פאוור קאפל: חן אמסלם ומאור זגורי שדרגו את הבית - וזה מהמם

השחקנית חן אמסלם איבדה את דודה, שי שליו, בפסטיבל הנובה, ושנתיים אחרי מצאה את עצמה מככבת כשוטרת נופר, שמגיעה לאבטח את הנובה מפשיטת המחבלים ההמונית בסדרת הדרמה "אור ראשון" (קשת 12). היא הודתה בריאיון לקראת עליית הסדרה שלא סתם היא שם, וכנראה כל הכוכבים הסתדרו לטובת העניין. לאחר שהסדרה נמכרה לחברת פרמאונט העולמית, שלה יותר מ-80 מיליון מנויים בעולם, פיללה שיהיה לה אפקט אמיתי ו"שכל העולם ישמע". כשחקנית שמייעדת את עצמה לתפקידים משמעותיים והיסטוריים, יש לה תפקיד נוסף בחיים הפרטיים, כאשת משפחה.

אמסלם מתגוררת בתל אביב עם בעלה, הבמאי והיוצר מאור זגורי, ושני ילדיהם, לאב והירו. שולחן האוכל בביתם עגול ועשוי עץ, סביבו ציינו את יום הולדתה ה-34 עם מאפינס, פירות והפתעות משמחות. היא לא הזניחה את הקיר הצמוד לו, שם תלוי קולאז' מטורף של תמונות משפחתיות, ללא ספק גורם המשיכה של החלל כולו. מהתקרה משתלשלת מנורת קש וליד פינת האוכל מראה קשתית ממוסגרת בשחור, שמשמשת את אמסלם לצילומים באינסטגרם או בטיקטוק. לשולחן יש רגל עבה בדוגמה מחורצת, וסביבו כיסאות מרופדים ומפנקים עם רגלי מתכת שחורות.

גם שולחנות הקפה של הסלון נראים כמוהו, רק במיניאטורה ובגבהים שונים. לכל מה שמונח על השולחנות ניגשת המשפחה מתוך ספת רביצה עם שזלונג בגווני אבן, המרופדת בכריות גדולות, וגם מכורסה מתנדנדת בגוון אפור. הילדים זוכים בכיסאות פלסטיק קטנים וצבעוניים כדי לשבת מול המסך ולאכול ארוחת ערב. הווילון בסלון לבן חצי שקוף עם קפלים, והשטיח בגוונים בהירים, ממסגר את פינת הישיבה ומונח על רצפת אריחים עם דוגמת שיש לבנה. הטלוויזיה בסלון תלויה על חיפוי קיר מחורץ מעץ, ומתחתיה צף מזנון שחור. יש עליו תמונות ולצידו עציץ גדול, שממלא יפה את הפינה ומוסיף צבע וחיות.

