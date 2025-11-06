מטבחים שחיים ומרגישים: הטרנדים שיעצבו את 2026

המטבח המודרני הולך ומשתכלל ומאזור בישול הוא הופך לחלל חכם, רב תכליתי ומעוצב בקפידה, שבו מתחברים פרקטיקה, טכנולוגיה, חומרים מפתיעים, צבע וטקסטורה. המטבחים של 2026, שתכנונם מתחיל לעלות על מסכי המחשב של המעצבים בימים אלה, מתאפיינים בעיצוב זורם עם קווים רכים, שילוב של חדשנות עם ביטוי אישי ויוקרה שקטה לצד נוחות יום-יומית, ולא רק. כך נראים הטרנדים לשנה הקרובה בגזרות התכנון והעיצוב של החלל שנחשב ללב הבית.

אזורים עצמאיים

בגזרה התכנונית המטבח הופך ממרכז בישול פשוט למרחב רב תכליתי יעיל שמתאים לאורח החיים המודרני והדינמי. זהו לא רק חדר שימושי, אלא חלק אינטגרלי וחשוב מהחיים. מעבר לאזור אחסון ואזור בישול חיוני, צצים אזורים להתכנסות חברתית ומשפחתית לצד הארוחה, תחנה עצמאית לקפה והאביזרים הנלווים לו, אזור ארוחת בוקר קליל ומהיר, אזור לעבודה ועוד. "מטבח הוא הרהיט הכי גדול ויקר בבית והוא גם המקום בו כולם מתכנסים, המבשלים והלא מבשלים. בני הבית והאורחים. הכי לוהט בעיניי הוא מטבח שמשדר אירוח, והוא חייב להיות חלק מהשפה העיצובית של כל הבית", מסבירה מעצבת הפנים עינת צור קיבק.

אזורי ישיבה שונים במטבח, אדריכלית מירב גלן, עיצוב פנים דנה אוברזון אדריכלים, סטיילינג: רוני טישלר | צילום: גדעון לוין

חלק בלתי נפרד מהעיצוב, עיצוב עינת צור קיבק | צילום: מושי גיטליס

פינת קפה, עיצוב מיכל לוי | צילום: הגר דופלט

חומרים מנוגדים

אחד הטרנדים הבולטים במטבחים של 2026 הוא מעבר מהמראה האחיד אל שילוב חומרים מנוגדים שיוצרים עניין ועומק. מעצבים משלבים חומרים ממוחזרים לצד טבעיים, שיש או גרניט לצד מסגרות מתכת דקות, או עץ גולמי עם אלמנטים מבריקים. המפגש בין ישן לחדש וטבעי למלאכותי נותן למטבח מראה עכשווי ומאוזן ויוצר שפה חדשה שמחברת בין קיימות תעשייתית לעבודת נגרות קלאסית.

חומרים מנוגדים | צילום: באדיבות המותג ASKO

טקסטורות לא אחידות

"החזרה לחומרים חיים ואותנטיים היא חלק מרצון אמיתי לחוש את הטבע בתוך הבית ולא עוד מרדף אחר מראה מושלם ומבריק", אומר גיא נתן, משנה למנכ"ל מטבחי סמל. "הצרכנים מבקשים היום מטבח שיש בו עומק ותחושה - רואים את המרקם, מרגישים את המגע ומזהים את הסיפור שמאחורי כל חומר". לפיכך מעבר לשימוש בשיש ועץ טבעי, ניכרת מגמה לשלב חומרים גולמיים וטקסטורות לא אחידות שמעניקות למטבח אופי אישי וחם. חומרים טבעיים לעיתים יוצרים מראה לא אחיד אך דווקא בכך טמון יופיים. הם מעניקים נוכחות דומיננטית ומרשימה ומכניסים לבית תחושת עומק ואותנטיות. להעצמת הדרמטיות גובר השימוש באבנים בעלות דוגמאות ונימים בולטים יותר. משטחי עבודה ואיים גדולים הופכים לאלמנטים מרכזיים בחלל עם ורידים צבעוניים שנראים כמו תרשים של שכבות סלעים.

נימים מודגשים מעצבות ויקי שדה , וסברינה מוהדב, מטבחי סמל | צילום: עודד סמדר מטבחי סמל

פורניר משולב אבן אלסטית, עיצוב קטי לובין | צילום: מאור מויאל

עיצוב מיכל שובל | צילום: מיכל שובל

מפלים וקווים מעוקלים

משטחי ה"מפל" שנשפכים כלפי מטה וממשיכים אל צידי האי סימנו את הדרך, והצורות המעוגלות סללו ויסללו אותה מעכשיו כדי ליצור תחושת זרימה טבעית ונעימה יותר. קווים אורגניים ועגלגלים מחליפים את הצורות הישרות והנוקשות, תורמים לאסתטיקה ומשפרים את תנועת העבודה במטבח. בעקבות כך מתאפשר ליצור אזורים שמזמינים התכנסות סביבם.

מפלים וקווים מעוגלים FT סטודיו, מטבח סמל | צילום: איל תגר

זכוכיות מככבות

הזכוכית התגנבה למטבחים ולארונות בחלל הציבורי, ונראה אותה משתלבת בסוגים שונים - שקופה, מחוספסת, מעושנת או חלבית. המראה האחיד של הדלתות הסגורות מופר, אבל הפרקטיקה עדיין נשמרת עם אחסון נסתר או נסתר למחצה. מאחורי הזכוכית מתמקמים כלי מטבח יום-יומיים, תאורת לד פנימית מעניקה ממד נוסף לשעות החשכה, והמטבח הופך לחלל שנעים לשהות בו.

זכוכיות מככבות עיצוב חני חמו | צילום: מאור מויאל

חומרים חכמים ובני קיימא

לחומרים הטבעיים המתכלים כמו פורניר ועץ מלא מצטרפים חומרים חכמים ובני קיימא, כמו Eco Fornir שמדמה עץ טבעי ומודפס בטכנולוגיה מתקדמת על גבי לוחות MDF או סיבית ירוקה ממוחזרת. בחברת EGGER מצביעים על יתרונות סביבתיים, עמידות בפני שריטות, חום ולחות, תחזוקה קלה, מראה אחיד לאורך שנים ושליש מחיר מהעץ הטבעי. "לוחות סיבית ירוקה שהפכו לסטנדרט באירופה מספקים פתרון חזק, יציב ועמיד למטבח, תוך שמירה על משאבים טבעיים וצמצום כריתת יערות", אומר כפיר אביגד, מנכ"ל DBOX, מפיץ Egger בישראל. "המגמה משקפת מעבר מתפיסת יוקרה חומרית לתפיסת יוקרה ערכית, שבה איכות החומר נמדדת באחריות הסביבתית ובאורך החיים שלו".

חומרים חכמים אקו פורניר | צילום: באדיבות EGGER

קדמה וטכנולוגיה

ההתקדמות הטכנולוגית כובשת את העולם וגם את המטבח, כשטכנולוגיה חכמה עוזרת לקדם בריאות ואיכות חיים. מכשירים ותאורה נשלטים מרחוק על ידי אפליקציות, וניתן לתכנת אותם לביצוע משימות באופן אוטומטי, למשל תנור שיווסת את הטמפרטורות ואת זמן האפייה בעצמו בהתאם למתכון. המקררים חכמים, קולטי האדים מסתתרים בפינות עבודה שונות או נראים כגופים פיסוליים, הכיריים נעלמות על משטחי העבודה ולא פחות חשוב, נוצר חיבור טבעי לסביבה החיצונית על ידי חלונות גדולים, צמחיית נוי או תבלין וכמובן, מטבחי חוץ.

