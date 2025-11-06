שנים ששטיחוני אמבטיה נחשבים לפריט עיצובי הכרחי אך שולי – מין משטח רך שדורכים עליו אחרי המקלחת, לרוב בצבע ניטרלי ובגודל סטנדרטי. אבל לפי מגמות העיצוב לשנת 2026, כפי שסיפרו באתר House Digest , נראה שהם עומדים לפנות את מקומם לטובת אלטרנטיבה הרבה יותר מעודכנת: שטיחים אמיתיים בחדר הרחצה. הטרנד הזה, שהחל להופיע בבתים פרטיים ובמלונות בוטיק, משנה את כללי המשחק בחלל הרטוב – והופך אותו למעוצב, חמים ומזמין מתמיד.

עיצוב חדר האמבטיה התרכז שנים ארוכות בעיקר בפונקציונליות: אריחים מבריקים, גוונים בהירים ושטיחון קטן ליד המקלחת. אלא שכיום, המגמה נוטה יותר לכיוון ביתי ומעט פחות סטרילי. מעצבים רבים ממליצים להחליף את שטיחון האמבטיה בשטיח אמיתי – כזה שמוסיף טקסטורה, עומק וצבע, ומשווה לחלל תחושת סלון קטנה גם בתוך חדר הרחצה.

הסיבה לכך פשוטה: שטיחוני אמבטיה סטנדרטיים נראים לרוב כמו פריט שימושי בלבד, בעוד ששטיח יכול להפוך למוקד עיצובי שמגדיר את כל האווירה בחדר. בזכות שפע הדוגמאות והחומרים החדשים – משטיחי פוליפרופילן עמידים למים ועד שטיחים סינתטיים הניתנים לכביסה במכונה – אפשר לבחור דגם שמתאים גם לאסתטיקה וגם לפרקטיות.

עם זאת, חשוב לשים לב לכמה כללים בסיסיים. ראשית, כדאי לוודא שלשטיח יש תחתית נגד החלקה או להניח מתחתיו שכבת מונע החלקה ייעודית. שנית, מומלץ לבחור שטיחים שניתן לכבס בקלות או שמיועדים לחללים רטובים במיוחד. ולבסוף – לא לפחד מצבעים והדפסים: שטיח פרסי קטן, גאומטרי או סרוג יכול לשבור את המונוכרום הרגיל של חדר האמבטיה ולהכניס חיים ועניין.