האם המיטות בכפר האולימפי נועדו למנוע מהמשתתפים לקיים יחסי מין בזמן התחרויות, הנערכות בצל מגפת הקורונה? "המיטות בכפר האולימפי בטוקיו עשויות מקרטון כדי למנוע מפגשים אינטימיים בין הספורטאים. המיטות יוכלו לשאת משקל של אדם אחד כדי למנוע מצבים שלא קשורים בספורט", צייץ פול צ'לימו, אתלט אמריקאי יליד קניה. צ'לימו, המתחרה בריצות 1,500 מטר ו-10,000 מטר, הוסיף שהמיטות לא יהיו בעיה לרצים למרחקים ארוכים, ו"אפילו 4 מאיתנו" יוכלו להיכנס למיטה.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do pic.twitter.com/J45wlxgtSo — Paul Chelimo (@Paulchelimo) July 17, 2021

>> מומחית מנקה: הטיפ להברקת המקלחון

>> איתי תורג'מן עבר עם החברה לדירה משגעת

המשחקים האולימפיים שייפתחו בסוף השבוע בטוקיו אמנם יתקיימו תחת הגבלות חמורות בצל מגפת הקורונה, אבל לא נראה שריהוט החדרים בכפר האולימפי קשור בכך. למעשה, המיטות הייחודיות הוצגו כבר בתחילת ינואר 2020 לקראת האולימפיאדה שהייתה אמורה להתקיים בקיץ 2020, ובסין התגלו רק מקרים ספורים של מחלה לא ידועה.

View this post on Instagram A post shared by Firstpost (@firstpost)

בתקופה שחלפה התפשטה הקורונה ברחבי העולם, והמשחקים האולימפיים, שנדחו בשנה, ייערכו תחת מגבלות חמורות. התחרויות יתקיימו ללא קהל, והספורטאים והמלווים יעברו בדיקות קורונה יומיות ולא יהיו רשאים להסתובב בחופשיות, וגם בחדרי האוכל בכפר האולימפי מקומות הישיבה יהיו בהתאם לכללי הריחוק החברתי ובין הסועדים יהיו מחיצות מפלסטיק. צילום: shutterstock / f11photo

These are the first ever kinetic pictograms in Games history, they were created to highlight how dynamic, innovative, and special #Tokyo2020 will be! ✨



Let us know your favourite @Olympics sport! #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/Zb4vOgIcsz — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 19, 2021

אף שהספורטאים יידרשו לשמור על ההנחיות, ובמשלחת הישראלית אף מינו אחראי קורונה כלליים וכן אחראי משנה לענפים שבהם יש מספר גדול של משתתפים, עיצוב המיטות לא קשור לכך. כשהוצגו המיטות לפני שנה הסביר טקאשי קיטג'ימה, המנכ"ל של הכפר האולימפי, כי הן "יכולות לשאת משקל של עד 200 ק"ג". לפי הדיווחים, אף ספורטאי באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו לא הגיע למשקל זה, כך שהמיטות, שאורכן 2.10 מטרים, אמורות לשאת בקלות את משקל הספורטאים. לדברי קיטג'ימה, מיטות הקרטון חזקות יותר ממיטות עץ. "גם עץ וגם קרטון יישברו אם יקפצו עליהם", הוא הוסיף.

המתעמל האירי ריס מקנאגן הוכיח את דבריו של קיטג'ימה כשפרסם סרטון המתייחס לשמועה שהמיטות אמורות להיות "אנטי סקס". בסרטון, שצבר כבר יותר מ-800 אלף צפיות, מקנאגן נראה קופץ על המיטה – בלי לגרום לה כל נזק, ומסכם שמדובר ב"פייק ניוז".

“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

>> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק

>> הירשמו לניוזלטר של living

לאחר המשחקים האולימפיים מיטות הקרטון, שיצרה חברת המזרנים היפנים Airweave Inc, ולאחר המשחקים ימוחזרו למוצרי נייר. המזרנים – שכמובן לא עשויים מקרטון – ימוחזרו למוצרי פלסטיק. בנוסף, לפי "הגרדיאן", המדליות ייוצרו ממיחזור חלקים ממכשירים אלקטרוניים, בהם 6.2 מיליון טלפונים ניידים משומשים, והלפיד האולימפי נוצר מפסולת אלומיניום.