מדירת שני חדרים למעון המפונפן: השדרוג המרשים של ממדאני

המעבר הצפוי של זוהרן ממדאני בן ה-34 אל ביתו החדש באחוזת גרייסי - המעון הרשמי, המגורים והלשכה הציבורית האישית של ראש עיריית ניו יורק - מסמן שינוי משמעותי בחייו האישיים והציבוריים.

הבית ההיסטורי, שנמצא על גדות הנהר באפר איסט סייד שבמנהטן, נבנה עוד בשנת 1799 על ידי הסוחר הסקוטי ארצ’יבלד גרייסי, ושימש במקור כבית קיץ פרטי. לאורך השנים עבר המבנה גלגולים שונים, עד שהפך ב־1942 למעון הרשמי של ראש עיריית ניו יורק. מאז, הוא נחשב לאחד מהמבנים ההיסטוריים הבולטים בעיר, נמצא ברשימת האתרים הלאומיים לשימור ומתפקד בו זמנית כבית מגורים וכאתר אירוח רשמי של העיר.

האחוזה משתרעת על פני 1,020 מ"ר וכוללת בניין מרכזי עם חמישה חדרי שינה, סלון אירוח רשמי ואולם נשפים. הבית בנוי כולו מעץ, והוא נחשב לדוגמה מרשימה של אדריכלות אמריקאית מסוף המאה ה-18, מוקף במדשאה רחבה וגנים, בהם שדרת עצי תפוח ותאנה וגן ירק.

פנים הבית משמר אלמנטים מקוריים כמו רצפות עץ הישנות והדלתות הכבדות, לצד שיפוצים מודרניים שבוצעו במהלך השנים כדי להתאים אותו למגורים רשמיים ולאירוח ציבורי. בשנות השישים נוסף לבית אזור חדש שמיועד לאירועים רשמיים ומפריד בין אזור השירותים עבור הציבור לבין אזור המגורים הפרטי של המשפחה.





עבור ממדאני וחברתו, האומנית ראמה דוואג’י, זהו מעבר חד מהדירה הצנועה שבה חיו באסטוריה שבקווינס. על דירת שני החדרים ששכר הוא שילם סכום של 2,300 דולר בחודש עם שכר דירה מפוקח בבניין שנבנה לפני מלחמת העולם השנייה. לפני שעבר לאסטוריה, ממדאני, בנם של הבמאית מירה נאיר ושל פרופסור מחמוד ממדאני מאוניברסיטת קולומביה, התגורר עם הוריו בדירה השייכת לאוניברסיטה ברחוב ריברסייד.

ממדאני מצא את הדירה באסטוריה ב-2018 דרך האתר StreetEasy. "חיפשתי דירה שאוכל להרשות לעצמי", אמר בזמנו ל"ניו יורק מגזין", "מצאתי את זה בדירה הזו". באותה תקופה, סיפר ממדאני, הוא הרוויח 47 אלף דולר בשנה בעבודתו כיועץ למניעת עיקולים בעמותה מקומית בקווינס.

אחוזת גרייסי | צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א'

לפי מודעה ישנה של הדירה באסטוריה, היא כוללת חדר שינה גדול במיוחד עם שני ארונות, מטבח נפרד עם חלון ורצפת עץ. ב-2019 כתב ממדאני כי שכר הדירה שלו הוא "גניבה" בהשוואה לדיירים ששילמו 290.60 דולר בחודש. בהתאם לגישה הזו, הוא ניהל קמפיין שמטרתו לקדם הקפאת שכר דירה בכמיליון הדירות המפוקחות בעיר.

עם זאת, הוא התחמק משאלת "ניו יורק מגזין" אם פוליטיקאי כמוהו, שנבחר ב-2020 לאספה המדינתית של ניו יורק מטעם רובע קווינס והרוויח שכר שנתי בן שש ספרות, באמת זקוק לעזרה כלכלית מהסוג הזה. "אם הייתי מצליח להעביר הקפאת שכר דירה, לא הייתי גר בדירה מפוקחת. הייתי גר באפר איסט סייד, בדירה חדשה", אמר כשהוא רומז לאחוזת גרייסי.