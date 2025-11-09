רגע לפני הבייבי: הדירה של ליאור קוקה קיבלה טאץ' פריזאי

ליאור קוקה סוגרת חודש חמישי בהיריון הראשון שלה, ברוך השם, מרגישה שמחה ומאושרת אבל בעיקר בהלם מהשינויים שעוברים עליה. בחודש יוני האחרון התחתנה עם בן זוגה, עדי אהרון, בחתונה חלומית, ועדכנה את 428 אלף העוקבים שלה באינסטגרם: "התחתנו בארץ אבל עלה כמו חו"ל". בדירה ברמת גן, שבה היא מודה שלא שינתה כלום במשך חמש שנים, דווקא קרו שינויים. אומנם קטנים, אבל כמי שהסדר והעיצוב חשובים לה, לא יכולנו לפספס אותם. רגע לפני שהחדר החדש לבייבי מתארגן ובטח לפני שקוקה והבעל יעברו לבית משלהם בעוד שנתיים, הצצנו פנימה שוב כדי לראות מה בכל זאת השתנה.

הקומה ה-12 בקריית קריניצקי צופה לנוף של בתים אדומי גגות עם המון עצים, ובאופק מגדלי מגורים גבוהים. בדירה בולט במיוחד חלל האירוח עם שיק פריזאי שעוטף את הסלון ואת פינת האוכל. קיר פינת האוכל חופה בקרניזים דקים שנצבעו בצבע הקיר, וגופי תאורה צמודים מפזרים אור למעלה ולמטה, או בשפת המעצבים, "אפ אנד דאון לייט". השולחן עגול וגדול וסביבו כיסאות מרופדים בגווני קרם. קודם לכן היה בבית שולחן זכוכית מלבני עם כיסאות אפרפרים, שפינו את מקומם כדי להתאים ללוק החדש והמוקפד של הדירה. את משטח הגיהוץ פורשת קוקה על השולחן ומלמדת את בעלה, המכונה בפיה ג'ודי, איך לקפל חולצות לאחר גיהוץ, בשונה מדירת הרווקים שבה גר קודם. "כדי שתוכל לעזור לי לסדר את הארון. אתה יכול לצחוק עד מחרתיים... בבית הזה החוקים משתנים ועכשיו אני מראה לך איך עושים את זה נכון". אחר כך גם צריך לשים בארון, ליישר ולדגם. יש מה ללמוד.

המרפסת ממשיכה את השיק המלבב עם ספה מודולרית מרופדת בפסים של מוקה ולבן, שנחה על רצפה דמוית פרקט. ליד שולחנון קש עם משטח זכוכית שיהיה נוח להניח עליו דברי אוכל וחפצים. המטבח, שלא ניתן לשינוי בדירה שכורה, מודרני ונקי למראה, ולחזיתות צבע מוקה קרֵמי עדין המשתלב עם מכשירי חשמל מנירוסטה.

כשאהרון רצה להפתיע אותה והיא חושדת בו, היא עוברת עם המצלמה מהמרפסת לכיוון הסלון, ממשיכה אל אזור פינת האוכל ומגיעה לחדר השינה. הספה בסלון לבנה ורכה, והשניים יכולים להרים עליה רגליים, להניח יד על הבטן ולחכות לבעיטות. מולה שידת טלוויזיה בהירה, שנתונה במסגרת, עם רגלי מתכת שחורות, וליד הספה מראה גדולת ממדים ממוסגרת גם היא בשחור ונשענת על הרצפה. אזור מושלם לצילומים משותפים.

החדר בסוף המסדרון לגמרי מפתיע אותה עם שזירת חבלים א-לה ספיידרמן שטווה בן הזוג. שניהם נהנים להשתעשע על המיטה בחופשה, כשקוקה מונפת באוויר בתמיכת רגלי בעלה, אבל בשגרה הביתית נראה שהווייב סולידי יותר: המיטה הזוגית מרופדת באפור, המצעים לבנים ורכים, ועל החלונות וילון קפלים לבן במראה מדוגם ויוקרתי. בצידי המיטה שידות זכוכית כסופות, ויש גם אחת רחבה יותר ליד הקיר. אלמנט שחוזר בדומה לפינת האוכל הוא חיפוי קרניזים בצבע הקיר, שמחבר גם את חדר השינה לשיק האירופי. חדר הרחצה לבן בעיקרו, שידת הכיור אפורה והאריחים דמויי השיש מטפסים על הקירות.

כמי שמעריכה ניקיון, סדר ועיצוב, צילמה קוקה לאחרונה סדרה ב-HOT שמלווה אותה לחתונה, והלוקיישן שנבחר הוא בית יפהפה לצילומים שכולו לבן עם ניחוח כפרי. בכלל עיצוב הוא חלק מהחיים שלה, והרבה זמן רצתה לשפץ להם את הדירה במעלה אדומים. כשזה קרה, מעצבת הפנים דקלה אומזגין עיצבה את דירת הגן בת חמשת החדרים בגווני בז' והפכה אותה לפנינה מודרנית בשיק יוקרתי. הילדה הגדולה עזבה אולי את הקן, אבל כשהקן קורא לה – היא לא מהססת לחזור ולעזור.

