף, יכול לשלב שני חומרים שונים – למשל עץ בהיר בצד הצר ושיש כהה בצד העמוק – וכך ליצור תחושת עומק, עניין ויזואלי והפרדה עדינה בין אזורים שונים במטבח.

פרסומת

מעבר לאפקט האסתטי, יש כאן גם היגיון פרקטי: עומק משתנה מאפשר לשלב מכשירים שקועים (כמו מקרר אינטגרלי או מדיח קומפקטי) בלי לפגוע במעבר. והכי חשוב – זהו פתרון שמתאים גם למטבחים קיימים, כך שאפשר ליישם אותו בשיפוץ קל בלבד.

אגב, העומק המינימלי של הדלפק חשוב כדי לאפשר פתיחה נוחה של דלתות וארונות – בדוגמה שהמאמר מציג, עומק אחד עמד על 46 ס"מ והשני על 30 ס"מ, עם מעבר של 77 ס"מ ביניהם, אם כי זהו מקרה קיצוני. אם יש תקרות גבוהות, אפשר לנצל את הגובה לאחסון עליון, אך יש לשים לב לנוחות הגישה. נוסף לכך, מומלץ לשמור על פלטת צבעים רגועה ומוגבלת, כדי למנוע תחושת עומס ואי-סדר במטבח.