מייסד WeWork והמנכ"ל שלה לשעבר, אדם נוימן, מכר את אחוזת הענק שלו בקליפורניה תמורת 22.4 מיליון דולר.

נוימן, בן 41, רכש את הנכס תמורת 21.4 מיליון דולר בשנת 2018. היזם הישראלי העמיד בהתחלה למכירה את האחוזה, הכוללת שבעה חדרי שינה, בסכום של 27.5 מיליון דולר, אך לבסוף נאלץ להתפשר משמעותית במחיר.

הבית שנמכר נמצא כ-25 קילומטר צפונית לאזור מפרץ סן פרנסיסקו, בקורטה מדרה, קליפורניה. שטחו הכולל הוא כ-44 דונם, בשטח בנוי של כ-1,160 מ"ר.

הבית מכונה גם "בית הגיטרה", מאחר שאחד מחללי המגורים שלו מעוצב כמו כלי הנגינה. הוא תוכנן על ידי האדריכל ההולנדי המפורסם סים ואן דר רין.

האחוזה העצומה כוללת בריכה, ספא, מגלשת מים, מדשאה ענקית, אולפן מוזיקה, אולם קולנוע ביתי, מגרש סקווש, גנים אורגניים ובוסתנים. היא כוללת גם בית הארחה עם שני חדרי שינה ושני חדרי אמבטיה. האחוזה מלמעלה | צילום: Realtor.com חדר הקולנוע הביתי | צילום: Realtor.com האחוזה שמכר אדם נוימן | צילום: Realtor.com האחוזה שמכר אדם נוימן | צילום: Realtor.com

מכירת האחוזה התרחשה ב-12 במרץ, רק חמישה ימים לפני שיצא לאור הסרט התיעודי השנוי במחלוקת של HULU על סיפורו של נוימן, "WeWork: Or the Making and Breaking of a $47 Billion Unicorn", המתאר את הסודות מאחורי עלייתו ונפילתו. הסרט הציג את הישראלי כ"מנהיג כת מניפולטיבי, שניהל את החברה בריטואלים יומיומיים".

נוימן צבר בתקופתו כמנכ"ל WeWork פורטפוליו נכסים בשווי כולל של 90 מיליון דולר. בנוסף לאחוזה בקליפורניה, היזם ואשתו, רבקה נוימן, מכרו את אחוזתם במחוז ווסצ'סטר בקיץ שעבר במחיר של 3.39 מיליון דולר.

בנוסף, הם העמידו למכירה דופלקס בניו יורק בסכום של 37 מיליון דולר בינואר האחרון, אך בינתיים לא קיבלו עוד הצעות. בני הזוג נשואים מאז 2008 ולהם חמישה ילדים, ביניהם תאומים.