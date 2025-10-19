כולם מדברים על הפרט הזה בדירה של שני אדרי בדימונה

שני אדרי נכנסה לבית "האח הגדול" כדיירת שמגדירה את עצמה כאישה חזקה ועצמאית, ניהלה מערכת יחסים מתוקשרת עם יובל לוי (שזכה לבסוף), נקלעה לעימותים עם דיירים אחרים וגם זכתה ברכב נכסף, שאותו קיבלה לידיה בשבוע שעבר. אדרי, בת אוטוטו 35, גדלה בבית חרדי ויצאה לעולם החילוני. היא אמא לשיראל, 16, ואלעאי, 14, ומגדירה את היחסים עם הגרוש החרדי "אנחנו ממש בטוב". כשנשאלה על ידי עוקבי האינסטגרם שלה מי דתי במשפחה, היא ענתה שהבן חרדי, הבת שומרת שבת, והיא לא, אבל הייתה רוצה להתחזק. "לבוש לא מעיד על כלום, אני מאוד מאמינה באלוהים בדרך שלי", ענתה. היא מתגוררת בדימונה ולא שוקלת לעבור משם, כדי לא לפעול בפזיזות או להעביר את הילדים טלטלה, אבל לא פוסלת מעבר בעתיד.

צילום: מתוך הסטורי

כבר עם החזרה מבית האח אמרה כי אין לה צורך לראות את הפרקים שבהם השתתפה, שזה לא מעניין והיא מעדיפה להתעסק בעתיד ולהשקיע אנרגיות בדברים חשובים יותר. בדקנו מה חשוב יותר וגילינו חזרה לאימוני כושר, תזונה בריאה והתעסקות בדירה שלה, כולל, מה לעשות, ניקיונות, שאיתם היא נמרחת ואוהבת להדליק מוזיקה שתהיה ברקע בזמן הזה.

צילום: מתוך הסטורי

הסלון של אדרי בהיר ומינימליסטי עם ספת שזלונג בהירה בגוון קרם וכריות תואמות. שולחן הקפה לבן ווילון קפלים נותן מסגרת לחלל. מתחת לטלוויזיה תלוי מזנון לבן עם דלתות אפורות, ומנורת הקבלן המקורית טרם הוחלפה בגוף תאורה חדש. שולחן פינת האוכל לבן גם הוא, ויש לו פינות מעוגלות. כשהיא מצטלמת מול המראה המקושתת, המראה היא שמוסיפה לחלל העירום טאץ' עיצובי מינימלי, ודרכה משתקפים המסדרון והדלתות הלבנות. המטבח בגוון בהיר עם דלפק עץ.

צילום: מתוך הסטורי

במטבח | צילום: מתוך הסטורי

חדר השינה מושקע מעט יותר עם מיטה זוגית מרופדת בגוני בז', שידות צד מתוקות עם דוגמה מחורצת בחזית וגם פינת איפור עם מראה ומצעים מושקעים, אבל הכי מקורי הוא מקום התלייה של הטלוויזיה. "לילה טוב או בוקר טוב", כתבה לעוקבים שלה, כשמעליה, במיקום לא סטנדרטי על התקרה – הטלוויזיה. בעקבות שאלות שקיבלה כתבה "אני מבינה שהטלוויזיה יותר מעניינת. אז מלא שאלות על זה שהיא בתקרה. זו מעלית כזאת, שהיא יורדת מהתקרה לאיזו זווית שרוצים. פתרון מעולה לחסוך במקום".

חוסכת מקום. הטלוויזיה בחדר השינה | צילום: מתוך הסטורי

בחדר הבת פינת איפור בתוך נישת עץ ומראה מקושתת תלויה על הקיר. כשהבן חזר מהילולה וקנה עשרה ספרי קודש כדי להפוך פינה בבית לפינת קודש, הזכירה אדרי כי "בארון שלו יש עוד מדף של ספרים. בקיצור, יש לי בית כנסת בבית".

בית כנסת או לא, חזרנו לסוגיה עם יובל לוי שטרם פוענחה. היא אומנם שמחה על הזכייה שלו אבל ציינה בראיונות לתקשורת שהיו בפרקים דברים שיצאו מהקשרם והם צריכים לפתור אותם ביניהם. בסוף השבוע הוזמנה למסיבה שערך, ובגלל שקרוב משפחה שאיתו הגיעה נשא נשק, לא נתנו להם להיכנס. יותר מאוחר נכנסה והם נראו משוחחים, כשהיא נשמעה אומרת לו "אתה לא יודע שלא מדברים איתי ככה?". ממתינים להתפתחויות.

בסלון | צילום: מתוך הסטורי

צילום: מתוך הסטורי

