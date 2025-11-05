מעצבים: זה הצבע הגרוע ביותר לחדר שירותים קטן

חדרי השירותים הקטנים בבית הם חללים אינטימיים אך חשובים בעיצוב הבית. למרות שהמרחב מצומצם והשימוש בו קצר, בחירה נכונה של צבע יכולה להפוך את החדר לנעים, מזמין ומעניין. לפי שישה מעצבי פנים ששוחחו עםApartment Therapy , הצבע הגרוע ביותר לחדר כזה הוא לבן קר או לבן בוהק – אף שהוא נראה כמו הבחירה הבטוחה. לדבריהם, זהו צבע שמזכיר חדרים קליניים, קרירים ומנותקים מהאווירה הביתית, בייחוד משום שחדרים כאלה לא זוכים להרבה אור טבעי, וצביעת הקירות בלבן רק משקפת את איכות וכמות האור הקיימת – מה שיוצר תחושה קלינית במיוחד, על אחת כמה וכמה אם נעשה שימוש בנורת לד. או כפי שהיטיבה לתאר אחת המעצבות, "זה כמו לטוס לפריז וללכת שם למקדונלדס".

כדאי גם להימנע מבז'. צבע בז' עלול להיות אפילו שנוי במחלוקת יותר מלבן קר, שכן הוא "שוטף" את החלל, נראה חסר חיים תחת תאורה מלאכותית ומרגיש יותר כמו מסדרון מיושן מאשר מקום מזמין ומיוחד. בז' עם ניואנסים ירוקים יכול להיראות קודר, מיושן או מלוכלך, ובמילים אחרות – הוא משדר תחושה חסרת חיים, כמו לבן קר, אך עם ניואנסים לא נוחים לעין.

אז באיזה גוון כדאי לבחור?

חדרי השירותים הקטנים הם חללים אינטימיים אך חשובים בעיצוב הבית. למרות שהמרחב מצומצם והשימוש בו קצר, בחירה נכונה של צבע יכולה להפוך את החדר לנעים, מזמין ומעניין. גוונים נייטרליים יכולים להתאים כמעט לכל חדר אחר בבית – אבל לא לחדרי הנוחיות, כיוון שזהו חלל שבו בדרך כלל לא מבלים זמן ממושך, ואין צורך בתאורה כמו בחדרי אמבטיה אחרים, חדר השירותים הקטן הוא המקום המושלם להפתיע את האורחים עם בחירות עיצוב נועזות.

אפשר לשלב טפט עם דוגמאות וצבע עשיר, אביזרי אינסטלציה או ידיות ארונות מעניינים, ותאורה ייחודית. אפשרות נוספת היא לבחור בגוון צבע עמוק ומלא אופי: גוונים חמים ועשירים כמו חלודה או ורוד מוסיפים עומק ומרגישים מזמינים. צבעים עזים ומוחשיים יכולים להפוך את החדר הקטן לנקודת עיצוב מרכזית ומיוחדת.

הבחירה בצבע הנכון מאפשרת להפוך את חדר הנוחיות למקום שהות קצר אך נעים, שמוסיף נופך אישי וסטייל לכל הבית. עם קצת תשומת לב וגישה יצירתית, גם החדר הקטן ביותר יכול להפוך לנקודת עיצוב שמרשימה ומזמינה את העין. מה שבטוח, זה המקום לשחרר את הנועזות.

פרסומת