הסימן המביך שמעיד שהספה שלכם לא באמת נקייה

הספה היא לב הסלון – המקום שבו יושבים, מתרווחים, מארחים, ולעיתים גם אוכלים או ישנים עליו. אבל לפי מנקים מקצועיים, כפי שסיפרו למגזין Homes & Gardens דווקא הפריט המרכזי הזה חושף הכי מהר אם הבית מתוחזק באמת. גם כשהיא נראית נקייה לעין, יש כמה סימנים קטנים שמנקים מנוסים תמיד מזהים – ורובנו מפספסים.

האבק הבלתי נראה

הסימן הראשון הוא אבק או לכלוך שמצטבר בבד. ספות, בייחוד כאלה מבד בהיר, נוטות לאבד מהברק שלהן כשהאבק מתערבב עם לחות או פרווה של חיות מחמד. התוצאה: מראה עמום ותחושה דביקה קלה על הבד. הפתרון פשוט – שאיבה יסודית עם ראש ריפוד, ניקוי עדין במטלית לחה וחומר ייעודי לספות אחת לשבועיים.

צילום: sebra, Shutterstock

המשענות מגלות הכל

הסימן השני הוא משענות כהות ושומניות. לדבריהם, זהו אזור שהידיים נוגעות בו שוב ושוב, ולכן השומן הטבעי של העור, קרמים או תרסיסי ניקוי מצטברים עליו ומשנים את צבעו. במקום להסתיר את הכתמים בכריות נוי, כדאי לנגב את המשענות בעדינות עם מטלית מיקרופייבר טבולה בתמיסת מים וסבון עדין – ולהימנע מחומרים חריפים שעלולים לפגוע בבד.

הריח הסמוי מן העין

והשלישי – הריח. גם כשאין סימני לכלוך נראים לעין, הספה יכולה לפלוט ריח קל של מזון, בעלי חיים או לחות – בעיקר מתוך הכריות. כדי לרענן, ממליצים לפזר מעט סודה לשתייה על הכריות, להמתין רבע שעה ולשאוב. אחר כך אפשר לרסס תרסיס בד עדין או פשוט לאוורר את הכריות בשמש לכמה שעות.