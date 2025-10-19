mako
פרסומת
עיצוב הביתעיצוב פנים

כולם מדברים על הפרט הזה בדירה של שני אדרי בדימונה

האישה שהציתה סערה בבית "האח הגדול" חזרה לדירתה המינימליסטית בדימונה, שם היא מגדלת את שני ילדיה. הצצנו לראות מה קורה שם, מהסלון הבהיר עם ספת שזלונג וספרי הדת של הבן ועד לטלוויזיה בתקרה בחדר השינה ופינת האיפור של הבת

לימור קלר
mako
פורסם: | עודכן:
שני אדרי חדר שינה
צילום: מתוך הסטורי
הקישור הועתק

 

שני אדרי נכנסה לבית "האח הגדול" כדיירת שמגדירה את עצמה כאישה חזקה ועצמאית, ניהלה מערכת יחסים מתוקשרת עם יובל לוי (שזכה לבסוף), נקלעה לעימותים עם דיירים אחרים וגם זכתה ברכב נכסף, שאותו קיבלה לידיה בשבוע שעבר. אדרי, בת אוטוטו 35, גדלה בבית חרדי ויצאה לעולם החילוני. היא אמא לשיראל, 16, ואלעאי, 14, ומגדירה את היחסים עם הגרוש החרדי "אנחנו ממש בטוב". כשנשאלה על ידי עוקבי האינסטגרם שלה מי דתי במשפחה, היא ענתה שהבן חרדי, הבת שומרת שבת, והיא לא, אבל הייתה רוצה להתחזק. "לבוש לא מעיד על כלום, אני מאוד מאמינה באלוהים בדרך שלי", ענתה. היא מתגוררת בדימונה ולא שוקלת לעבור משם, כדי לא לפעול בפזיזות או להעביר את הילדים טלטלה, אבל לא פוסלת מעבר בעתיד.

שני אדרי
צילום: מתוך הסטורי

כבר עם החזרה מבית האח אמרה כי אין לה צורך לראות את הפרקים שבהם השתתפה, שזה לא מעניין והיא מעדיפה להתעסק בעתיד ולהשקיע אנרגיות בדברים חשובים יותר. בדקנו מה חשוב יותר וגילינו חזרה לאימוני כושר, תזונה בריאה והתעסקות בדירה שלה, כולל, מה לעשות, ניקיונות, שאיתם היא נמרחת ואוהבת להדליק מוזיקה שתהיה ברקע בזמן הזה.

שני אדרי
צילום: מתוך הסטורי

הסלון של אדרי בהיר ומינימליסטי עם ספת שזלונג בהירה בגוון קרם וכריות תואמות. שולחן הקפה לבן ווילון קפלים נותן מסגרת לחלל. מתחת לטלוויזיה תלוי מזנון לבן עם דלתות אפורות, ומנורת הקבלן המקורית טרם הוחלפה בגוף תאורה חדש. שולחן פינת האוכל לבן גם הוא, ויש לו פינות מעוגלות. כשהיא מצטלמת מול המראה המקושתת, המראה היא שמוסיפה לחלל העירום טאץ' עיצובי מינימלי, ודרכה משתקפים המסדרון והדלתות הלבנות. המטבח בגוון בהיר עם דלפק עץ.

שני אדרי
צילום: מתוך הסטורי
פרסומת

שני אדרי מטבח
במטבח | צילום: מתוך הסטורי

<< לכל הכתבות בערוץ living

חדר השינה מושקע מעט יותר עם מיטה זוגית מרופדת בגוני בז', שידות צד מתוקות עם דוגמה מחורצת בחזית וגם פינת איפור עם מראה ומצעים מושקעים, אבל הכי מקורי הוא מקום התלייה של הטלוויזיה. "לילה טוב או בוקר טוב", כתבה לעוקבים שלה, כשמעליה, במיקום לא סטנדרטי על התקרה – הטלוויזיה. בעקבות שאלות שקיבלה כתבה "אני מבינה שהטלוויזיה יותר מעניינת. אז מלא שאלות על זה שהיא בתקרה. זו מעלית כזאת, שהיא יורדת מהתקרה לאיזו זווית שרוצים. פתרון מעולה לחסוך במקום".

שני אדרי טלוויזיה בחדר שינה
חוסכת מקום. הטלוויזיה בחדר השינה | צילום: מתוך הסטורי

בחדר הבת פינת איפור בתוך נישת עץ ומראה מקושתת תלויה על הקיר. כשהבן חזר מהילולה וקנה עשרה ספרי קודש כדי להפוך פינה בבית לפינת קודש, הזכירה אדרי כי "בארון שלו יש עוד מדף של ספרים. בקיצור, יש לי בית כנסת בבית".

פרסומת

בית כנסת או לא, חזרנו לסוגיה עם יובל לוי שטרם פוענחה. היא אומנם שמחה על הזכייה שלו אבל ציינה בראיונות לתקשורת שהיו בפרקים דברים שיצאו מהקשרם והם צריכים לפתור אותם ביניהם. בסוף השבוע הוזמנה למסיבה שערך, ובגלל שקרוב משפחה שאיתו הגיעה נשא נשק, לא נתנו להם להיכנס. יותר מאוחר נכנסה והם נראו משוחחים, כשהיא נשמעה אומרת לו "אתה לא יודע שלא מדברים איתי ככה?". ממתינים להתפתחויות.

שני אדרי סלון
בסלון | צילום: מתוך הסטורי

שני אדרי סלון
צילום: מתוך הסטורי
פרסומת

שני אדרי
"בית כנסת בבית" | צילום: מתוך הסטורי

 

 

האח הגדולשני אדרי
מצאתם טעות לשון?