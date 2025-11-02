נודדת בסטייל: כך חיה תרצה כהן אחרי "האח הגדול"

השנה האחרונה הייתה גדושת פעילות למדינה, לאזרחיה, לחייליה וגם לתרצה כהן מ"האח הגדול". הדיירת שסיימה במקום השלישי בעונה האחרונה, שירתה במילואים בעזה, נכנסה לבית האח, יצאה והתחילה לממש את דקות התהילה בפול גז. הירושלמית בת ה-22, שנחשבה לאחת הבולטות בעונה, עזבה הכל והתמקמה בתל אביב, התחילה לתפעל את חשבון האינסטגרם שלא הייתה רגילה אליו, נרשמה ללימודי טניס כתחביב חדש וקטפה קמפיינים.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Tirtza Ti‎‏ (@‏‎tirtza_cohen‎‏)‎‏

"עברתי לתל אביב לסאבלט לעבודה ולראות את הדברים שנייה יותר ברור, ואני לבד בדירה. זו פעם ראשונה, אבל אני לא לבד בחיים", הסבירה לעוקבים הסקרנים, העומדים נכון לרגע זה על יותר מ-270 אלף באינסטגרם פלוס מעל 40 אלף בטיקטוק. הדירה הראשונה שאליה עברה הייתה צמודה לאחד החברים שלה, ולא הרבה אחרי כבר נדדה לדירה אחרת.

בדירה הראשונה | צילום: מתוך הסטורי

צילום: מתוך הסטורי

פרסומת

הדירה הראשונה הייתה מינימליסטית בגודלה ובתוכנה, עם פס אחד של מטבח לבן, מקרר לבן וממול שולחן עץ מלבני שבו נאספים הדברים שאיתם היא חוזרת הביתה. תמונות צבעוניות על הקיר הסמוך נותנות לדירה וייב צעיר ועדכני. מנורת פליז תלויה מהתקרה, ומראה מקושתת בחלקה העליון נשענת על הקיר ומספקת זווית מושלמת לצילומים. ליד השולחן בפינת האוכל מנורת רצפה עגולה לבנה שומרת על גווני הדירה ועציץ ירוק גדול מוסיף שלווה ויופי טבעי. הספה בגוון אפור בהיר עם ריפוד קורדרוי וכריות כצבע הריפוד, והשטיח הוורדרד מוסיף צבע כמו בתמונות שתלויות על הקיר. וילון קפלים משלים בטאץ' רך משלו.

צילום: מתוך הסטורי

בדירה הנוכחית | צילום: מתוך האינסטגרם

פרסומת

מקץ סאבלט אחד עברה כהן לדירה נוספת, וגם איתה לא נאמרה עדיין המילה האחרונה. הסלון הוא זירת התרחשות מלאה לכל הסרטונים שהיא מעלה, ומה שבולט בו חוץ מהבלגן שהיא מתנצלת עליו, הוא החלל הכפול עם הגלריה העליונה שתחומה במעקה עץ עם פסי אורך. הסלון כבד, בטח יחסית לדירה הקודמת, מורכב מכמה אופציות ישיבה ובמרכזו שולחן קפה זוויתי שתואם את מבנה החלל. השטיח גדול ופרחוני ומכסה נתח גדול מהרצפה. הטלוויזיה נתונה ביחידה מובנית, ותמונה צבעונית של גדול המדענים, אלברט איינשטיין, תורמת נופך אינטלקטואלי יצירתי, אבל היא רק חלק ממלאי התמונות שתלויות על קירות החלל. עגלות קניות ממתינות ליד הדלת, לא בטוח עד כמה כהן צריכה אותן באמת. כשהיא רעבה, היא מעלה סטורי להצעות חמות והאוכל כבר מגיע. במרפסת הארוכה של הדירה ערסלים למנוחה ורגיעה מול נוף הים והעיר, ומעל פרגולת עץ. בכלל עץ הוא מוטיב שחוזר בדירה, למשל בחיפוי עץ דומיננטי שמלווה את אזור הכניסה לחדרים. המטבח לבן ומסיבי, מתאים לאופי הקלאסי של הדירה.

צילום: מתוך האינסטגרם

צילום: מתוך האינסטגרם

פרסומת









הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Tirtza Ti‎‏ (@‏‎tirtza_cohen‎‏)‎‏

בחדר השינה הבהיר מיטה עם גב מרופד בגווני אבן ודוגמת קפיטונאז' וארון לבן. יש שפע תמונות על הקיר, תאורה רכה והמון זמן לדבר עם העוקבים בסטורי. "אני ממש בין דירות. כל הבגדים שלי מקומטים ואין לי עדיין דירה. אני חייבת מגהץ לבגדים שלי". ההצלה אכן הגיעה עד הבית, כי כשיש משלוחים, אין בעיה.

פרסומת

צילום: מתוך הסטורי

צילום: מתוך הסטורי