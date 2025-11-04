האם באמת כדאי לגרוף את עלי השלכת שנושרים בחצר?
שכבת עלים בגינה יכולה להיות גם ברכה וגם אתגר: היא משמרת לחות, משפרת את האדמה ומספקת מחסה לבעלי חיים קטנים, אבל לעיתים עלולה לפגוע בצמחים ולמנוע נביטה. המומחים מסבירים מתי כדאי להשאיר את העלים ומתי עדיף לסלק אותם, ואיך חיפוי נכון יכול להגן על הגינה בחורף הישראלי
הסתיו מביא איתו עלי שלכת שמכסים את הגינה. רבים תוהים אם לגרוף אותם או להשאירם בחצר. התשובה, כמו כמעט תמיד בגינון, היא "זה תלוי". מומחי The Spruce מסבירים אילו יתרונות יש לעלים שנותרים על האדמה, ומתי הם עלולים להזיק לצמחים.
שכבת עלים בגינה לא חייבת להיות "אשפה". למעשה, היא יכולה לתפקד כמולץ' טבעי (חיפוי הקרקע) – לשמור על לחות, לשפר את מרקם האדמה, ולספק בית למיקרואורגניזמים וחיידקים טובים. העלים גם מספקים בידוד לחורף, בייחוד לצמחים עם שורשים רדודים, ומסייעים להגן עליהם מפני הקור. נוסף לכך, שכבת העלים יוצרת בית למזיקים מועילים, ותורמת למערכת האקולוגית של הגינה.
אבל יש מצבים שבהם שכבת עלים צפופה עלולה להזיק. אם בגינה יש צמחים חולים, היא עלולה להחמיר את המחלה או לשמש קרקע לפטריות ומזיקים. צמחים קטנים או זרעים עלולים להיאבק לנבוט דרך עלים עבים, והשכבה הצפופה עלולה לחנוק צמחים נמוכים. כמו כן, אם המראה חשוב לכם – עלים עבים עלולים להיראות מבולגנים, וניתן להחליף אותם במולץ' אחר כמו שבבי עץ.
המומחים ממליצים על איזון: להשאיר שכבת עלים דקה ואוורירית, ולוודא שאין הצטברות סביב גבעולי הצמחים. אפשר לפרק את העלים או לשבור אותם, כדי שיתפרקו מהר יותר ויאפשרו אוורור. אם בוחרים להסיר את העלים, כדאי לעשות זאת במיוחד סביב צמחי נוי רגישים, זרעים וצמחים נמוכים.
בחורף הקל בישראל, ניתן לשלב את היתרונות של העלים עם חיפוי אורגני מבוקר. שכבת מולץ' דקה–בינונית סביב הצמחים מגנה על האדמה מפני שחיקה, שומרת על לחות ושומרת על בריאות הצמחים גם בתקופות של לחות גבוהה או תנודות טמפרטורה. אפשר להשתמש בעלים מפורקים, קומפוסט או שבבי עץ, בתנאי שהשכבה לא עבה מדי כדי למנוע ריקבון. בדרך זו, הגינה נשמרת בריאה ומסודרת, תוך ניצול היתרונות של עלי הסתיו ושמירה על האדמה בחורף הישראלי.