ספקטרום הגוונים האדומים מעורר כמעט כל מצב רוח - מהלוהט והתוסס ועד הרפוי והמרגיע. הבורדו משתייך לקטגוריה האחרונה: גוון נוח, מפנק וקל לחיות איתו, מה שמסביר את הפופולריות שלו במטבחים כיום.













ואם להיות ספציפיים, לא סתם בורדו אלא גוון בורגונדי - כצבע היין האדום העשיר המיוצר באזור המפורסם בצרפת – גוון עמוק של אדום עם נגיעות סגול וחום. למה לבחור בו? גוני אדום יין עשויים להזכיר סביבות פאר ומלכותיות, אך הם עובדים בצורה מפתיעה היטב כצבע דומיננטי או כתוספת. הבורדו מעניק חמימות ונייטרליות כאחד. הבורגונדי הוא בהחלט אדום, אבל הוא חם וניטרלי מספיק כדי להשתלב היטב עם גווני עץ טבעיים, והאוכל נראה עליו מצוין. נוסף לכך, הוא מוסיף דרמה ותחושת עומק לחלל בלי להכביד עליו, והוא גמיש מספיק כדי להתאים למטבחים בכל סגנון, ומתפקד היטב הן כצבע עיקרי והן כתוספת על אריחים, דלתות ארונות או אי מטבח.





כשמחפשים דרכים לשלב את גוון הבורגונדי במטבח, אפשר להתחיל מדלתות הארונות שמעניקות לחלל נוכחות חזקה מבלי להעמיס עליו. קיר גב או אריחים בגוון הזה מוסיפים דרמה וחמימות, במיוחד כשהם מוצמדים לגווני עץ או שיש בהיר. אי מרכזי בצבע בורדו הופך למוקד מרשים ומעניק למטבח תחושת יוקרה, ואילו למי שמעדיפים צעד קטן יותר – כלי מטבח, כיריים או קנקנים בגוון בורגונדי יכולים להכניס טאץ’ צבעוני מובהק מבלי לשנות את כל העיצוב.



