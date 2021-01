לפני כמה חודשים עברנו לבית חדש בפתח תקווה. מכיוון שהילדים שלנו קטנים (בת 5 ובן שנתיים), החלטנו שהם ישנו ביחד, בחדר שסמוך לחדר שלנו, והחדר המרוחק יותר יהפוך לחדר משחקים. את חדר המשחקים בחרתי לעצב בסגנון בוהו שיק, כי אני מאוד מתחברת למראה הנקי והרגוע שנוצר משילוב של צבע לבן וקש.

פריטים רבים העברתי מהבית הקודם - מטבח המשחק, הלוח, המדפים, הארון והכוורת (כולם מאיקאה). הכוורת הייתה ורודה וצבעתי אותה בתרסיס צבע לבן, ושאר הפריטים היו במקור בצבעי עץ ולבן, ולכן השתלבו בעיצוב.

את הצעצועים והמשחקים הכנסתי לשקיות נייר גדולות שקניתי מזמן (כ-35 שקל לשקית, עלי אקספרס) ולארגזי קש (כ-65 שקל לקופסה, הום סנטר) – כך הם נגישים לילדים אבל החדר נשאר מסודר ואין גירויים רבים מדי. זה חשוב לי בעיקר בגלל הבן שלי, שאוהב לקפוץ ממשחק למשחק, וכך אני יכולה למקד אותו. גם הארון, ששימש בבית הקודם כארון הבגדים של בתי, משמש לאחסון משחקים.

ליד הכוורת עומדים כיסא נדנדה (250 שקל, ניחותא), שהעברנו מהבית הקודם, ופוף יוטה (129 שקל, שופרסל און ליין). במרכז החדר יש שולחן עגול ליצירה וכיסאות בסגנון איימס (345 שקל, עצמל'ה). על הרצפה פרוש שטיח קש עם גדילים (All about The Kids, 366 שקל במבצע). הכוורת נצבעה בלבן | צילום: ענת סימן טוב צילום: ענת סימן טוב מקרמה שענת הכינה | צילום: ענת סימן טוב צילום: ענת סימן טוב צילום: ענת סימן טוב כלי מלופף בחבל לצבעים | צילום: ענת סימן טוב מטבח ולוח שהועברו מהבית הקודם | צילום: ענת סימן טוב _OBJ_OBJ

סידרתי בחדר גם פריטים שונים שציפיתי בחבל בסגנון בוהו שיק, כמו מנורה לבנה מאיקאה שהתלבטתי אם לזרוק, וכלי מתכת (6 שקלים, מקס סטוק) שמשמש לצבעים. על הכוורת יש גם שלושה נרות שליפפתי סביבם חבל, ועל הקיר תלויה עבודת מקרמה שהכנתי.

הריהוט והעיצוב של החדר עלו כ-1,100 שקל, מכיוון שהשתמשנו בפריטים רבים מהבית הקודם. אני מאוד מרוצה מהחדר. פרסמתי תמונות של העיצוב בקבוצה "עיצוב חדרי ילדים - אמהות בסטייל" בפייסבוק וקיבלתי המון תגובות מפרגנות, כמו "כל כך יפה ונקי" ו"אחד היפים שראיתי".