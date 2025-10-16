האם כדאי להשאיר את מכסה האסלה סגור בין השימושים?
לכאורה זו רק שאלה קטנה של הרגל יום-יומי, אבל סגירת מכסה האסלה מתגלה כצעד שמוסיף נקודות גם בהיגיינה, גם בבטיחות וגם בעיצוב. אלה הסיבות שכדאי להכיר
כולנו כבר יודעים שכדאי לסגור את מכסה האסלה לפני שמורידים את המים, כדי למנוע התזת חיידקים לאוויר ומשם לכל חפצינו, כולל מברשות השיניים. אבל מה לגבי הזמן שבין השימושים – האם גם אז כדאי להשאיר את המכסה סגור? לפי המומחים באתר Better Homes & Gardensהתשובה חד־משמעית: כן. הנה חמש סיבות שכדאי להכיר.
שומרים על ריחות נעימים
גם כשחדר הרחצה נראה נקי, ריחות עדינים של ביוב או לחות עלולים לעלות מתוך האסלה. סגירת המכסה עוזרת "לסגור את הריח בפנים" ולשמור על אווירה רעננה ונעימה יותר בחלל.
בטיחות לילדים קטנים
ילדים אוהבים לחקור, וחדר הרחצה לא תמיד מקום בטוח לכך. סגירת המכסה מונעת מהם לשחק במים או להכניס חפצים פנימה – וגם מגנה על אצבעות קטנות מסגירה פתאומית של המכסה.
הגנה על חיות המחמד
כלבים וחתולים סקרנים במיוחד, ולעיתים שותים ממקומות שלא נועדו לכך. שתייה ממי האסלה חושפת אותם לבקטריות ולכימיקלים, ולעיתים גם לסכנת החלקה. מכסה סגור שומר עליהם – וגם על שלוות הנפש שלנו.
מראה מסודר ונקי
חדר הרחצה הוא מקום קטן שבו כל פרט בולט לעין. אסלה פתוחה שוברת את תחושת הסדר והניקיון, בעוד שמכסה סגור מעניק לחלל מראה מוקפד ושלם יותר – גם בלי מאמץ מיוחד.
מניעת תאונות קטנות
מברשת איפור, טבעת או בקבוקון קטן – כולנו כבר הפלתם פעם משהו לכיוון הלא נכון. סגירת המכסה יוצרת חיץ פשוט ויעיל שמונע מהחפצים ליפול פנימה וליצור מבוכה או נזק.
עם זאת, ועם כל הכבוד למומחים, הרשו לנו להוסיף נקודה דווקא נגד - יש משהו מאיים באסלה סגורה, בייחוד בבתים של אחרים - מה היא מסתירה שם? האם נכון לי מראה מזעזע כשאפתח אותה? ולמה מכריחים אותה עכשיו לגעת בה ולהרים אותה? איכסה קיכסה.