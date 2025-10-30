מחבתות וכלי בישול עם ציפוי נון‑סטיק הפכו לפריט חובה במטבח. הם מאפשרים לבשל עם פחות שמן, להוציא את האוכל בקלות ולנקות ביעילות, אך הציפוי שלהם עדין וחשוף לשריטות וחיכוך שמקצרים את חיי הכלי ומורידים את איכות הבישול, ואף עלולים להשפיע על המזון והבריאות שלנו. לכן מומלץ לשמור עליהם בצורה חכמה. אז קבלו טיפ יעיל ופשוט משף, שישמור על המחבתות לאורך שנים.

המפתח לשמירה על מחבתות נון‑סטיק הוא אחסון נכון: אין להניח מחבתות אחת על השנייה ישירות משום שהחיכוך בין הציפויים עלול לשרוט ולפגוע בהן. הפתרון הפשוט הוא להפריד בין הכלים באמצעות רפידות ייעודיות, מגבת ישנה או קרטון, כך שהציפוי נשאר שלם, ואפשר כמובן לתלות את הכלים.

אפשר גם לתלות | צילום: shutterstock_YWSDDD

עוד טיפים הם שימוש בשמנים נכונים - עדיף להשתמש בשמנים עם נקודת עישון גבוהה, כמו שמן קנולה, שמן אבוקדו או שמן חמניות, ולבשל על חום בינוני-גבוה לפי הצורך. שמן זית כתית מעולה מתאים יותר לבישול על חום נמוך עד בינוני או לטיגון קצר, שכן חימום יתר עלול לפגוע בטעם ובציפוי. מומלץ להימנע משימוש בספריי בישול, שכן הוא עלול להזיק לציפוי הנון-סטיק לאורך זמן בשל תוספים כמו מייצבים או תחליבי סיליקון שהוא מכיל, שמתקשים להישרף ומצטברים על פני הציפוי.

וגם לא לחמם יותר מדי: שמירה על חום נמוך עד בינוני תאריך את חיי הציפוי. חום גבוה מעלה בלאי משמעותי.

נוסף לכך, חשוב להימנע משימוש בכלי מתכת וכלים חדים שיכולים לשרוט את הציפוי ולהעדיף כפות וסכינים מסיליקון או עץ.

שמירה על חום נמוך עד בינוני תאריך את חיי הציפוי | צילום: Cattlaya Art, shutterstock

איך מנקים נכון?

ניקוי המחבתות והסירים צריך להיות עדין, עם ספוג רך וסבון כלים עדין, זה לא הזמן לסקוץ' אכזרי או לחומרי ניקוי קשים. ודאו שהכלי התקרר לפני השטיפה. במקרה של כתמים עקשניים, אפשר להשרות את הכלי במים חמים. הימנעו מלהכניס את הכלי למדיח.

פרסומת

קבלו עוד טיפ: אפשר גם לשמן

אם אתם משקיענים, אפשר גם לשמן את הכלים קלות אחרי הייבוש כדי להאריך את חיי הציפוי. כן כן, שימון כלי בישול הוא בעצם מריחת שכבת שמן דקה על פני השטח, שיוצרת שכבה מגן. זה שומר על יעילות הכלי ומקטין את כמות השמן שאתם צריכים כשמבשלים — וגם הופך את הניקוי לקל, כי המזון מחליק בקלות. בוודאי שמעתם שעושים את זה עם מחבתות ברזל יצוק, אבל גם במחבתות וסירים נון-סטיק, השמן מסייע לשמור על פני השטח חלקים וחלקלקים וממלא חורים או אזורים לא אחידים.

שימו לב גם לשמן | צילום: adriaticfoto, Shutterstock

התהליך פשוט מאוד ולא לוקח הרבה זמן:

אם הכלי חדש, יש לשטוף אותו תחילה כדי להסיר שאריות ייצור. יש לוודא שהוא יבש לחלוטין לפני המריחה . למרוח שכבה דקה של שמן ניטרלי (כמו שמן צמחי או קנולה) על כל פני הכלי. אפשר להשתמש במגבת כדי לפזר את השמן באופן אחיד, כולל עד שפת הסיר או המחבת . לחמם את הכלי על להבה בינונית למשך 1–2 דקות. אם הכלי מתאים לתנור, אפשר גם לאפות אותו בתנור בחום של 150 מעלות למשך 20 דקות. להוציא ולהניח לקירור . לאחר שהכלי קר, ספגו את השמן העודף במגבת, והכלי מוכן לשימוש .