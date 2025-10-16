mako
פרסומת
עיצוב הביתעיצוב פניםחדר רחצה ושירותים

האם כדאי להשאיר את מכסה האסלה סגור בין השימושים?

לכאורה זו רק שאלה קטנה של הרגל יום-יומי, אבל סגירת מכסה האסלה מתגלה כצעד שמוסיף נקודות גם בהיגיינה, גם בבטיחות וגם בעיצוב. אלה הסיבות שכדאי להכיר

מערכת עיצוב הבית
mako
פורסם: | עודכן:
שירותים
צילום: New Africa, Shutterstock
הקישור הועתק

כולנו כבר יודעים שכדאי לסגור את מכסה האסלה לפני שמורידים את המים, כדי למנוע התזת חיידקים לאוויר ומשם לכל חפצינו, כולל מברשות השיניים. אבל מה לגבי הזמן שבין השימושים – האם גם אז כדאי להשאיר את המכסה סגור? לפי המומחים באתר Better Homes & Gardensהתשובה חד־משמעית: כן. הנה חמש סיבות שכדאי להכיר. 

< לכל הכתבות בערוץ living

שומרים על ריחות נעימים

גם כשחדר הרחצה נראה נקי, ריחות עדינים של ביוב או לחות עלולים לעלות מתוך האסלה. סגירת המכסה עוזרת "לסגור את הריח בפנים" ולשמור על אווירה רעננה ונעימה יותר בחלל.

בטיחות לילדים קטנים

ילדים אוהבים לחקור, וחדר הרחצה לא תמיד מקום בטוח לכך. סגירת המכסה מונעת מהם לשחק במים או להכניס חפצים פנימה – וגם מגנה על אצבעות קטנות מסגירה פתאומית של המכסה.

הגנה על חיות המחמד

כלבים וחתולים סקרנים במיוחד, ולעיתים שותים ממקומות שלא נועדו לכך. שתייה ממי האסלה חושפת אותם לבקטריות ולכימיקלים, ולעיתים גם לסכנת החלקה. מכסה סגור שומר עליהם – וגם על שלוות הנפש שלנו.

כלב וחתול
צילום: shutterstock, shutterstock

מראה מסודר ונקי

חדר הרחצה הוא מקום קטן שבו כל פרט בולט לעין. אסלה פתוחה שוברת את תחושת הסדר והניקיון, בעוד שמכסה סגור מעניק לחלל מראה מוקפד ושלם יותר – גם בלי מאמץ מיוחד.

מניעת תאונות קטנות

מברשת איפור, טבעת או בקבוקון קטן – כולנו כבר הפלתם פעם משהו לכיוון הלא נכון. סגירת המכסה יוצרת חיץ פשוט ויעיל שמונע מהחפצים ליפול פנימה וליצור מבוכה או נזק.

שירותים, יד מרימה מכסה אסלה
צילום: cunaplus, SHUTTERSTOCK

>> מומחים: זו התדירות שבה כדאי להחליף את מושב האסלה שלכם

עם זאת, ועם כל הכבוד למומחים, הרשו לנו להוסיף נקודה דווקא נגד - יש משהו מאיים באסלה סגורה, בייחוד בבתים של אחרים - מה היא מסתירה שם? האם נכון לי מראה מזעזע כשאפתח אותה? ולמה מכריחים אותה עכשיו לגעת בה ולהרים אותה? איכסה קיכסה. 

 

 

אסלהשירותים
מצאתם טעות לשון?