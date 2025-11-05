כשעומדים מול מדף הסקוצ'ים בחנות, הבחירה נראית תמימה: לוקחים את הצבע שנראה הכי יפה או הכי מוכר. אבל לא ולא, מתברר כי מאחורי כל צבע מסתתרת משמעות. לכל גוון יש רמת גסות שונה, המתאימה לסוג ניקוי אחר:

צהוב – הסקוץ’ העדין ביותר. מתאים לשטיפת כלים יום-יומית שאינה שורטת את הכלים.

ירוק – קשיח יותר. נועד לסירים, מחבתות ולכלוך עיקש במיוחד.

כחול – רך מאוד. מתאים למשטחים עדינים כמו זכוכית, פלסטיק או שיש.

אדום – מיועד לאזורים שדורשים הקפדה על היגיינה, כמו הכיור או משטחי עבודה שבאים במגע עם מזון נא.

שיימו לב | צילום: Odua Images, shutterstock

צבעים שמונעים בלבול – וגם חיידקים

החלוקה לצבעים לא נועדה רק לנוחות או ליופי: היא עוזרת להפחית את הסיכון לזיהום צולב. שימוש באותו סקוץ’ גם לכלים וגם למשטח שנגע בבשר או דגים עלול להעביר חיידקים ממקום למקום. צבעים שונים לפי ייעוד – למשל ירוק לסירים, כחול לשיש ואדום לכיור – עוזרים להבחין בקלות ולשמור על סדר והיגיינה.

ממש כמו ההמלצה לשימוש במטליות המיקרופייבר בצבעים שונים כדי להבדיל בין אזורי ניקוי – מטלית אחת למטבח, אחרת לשירותים, שלישית לאבק. כשיש "קוד צבעים" ברור, הבית נשאר לא רק נקי יותר, אלא גם בטוח יותר.