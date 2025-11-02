סחלב יכול להיות כוכב אמיתי במטבח או בסלון, עם פרחים נוצצים ומרשימים. אבל מה עושים כשאתם מבחינים שהעלים נובלים, השורשים מתייבשים או שהצמח לא פורח? אל תמהרו לזרוק אותו. בעזרת כמה צעדים פשוטים - גיזום שורשים, שתילה מחדש, התאמת מים, אור ולחות - אפשר להחזיר את הסחלב לחיים ולהבטיח שהוא ימשיך לשמח אתכם בפריחה עשירה לאורך זמן.

איך לדעת אם אפשר להציל סחלב

ראשית, צריך לבדוק האם הסחלב ניתן להצלה. בדקו את הצמח ואת האדמה שלו: עלים צהובים או נבולים, אדמה עם ריח רע, עלים נושרים, כתמים על העלים או חוסר פריחה — כל אלה עשויים להצביע על בעיות חיידקיות או פטרייתיות, מזיקים או טיפול לקוי כמו עודף או חוסר מים. אם אין עלים, אין שורשים או אם ראש הצמח רך, חום ורקוב — הסחלב כנראה הגיע לסוף דרכו.

איך להחיות סחלב

אם קבעתם שהצמח חי אך לא במצב טוב, עקבו אחר הצעדים הבאים. זה עשוי לקחת חודשים, או יותר, אך כשפרחיו המרהיבים יחזרו — זה יהיה שווה את המאמץ.

גזירת שורשים

הוציאו את הסחלב מהעציץ ושטפו את השורשים להסרת אדמה ישנה. שורשים בריאים צריכים להיות ירוקים; שורשים כסופים או לבנים מצביעים על יובש. גזרו שורשים רכים, חומים או מתים. בדקו את השורשים כל כמה שבועות ואם הם יבשים — השרו אותם במים 10 דקות ולאחר מכן תנו להם להתייבש.

שתילה מחדש

שתילה מחדש יכולה להחיות את הסחלב, אך לא בזמן פריחה. אם השורשים גדולים מדי או הצמח נראה כבד מדי למכל הנוכחי - הגיע הזמן לעציץ גדול יותר. השתמשו בתערובת אדמה טרייה לסחלבים.

צילום: PR - STUDIO, SHUTTERSTOCK

התאמת השקיה

שנו את כמות המים: עלים צהובים או אדמה רטובה מדי מעידים על עודף מים, עלים מצומקים ומקומטים מצביעים על חוסר מים. אל תיתנו לצמח לשבת באדמה רטובה. יש הממליצים להחליף את המים בקוביות קרח.

פרסומת

התאמת אור

אם הצמח גמדי או בעל עלים כהים מדי - יש לתת יותר אור. עלים פריכים, צהובים או עם כתמים אדומים מעידים על יותר מדי שמש. סחלבים אוהבים אור בהיר אך עקיף למשך 6–8 שעות ביום, וניתן להשתמש בתאורת גידול במידת הצורך. חלונות הפונים מזרחה עם שמש בוקר הם הטובים ביותר.

טמפרטורה ולחות

טמפרטורה חמה מדי או קרה מדי משפיעה על הצמח. בדרך כלל סחלבים אוהבים יום בטמפרטורה של 18–27 מעלות צלזיוס ולילה קריר של 15–21 מעלות. בדקו את הדרישות הספציפיות לסוג הסחלב שלכם. לילה קריר מעודד פריחה. ניתן להניח את הסחלב על מגש עם אבנים ומים כדי ליצור לחות בינונית עד גבוהה.

דישון

סחלבים צורכים הרבה מזון, האדמה לבדה לא מספיקה. השתמשו בדשן לסחלבים או דשן מאוזן מדולל. העדיפו דשן מסיס במים, והימנעו מדישון בזמן מנוחה של הצמח.

צילום: Maria Boiko, SHUTTERSTOCK

פרסומת

טיפים כלליים לטיפול בסחלבים