המטבח שלכם בגוון ירוק? תשמחו לדעת את זה

לא פחות משליש ממוכרי הבתים בוחרים לצבוע מחדש את הבית טרם פרסום הנכס, מתוך הבנה שהגוון שנבחר משפיע לא רק על האווירה והתחושה הכללית של הבית, אלא גם על הערך הנתפס והתמורה הכספית שייתנו הרוכשים הפוטנציאליים. מטבח בגוון ירוק-זית עמוק, למשל, מסוגל למשוך עיניים ולסקרן, ולפי הנתונים החדשים שפורסמו במחקר של זילו (Zillow), פלטפורמת הנדל"ן הגדולה בארה"ב, התועלת יכולה להגיע לתוספת של 1,600 דולר על הערך הסופי של הדירה. צבע זה, שבעיני רבים משדר שלווה ושייכות לטבע לצד יוקרה שקטה, משתלב היטב עם מגמות עולמיות שמעדיפות חומרים טבעיים וגוונים המחוברים לאדמה, עץ ואבן.

עוד מגלים הנתונים יתרון מובהק גם לכחול נייבי עמוק, שנחשב לצבע המועדף ביותר לחדרי שינה. רוכשים הביעו נכונות לשלם תוספת של 1,815 דולר לערך העסקה עבור חדרי שינה בגוון כהה ורווי, המשרה רוגע, מעודד שינה ומעניק תחושה של אינטימיות.

חדרי כביסה בצבע כחול עמוק_עיצוב פנים מאיה שינברגר | צילום: איתי בנית

בסלון חלל הבית המרכזי, דווקא גוני אפור-פחם בעלי עומק ואופי עשויים להוסיף עד 2,600 דולר לשווי הבית. הגוון הייחודי הזה, שמצליח לשדר תחכום לצד חמימות, מתחבר לבית עכשווי שנותן תחושה מחבקת. בחדרי אמבטיה מדווחים כי גווני חומים אופנתיים מסוגלים להקפיץ את ערך העסקה ביותר מ-600 דולר, בעיקר בשל תחושות האינטימיות והחמימות שהם משדרים.

דירה בעיצוב דלית ונגרובסקי | צילום: אלעד גונן

ואילו צבעים פוגעים בערך?

בהשוואה לגוונים העמוקים, קיימות מלכודות לא פשוטות בעולם הצבע: למשל, בחירה בצהוב בוהק, אדום עז או אפילו טורקיז עלולה לפגוע משמעותית בערך הבית, לעיתים במחיר עשרות אלפי שקלים. צבעים בולטים ומוחצנים כאלה מעלים לא פעם תחושות של חוסר שייכות או ריקנות, ולעיתים משדרים עומס רגשי שלא מעט קונים מתקשים להתחבר אליו.

"צבע הוא הרבה מעבר להחלטה אסתטית, הוא כלי עוצמתי להבעת זהות, רגשות ותחושת שייכות לבית", מציינת מעצבת הפנים דליה ונגרובסקי, "בחירה מושכלת ומתואמת של גוונים יוצרת לא רק מרחב יפה לעין, אלא חוויה רגשית מחבקת שמספרת סיפור אישי. קירות צבועים בגוונים שמשקפים את אישיות הדיירים הופכים את הבית למרחב שהם יכולים לקרוא לו 'שלי' ולהרגיש בו בטוחים".

האדריכלית דנה ברעלי מציעה להעז במידה, ולבחור צבעים עמוקים: "לבחור בצבע כהה ועמוק יותר זה אומר לקחת סיכון גדול יותר מצד הלקוחות. מצד אחד פחות ניטרלי ומצד שני הרבה יותר אישי ומייחד את הבית. אני תמיד מציעה לבחור בצבע שמושפע מהטבע כמו ירוק זית, צבעי אדמה, אוקיינוס, וללכת על גוון המעורבב עם אפור (dusty color). מבחינתי זו עוד דרך להכניס את הטבע הביתה ולהשרות אווירה נעימה ונינוחה".

מאיה שינברגר, מעצבת פנים ומחברת הספר The New Minimalist Style, מוסיפה: "רוכשים פוטנציאליים לא באים לקנות רק קיר או מ"ר, אלא תחושה - וצבע הוא האלמנט הראשון והעיקרי שעוזר לייצר אותה. יש כאן צורך אמיתי של אנשים בעידן הנוכחי להתחבר לטבע דרך עיצוב הפנים. אני רואה יותר ויותר אנשים שבוחרים בגוונים עזים יותר מבעבר. הם לא עושים את זה רק כדי להרשים, אלא כדי לייצר תחושה של בית שיש בו כוח וזהות, גם במחיר של חריגה מהסטנדרט הניטרלי המסורתי. דווקא הבחירות הייחודיות הללו מייצרות עניין ומושכות קונים שיחפשו את הערך המוסף".

גוני אפור-פחם בעלי עומק ואופי מינימליסטי, עיצוב מאיה שינברגר | צילום: איתי בנית

גם בישראל, יותר ויותר מוכרים בוחרים בשנים האחרונות לצבוע מחדש את הבית טרם הפרסום, מתוך הבנה שהרושם הראשוני נבנה עוד לפני הביקור הפיזי. בשוק תחרותי בית הבולט בגווניו יוצר בידול, משדר עדכניות וסגנון, ומאפשר לקונים להתחבר ולדמיין את עצמם גרים בו.