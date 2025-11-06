האדנית היפה של משפחת זולטי מרחובות שימשה אותה יפה בדירת הפנטהאוז במשך שש שנים, עד שהחלה להתפרק. השיחים צמחו יותר מדי, נזילות התחילו להופיע והיא כבר לא הייתה מה שהייתה. בעל הדירה, זוהר, מהנדס אלקטרוניקה במקצועו, ביקש לשפץ אותה בעזרת בעל מקצוע, אולם לאחר שקיבל הצעות בעשרות אלפי שקלים, החליט לעשות לביתו בעצמו וסיים את השיפוץ עם בניו בפחות מ-5,000 שקלים.

המקור בימים יפים יותר | צילום: זוהר זולטי

אורהה של אדנית העץ 8 מטרים, גובהה 35 ס"מ ורוחבה 30 ס"מ, והיא השתרעה לאורך המרפסת במגדל המגורים. שני בעלי מקצוע שונים שאליהם פנה היו במילואים, אחד נוסף לא הסכים לתקן והציע לפנות את האדנית ולבנות אותה מחדש כולל שתילת צמחים, ושניים אחרים לא היו מוכנים להתעסק בכלל עם פינויה של האדנית והסתפקו בהצעות לבנייה מאפס שנעו בין 16 ל-23 אלף שקלים.

זולטי התעצבן אבל לא התייאש, והבין שעליו לגייס שלושה אנשים: פועל לפירוק האדנית, נגר לבנייתה מחדש וגנן להחייאת הצמחייה. "יש לי שלושה סטודנטים בבית, ואחרי יום מחשבה החלטתי להתלבש יחד איתם על האדנית, לרוקן אותה ולשפץ אותה כולל צביעה. פירקנו את האדנית ביום אחד, גנן אחד עשה לי את האיטום, והשיפוץ והצביעה לקחו יומיים נוספים. אחר כך מילאתי חול עם הבנים ושתלנו את הצמחייה. ברגע שרוקנתי את האדנית יכולתי לראות מה המצב בלי להתחייב לאף אחד. את רוב הציוד לעבודה היה לי כי בצעירותי עבדתי עם אבא שלי בעבודות בניין וחשמל, ואת השאר קניתי כי גם ככה רציתי אותם והייתי קונה בכל מקרה".

הכנת האדנית | צילום: זוהר זולטי

העקירה | צילום: זוהר זולטי

את העבודה, שהתארכה על פני כמעט שנה, הוא מתאר כפשוטה וקלה יחסית, וגם עם שתילה יש לו ניסיון כי הצמחייה כבר הוחלפה כמה פעמים. אחרי שראה את האדנית ריקה, הבין שמי שבנה אותה לראשונה חסך בחומר והשתמש בעצים פגומים בחלקים מוסתרים, שבגללם נגרם הנזק. הוא החליף את החלקים הפגומים, ואת מה שהיה קשה לפרק השאיר.

"בעיקרון אני לא מתעסק בזה, ולקח לי זמן לחשוב מה אני הולך לעשות ואיזה חומרים אני צריך. הייתי צריך לקנות עצים, כלי עבודה וחומרים שלאיש מקצוע יש בשלוף. באמצע העבודה אתה גם מגלה שחסרים לך דברים שלא חשבת עליהם. אם בן אדם לא מפחד מעבודה, אני מאמין שגם לו יהיה קל. מה הדבר הכי גרוע שהיה יכול לקרות? שאצטרך להביא מישהו לבנות אדנית חדשה? הבעיה היחידה היא זמן ואם יש כישורים בסיסיים, כי ידע והנחיות יש באינטרנט".

במצב ריק | צילום: זוהר זולטי

מילוי אדמה | צילום: זוהר זולטי

היית עושה את זה שוב?

"תלוי. אם היו נותנים לי הצעת מחיר הגונה בעיניי, הייתי קונה שירות ומסיים את זה בשלושה ימים. ברגע שאתה עושה לבד, הביצוע נמרח. בנובמבר 2024 תיקנתי את האדנית, ביוני השנה עשיתי איטום ובאוקטובר האחרון שתלתי".

מה בכל זאת היה טוב בתיקון לבד?

"היה לי כיף לעבוד עם הבנים שלי. דיברנו, צחקנו ונהנינו מהזמן ביחד. כשאתה עושה את העבודה בעצמך, אתה לא נתון ללחץ של איש מקצוע. היו חלקים באדנית שנראו פגומים, אבל כשגירדתי קצת את פני השטח, ראיתי שהעץ בסדר גמור. אני בטוח שאם הייתי נותן את זה לאחד מבעלי המקצוע, הייתי צריך לשלם על אדנית חדשה".

זולטי נהנה למראה האדנית המחודשת והיה מסופק מעצם המחשבה שיצר אותה בעצמו. "יש סיפוק שעשית משהו. לעבוד פיזית לא תמיד נחמד, אבל כשאתה עובד עם הילדים זה אחרת. נכון, זה נמשך על פני שנה, ואיש מקצוע היה מסיים הכל תוך שלושה ימים, אבל בכסף שחסכנו יצאתי עם אשתי לטיול בחו"ל".

לאחר שתילת שיחים | צילום: זוהר זולטי

האדנית המחודשת בסיום

עלויות: