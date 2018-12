מבצעי סוף השנה הכי שווים לעיצוב הבית

TEKA שווה במיוחד: תנור 90 ס"מ מדגם HL-740 וטלוויזיה Smart TV בגודל 43 אינץ' ב-5,000 שקל במקום ב-9,000 שקל, תנור קומפקטי 45 ס"מ דגם HKL-840 ותנור 60 ס"מ דגם HL-840 ב-3,990 שקל בלבד במקום 6,000 שקל לכל תנור. מה עוד: הנחות על מקררים ומקפיאים. מתי ואיפה: עד 31 בדצמבר או עד גמר המלאי, באולמות התצוגה בהרצליה, באר שבע (דיזיין פלוס), אשדוד וקריית ביאליק. צילום: ג'ו לידס TEKA גלריית 1of135 מה שווה: 70 אחוז הנחה על כל הפריטים בקולקציית Original Vintage, למשל הדפס קקטוס 30X40 ס"מ כולל מסגרת ב-174 שקל במקום 580 שקל, הדפס חיפושית כולל מסגרת ב-249 שקל במקום 830 שקל. מה עוד: עד 70 אחוז הנחה על פריטים מהתצוגה והנחה של 12 אחוז על כל הפריטים באתר. מתי ואיפה: 28-26 בדצמבר, גלריית 1of135, איתמר בן אבי 1 ת"א. צילום: יחצ צילום: יחצ עוד בערוץ עיצוב הבית: לכל הכתבות בערוץ living

המעצבים קבעו: אלו פתרונות האחסון הכי יפים באיקאה

להתראות 2018: 12 הבתים הכי יפים השנה בישראל LYVENT שווה במיוחד: תנור אפייה בילד אין OV-S-651 מתצוגה ב-890 שקל במקום 1,690 שקל, תנור אפייה בילד אין דיגיטלי OV-S-305 מתצוגה ב-890 שקל במקום 1,690 שקל, כיריים זכוכית HO-T-678 מתצוגה ב-790 שקל במקום 1,390 שקל. מה עוד: כפל מבצעים באולם התצוגה במודיעין. מתי ואיפה: עד 31.12 באולם התצוגה, צלע ההר 111 מודיעין. צילום: יחצ צילום: יחצ רשת SWISS SYSTEM שווה במיוחד: מיטת דונה מתצוגה ב-3,450 שקל במקום 6,900 שקל, מיטת נובל מתצוגה ב-2,950 שקל במקום 5,900 שקל. מה עוד: עד 50 אחוזי הנחה על מגוון מיטות, מזרנים ומוצרים נלווים מתצוגה. מתי ואיפה: עד 31.12 או עד גמר המלאי, בסניפי הרשת. דגם נובל 2,950 שקל במקום 5,900 שקל | צילום: יחצ חול דגם דונה 3,450 שקל במקום 6,900 שקל | צילום: יחצ חול רשת URBAN שווה במיוחד: כורסה מדגם ADEL במגוון צבעים ב-690 שקל במקום 890 שקל, ספה מדגם BORDO תלת מושבית ב-1690 שקל במקום 1,890 שקל. מה עוד: הנחות על רהיטים שונים. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת ובאתר. צילום: יחצ צילום: יחצ אמריקן קומפורט שווה במיוחד: סלון מונקו מבד מתצוגה ב-7,990 שקל במקום 13,300 שקל, כורסת ג'מבו/קליפורניה מבד מתצוגה ב-2,290 שקל במקום 5,490 שקל. מה עוד: עד 50 אחוז הנחה למוצרים מתצוגה. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. כורסת יוקון עור | צילום: יחצ סלון מונקו | צילום: יחצ ביתילי שווה במיוחד: ספת עור דגם קארזה ב-9,990 שקל במקום 19,390 שקל, שולחן אוכל דגם פורסט ב-5,770 שקל במקום 11,540 שקל, ספת בד דגם ברייט ב-1,990 שקל במקום 5,990 שקל, כורסה דגם סיאה ב-1,495 שקל במקום 3,790 שקל. מה עוד: עד 50 אחוז הנחה על כל מחלקת ההום סטיילינג, 70-50 אחוז הנחה על כל מחלקת התאורה, 25 אחוז הנחה על כל הריהוט המשלים. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. צילום: kiss and tell כורסה דגם סיאה | צילום: יחצ ספה ברייט | צילום: ישראל כהן שולחן אוכל סלייט | צילום: ישראל כהן גולף & קו שווה במיוחד: סט מצעים זוגי מכותנה ב-215 שקל במקום 429 שקל, שטיח ב-225 שקל במקום 449 שקל, צלחת פורצלן ב-15 שקל במקום 30 שקל. מה עוד: עד 50 אחוז הנחה על מגוון פריטי טקסטיל וכלי בית מקולקציית החורף. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת ובאתר. סט מצעים זוגי מכותנה ב-215 שקלים במקום 429 שקל | צילום: ערן סלם שטיח ב-225 שקל במקום 449 שקל | צילום: ערן סלם צלחת ב-15 שקל במקום 30 שקל | צילום: ערן סלם H&O שווה במיוחד: זוג מגבות גוף ב-50 שקל במקום אחת ב-79.90 שקל, ארבע מגבות פנים ב-50 שקל במקום אחת ב-29.90 שקל. מה עוד: עד 60 אחוז הנחה במחלקת הבית על כלי בית, כלי אירוח, מצעים, מגבות, שמיכות, קומקומים, כוסות, אגרטלים, פלייסנמנטים, צנצנות ועוד. מתי ואיפה: עד 31.12 בחנויות הרשת. מבצעים על מגבות גוף ופנים | צילום: ישראל כהן שמיכת פלנל פליז זוגית ב-79.90 שקל במקום 119.90 שקל | צילום: ישראל כהן דא קוצ'ינה שווה במיוחד: שולחן אוכל קוטר 1.50 מ' נפתח ל-3.30 מ' מפורניר בטקסטורת שמש מ-9,250 שקל במקום 13,460 שקל, שולחן אוכל מלבני מאלון מבוקע באורך 2.20 מ' נפתח ל-4 מ' מ-9,259 שקל במקום 13,460 שקל. מה עוד: מגוון פינות אוכל ב-40 אחוזי הנחה. מתי ואיפה: עד 31.12 או עד גמר המלאי, באולם התצוגה, חיים משה שפירא 1 ראשל"צ. צילום: יחצ חול דומיסיל שווה במיוחד: יחידת BOXI מאלומיניום 90X30 ס"מ ב-700 שקל במקום 2,330 שקל. מה עוד: 70 אחוז הנחה על מגוון יחידות BOXI מעוצבות מאלומיניום. מתי ואיפה: עד 31.12 או עד גמר המלאי, באולם התצוגה, לח"י 24 בני ברק. יחידות BOXI | צילום: יחצ צילום: יחצ הום סנטר מה שווה: מפזר חום ב- 49.90 שקל במקום 99.90 שקל, סט סכו"ם ב-79.90 שקל במקום 169.90 שקל. מה עוד: עד 50 הנחה על מגוון מערכות ישיבה פינתיות לבית ולגינה, שולחנות + 4 כיסאות ועוד. איפה: עד 31.12 בסניפי הרשת ובאתר. מפזר חום ב-49.90 שקל במקום 99.90 שקל | צילום: יחצ מפזר חום לאמבטיה ב-69.90 שקל במקום 119.90 שקל | צילום: יחצ סט סכו"ם ב-79.90 שקל במקום 169.90 שקל | צילום: יחצ ZARA HOME מה שווה: כיסוי מיטה זוגי ב-299 שקל במקום 399 שקל, מפה ב-199 שקל במקום 299 שקל. מה עוד: עד 30 אחוז הנחה על מגוון מוצרים לבית: מצעים, מפות, שטיחים לסלון ולחדר האמבטיה, רהיטים, סכו"ם ומערכות אוכל, מוצרי רחצה ובישום לבית ועוד. מתי ואיפה: עד גמר המלאי בסניפים בקניון Tlv Fashion Mall ובקניון איילון. צילום: יחצ חול טולמנ'ס דוט מה שווה: מערכת ישיבה דגם MET בעיצוב פיירו ליסוני ב-28,413 שקל במקום ב-47,355 שקל, מערכת ישיבה דגם GENTRY בעיצוב פטרישה אורקיולה ב-35,364 שקל במקום 58,940 שקל. מה עוד: עד 40 אחוז הנחה על מגוון רהיטים, שטיחים ופריטים מהמלאי ומהתצוגה של מותגים מובילים ועיצובים של מעצבי על בינלאומיים כמו פיליפ סטארק, דושי ולוין, פיירו ליסוני, מרסל וונדרס, פטרישיה אורקיולה ועוד. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. שטיח metallum powder IN ב-1,643 במקום 2,162 שקל | צילום: יחצ כורסה SWEET בעיצוב פאולה נבונה ב-3,490 שקל במקום 7,050 שקל | צילום: יחצ >> רוצים עוד? עשו לייק ל-living בפייסבוק סמגל מה שווה: מ-40 אחוז הנחה על כל דגמי המטבחים עם התחייבות ל-10 שנות אחריות. ברכישת מטבח ב-30,000 שקל ומעלה – מתנה: מוצר חשמלי נסתר (מדיח כלים אינטגרלי, קולט אדים אינטגרלי וכו'). מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. צילום: גלעד רדט צילום: גלעד רדט FOX HOME מה שווה: ציפה זוגית 100 אחוז כותנה ב-200 שקל במקום 399.90 שקל, ציפץ יחיד 100 אחוז כותנה ב-150 שקל במקום 299.90 שקל, ציפית 100 אחוז כותנה ב-35 שקל במקום 299.90 שקל. מה עוד: 40 אחוז הנחה על כל המוצרים, לא כולל מוצרי מזון, ריהוט וכרטיסי מתנה. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. צילום: יורם אשהיים שמיכת יחיד ב-100 שקל במקום 199.90 שקל, שמיכה זוגית ב-150 שקל במקום 299.90 שקל | צילום: אפרת אשל IDdesign מה שווה: כורסת עור שחורה GRAY ב-2,495 שקל במקום 4,990 שקל, כיסא בר KODY לבן ב-295 שקל במקום 590 שקל. מה עוד: עד 50 אחוז הנחה על מגוון רהיטים ופריטים משלימים. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. כורסה adeline בריפוד בד ב-1,883 שקל במקום 2,690 שקל | צילום: ישראל כהן ארקוסטיל קיטצ'ן מה שווה: קנו ב-150 שקל ושלמו 100 שקל על כל המוצרים ברשת, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. צילום: יחצ כרמל פלור דיזיין מה שווה: שטיח מקולקציית סוהו 230X160 ס"מ ב-1,380 שקל במקום 2,300 שקל, שטיח פאץ' וורק עבודת יד 200X150 ס"מ ב-1,500 שקל במקום 3,000 שקל. מה עוד: עד 50 אחוז הנחה על כל מחלקת השטיחים. מתי ואיפה: עד 31.12 בסניפי הרשת. שטיח מסדרת פטץ' וורק | צילום: יחצ _OBJ {title}





