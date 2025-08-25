חדר השינה אמור להיות המקום הכי נקי, רגוע ומזמין בבית – אבל לעיתים, גם כשאנחנו מקפידים לנקות אותו באופן קבוע, יש פרטים קטנים שנשכחים ומצטברים בהם אבק ולכלוך. מנקים מקצועיים טוענים שהאזורים האלו לא רק פוגעים במראה החדר, אלא גם יכולים להשפיע על איכות השינה שלנו. מגזין homesandgardens קיבץ את חמשת המקומות שהמומחים טוענים שצריך לשים אליהם יותר לב בזמן ניקוי חדר השינה.