אסף 450 אלף פחיות ובקבוקים למחזור – וקנה בית

במרחק קצר מחופי הסנטרל קוסט שבניו סאות' וויילס, אוסטרליה, נולד סיפור יוצא דופן: במשך שבע שנים אסף בחור בשם דמיאן גורדון יותר מ-450 אלף פחיות ובקבוקים במסגרת תוכנית המחזור המקומית. מה שהתחיל כפעולה סביבתית הפך להון עצמי של עשרות אלפי דולרים, שאפשר לו לרכוש דירה בת שני חדרים.

הכל התחיל מהטיולים שערך גורדון (36) בחוף הים, שם הבחין בכמויות פסולת שהותירו מבקרים. הוא החל לאסוף פחיות ובקבוקים, בחופים ובדרכים, תחילה כהרגל אישי, ובהמשך גם באירועים גדולים כמו פסטיבלים, שם נאספו אלפי מכולות ביום אחד.





"בזמן שהלכתי לאורך החוף, הבחנתי בבקבוק פלסטיק צף על הגלים. אספתי אותו והנחתי אותו בתרמיל הגב שלי עם שאר הזבל שאספתי בדרך", סיפר, "כל דבר קטן חשוב, חשבתי. אחרי שבוע ארוך של עבודה במשמרות במערכת הבריאות, ציפיתי להירגע בטיול לאורך החוף, אבל היה בלתי אפשרי להתעלם מכל הזבל שהשאירו אחריהם מבקרים אחרים בחוף. בקבוקי פלסטיק ופחיות - אפילו ציוד דיג - היו מפוזרים לאורך קו החוף. אני לא יכול להשאיר את זה ככה, החלטתי. חזרתי לחוף לעתים קרובות ככל שיכולתי, והצבתי לעצמי את המשימה לאסוף את הזבל במהלך ההליכה שלי. עד שסיימתי לטייל מקצה אחד לשני, התרמיל שלי היה מלא עד אפס מקום. בחזרה הביתה חיפשתי באינטרנט, ונחרדתי לגלות על ההשפעה של הפסולת על האוקיינוסים שלנו".

כל פריט החזיר לו תשלום קטן – 10 סנט אוסטרלי (כ-20 אגורות) – אך ההשקעה ארוכת הטווח צברה תוצאה מרשימה: יותר מ-450 אלף פחיות ובקבוקים ו-46 אלף דולר אוסטרלי, כ-98 אלף שקל. גורדון פתח חשבון נפרד לחיסכון הזה, כדי לא לערבב אותו עם הוצאות יומיומיות. בסופו של דבר, החיסכון הפך הסכום למקדמה לרכישת בית צנוע בן שני חדרים באזור כפרי בקווינסלנד. "אחרי שקיבלתי את המפתחות, ריהטתי את ביתי באוצרות שמצאתי ברחוב, כולל מקרר, מיקרוגל, מסחטת מיצים ומסגרת מיטה", הוא מספר, "עם תשלומי המשכנתה המתקרבים, אני לא מתכנן להפסיק לאסוף בקרוב. עכשיו אני משלם על בית החלומות שלי, בקבוק אחד בכל פעם".

המאמצים של גורדון חורגים בהרבה מהתשלום הכספי – הם גם תורמים לניקוי הסביבה. מיחזור פחיות אלומיניום צורך כ‑95 אחוז פחות אנרגיה מאשר ייצור פחיות חדשות מחומרי גלם, וכל טונה אלומיניום ממוחזרת מונעת בערך 9 טון פליטות CO₂.