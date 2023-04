מזל טוב, אתם מארחים השנה. הבית יתמלא בקרוב בבני משפחה אהובים (ואולי גם אהובים קצת פחות - אבל היי, משפחה לא בוחרים) והרבה מאוד אוכל מלבד ההכנות לאירוע, הבישול עצמו וניקיון הבית - זמן טוב להבין גם איך מפנים מקום במקרר לכל מה שהכנתם מבלי שהמקרר ייראה כמו אחרי מלחמה ולא פחות חשוב, מבלי ששוב תשכחו להוציא חצי מהסירים שעבדתם עליהם. עודד בן יקר, מנהל מוצר ב-BSH, עם כמה טיפים לסידור המקרר כך שיהיה נוח ונגיש במהלך הארוחה.



1. פנו זמן לסידור המקרר

"ההכנות לארוחה לוקחות זמן רב, בין הניקיונות, עריכת השולחן, והקניות בסופר של הרגע האחרון, חשוב לשים ברשימת המטלות שלנו גם זמן שיוקדש לסידור המקרר לקראת ליל הסדר. מומלץ לנקות את המקרר והפעם לאו דווקא מטעמי חמץ, אלא מטעמי סדר. עצם הוצאת תכולת המקרר תאפשר סידור יעיל יותר בהמשך.





2. אל תכניסו למקרר דברים שנכונים למזווה

ישנם מוצרים רבים שאנו נוטים לשמור במקרר, על אף שמקומם הוא בכלל במזווה. כחלק מהכנות הבית לפסח מומלץ להוציא מהאחסון במקרר מוצרי מזווה שטרם נפתחו או כאלה שאינם זקוקים לקירור ולמעשה תופסים מקום ללא סיבה.

3. דומה עם דומה

אחת השיטות הידועות לסידור יעיל של המקרר היא חלוקת המזון לקבוצות שייכות ובאופן יסודי כך שלא תבזבזו זמן יקר באיתור המנות במהלך הארוחה. לקראת ליל הסדר נמליץ לחלק לפי סדר הארוחה:

מנות פתיחה ביחד, עיקריות ביחד וכמובן קינוחים, שתייה ורטבים הם קבוצות שייכות נוספת.

4. אמצו את שיטת FIFO- First in first out

לקראת ארוחת ליל הסדר, ובכלל כאשר אתם מאחסנים מוצרי מזון, מומלץ לסדר את המצרכים והמאכלים לפי סדר הוצאתם. בערב החג נסדר המקרר בהתאם למנות בארוחה כך שהקינוח יהיה בחלקו האחורי של המקרר, לפניו הסירים למנה העיקרית, ובהשיג יד יהיו המרק והסלטים שהכנתם למנה הראשונה. בשגרה, המוצרים הישנים יותר יעברו קדימה תוך הקפדה על סידור לפי תאריכי השימוש, זהו עיקרון פשוט שיכול לעזור לכם לפקוח עין על המזון ולהימנע מבזבוז שלו.

5. תשאירו אוויר למקרר

חשוב שלא לצופף אוכל בקופסאות בגב המקרר מאחר וזה עלול לפגוע בפיזור האוויר.

6. הסירים של היום הם קופסאות האוכל של מחר

על מנת לחסוך במקום ולשמור על הסדר, רצוי להעביר את התבשילים מהסירים אל הקופסאות ולמקמם בחלק התחתון של המקרר. לפני ארוחת החג רצוי להשאיר מקום לתבשילים של בני המשפחה.

7. קררו בהתאם

אל תמהרו להכניס כמות גדולה של מזון חם למקרר בבת אחת, מה שעלול לפגוע משמעותית בביצועי הקירור של המקרר.

8. מה שמים על דלת המקרר?

הדלת של המקרר נחשבת למקום החם ביותר וזאת עקב כניסת האוויר החם בכל פתיחה או סגירה. לכן לא מומלץ לשים מוצרי חלב אלא בעיקר ריבות וממרחים, ביניהם החרוסת והחזרת. כמו כן את הבקבוקים נמקם בחלקה התחתון של דלת המקרר.

9. שאר ירקות

חומרי גלם שונים זקוקים לטיפול שונה, ולתנאי טמפרטורה ולחות שונים על מנת לשמור עליהם בסביבה האופטימלית. במרבית המקררים התא התחתון ביותר מיעוד לפירות וירקות בזכות בקרת הלחות שמאפשרת שמירה על טריות המזון. כך למשל עשבים, אחד הדברים הכי רגישים שיש לנו במקרר, צריכים להישמר בלחות גבוהה על מנת לשמור על העלה יבש. מומלץ להכניס את העשבים לתוך מגירה ולגלג אותם בנייר סופג שישמור על טריות לאורך זמן. לעומת זאת חסה עדיף לשמור בסביבה של לחות מופחתת על מנת לא להביא להירקבותה. עגבנייה ומלפפון זקוקים ללחות נמוכה, ולכן ניתן לשים אותם יחד באזור בעל לחות מופחתת, אולם העגבנייה פולטת חומר שמזרז את הבשלת המלפפון ולכן רצוי לחצוץ ביניהם עם ירק אחר.

10. טריות לפני הכול

הדגים, הבשרים והנקניקים הטריים נמקם בתא הצינון שבו הטמפרטורה עומדת על 0° ונמוכה יותר מאשר תאי הקירור במקרר. במקררים מסוימים ניתן לשנות את הטמפרטורה בעזרת פתחי האוורור ולהתאימה למוצרי חלב.

11. אל תעמיסו

עומס רב על המקרר יכול ליצור בלגן וחוסר סדר, ואין סיטואציה מבאסת יותר מלגלות ששכחתם להגיש את אחד התבשילים שעמלתם עליו זמן רב. לכן, סדרו את המקרר כך שתשאירו בהשיג יד את הדברים שאנחנו לא רוצים לשכוח – הרוטב שהכנו לסלט , או הסוכריות שמקשטות את העוגה.

12. גבוה מאחור – נמוך מלפנים

טיפ נוסף למציאת הדברים במקרר הוא סידור נכון של המוצרים בהתאם לגודל שלהם. כך למשל הסירים הגבוהים יהיו מאחור, בעוד שהסירים הנמוכים והרחבים יהיו מקדימה. גם באשר לרטבים, בקבוקים וצנצנות מומלץ לסדר לפי הגדול והגובה כך שתוכלו לראות את הכל.