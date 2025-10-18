מפתיע: זה המכשיר שצורך הכי הרבה חשמל במטבח שלכם

הייתם בטוחים שהמקרר או מדיח הכלים הם המכשירים שמעמיסים הכי הרבה על החשמל שלכם במטבח? טעות. מסתבר שהאחראי העיקרי לעלייה בהוצאות החשמל הוא למעשה התנור שלכם.

כאשר אתם מחממים אוכל בתנור אתם צורכים חשמל בכמות גבוהה במיוחד. תנורים חשמליים נעים בטווח של כ־2,000 עד 5,000 וואט בעת הפעלתם, בעוד שמקרר צורך בדרך כלל כ־700 וואט, ומדיח כלים בין כ־1,200 ל־2,400 וואט בלבד.

התנור הוא רכב השטח של המטבח. הוא חזק, אבל לא יעיל בטירוף לנסיעות קצרות. מה ההבדל העיקרי? מקרר ומדיח מפעילים מנועים או משאבות שממירות את החשמל לפעולה, בעוד שהתנור פשוט הופך חשמל לחום - וזה לא תהליך יעיל במיוחד. במקרה של התנור מדובר על חום שמתבזבז, החום “נאבק” עם הבידוד והאוויר סביב.

בעוד פעם התנורים היו מבוססי עץ או גז והחום היה נשמר זמן רב לאחר כיבוי, התנורים החשמליים של ימינו קלים יותר להתקנה, אך גם פחות יעילים מבחינת שימוש בחום.

תבנית אפייה, תנור, כפפות לתנור, כפפת סיליקון לתנור | צילום: shutterstock_Mikhail_Artamonov

אז מה ניתן לעשות כדי להקטין את החשבון? הנה כמה טיפים:

• שקלו להשתמש בתנור רק כאשר יש לכם יותר ממנה אחת לבישול.

• אם מדובר במנות קטנות או חימום של שאריות - שקלו להשתמש בטוסטר אובן או בסיר.

• הימנעו מלפתוח את דלת התנור לעיתים קרובות - כל פתיחה “זורקת” חום יקר החוצה.

• השתמשו בכלים שמתאימים לתנור: כלי זכוכית או קרמיקה מחזיקים חום טוב יותר מאשר מתכת, מה שמאפשר בישול קצר יותר.