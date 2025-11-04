הסתיו מביא איתו עלי שלכת שמכסים את הגינה. רבים תוהים אם לגרוף אותם או להשאירם בחצר. התשובה, כמו כמעט תמיד בגינון, היא "זה תלוי". מומחי The Spruce מסבירים אילו יתרונות יש לעלים שנותרים על האדמה, ומתי הם עלולים להזיק לצמחים.

תלוי גם עד כמה זה מפריע לכם בעין | צילום: Orientaly, SHUTTERSTOCK

שכבת עלים בגינה לא חייבת להיות "אשפה". למעשה, היא יכולה לתפקד כמולץ' טבעי (חיפוי הקרקע) – לשמור על לחות, לשפר את מרקם האדמה, ולספק בית למיקרואורגניזמים וחיידקים טובים. העלים גם מספקים בידוד לחורף, בייחוד לצמחים עם שורשים רדודים, ומסייעים להגן עליהם מפני הקור. נוסף לכך, שכבת העלים יוצרת בית למזיקים מועילים, ותורמת למערכת האקולוגית של הגינה.

אבל יש מצבים שבהם שכבת עלים צפופה עלולה להזיק. אם בגינה יש צמחים חולים, היא עלולה להחמיר את המחלה או לשמש קרקע לפטריות ומזיקים. צמחים קטנים או זרעים עלולים להיאבק לנבוט דרך עלים עבים, והשכבה הצפופה עלולה לחנוק צמחים נמוכים. כמו כן, אם המראה חשוב לכם – עלים עבים עלולים להיראות מבולגנים, וניתן להחליף אותם במולץ' אחר כמו שבבי עץ.

המומחים ממליצים על איזון: להשאיר שכבת עלים דקה ואוורירית, ולוודא שאין הצטברות סביב גבעולי הצמחים. אפשר לפרק את העלים או לשבור אותם, כדי שיתפרקו מהר יותר ויאפשרו אוורור. אם בוחרים להסיר את העלים, כדאי לעשות זאת במיוחד סביב צמחי נוי רגישים, זרעים וצמחים נמוכים.

