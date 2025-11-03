לא ייאמן: בניין המגורים שנראה כמו בית בובות ענקי
בניין המגורים הייחודי בצ’נגדו שבסין, שמצויד בחללים פתוחים, חצרות פנימיות ומרפסות ירוקות, יוצר אשליה של בית בובות עצום. הבניין, המשלב השראה ממנהטן עם טבע במרכז העיר, מציג גישה חדשנית לחיים עירוניים יצירתיים. פלא שהוא הפך ויראלי?
בצ’נגדו שבסצ’ואן נמצא בניין מגורים יוצא דופן שהפך לפופולרי ברשתות החברתיות בזכות מראהו הייחודי. ה‑Manhattan Nature, כפי שהוא נקרא באנגלית, כולל יותר מאלף יחידות דיור ומאפיין ארכיטקטורה פתוחה במיוחד: מרפסות גלובליות, חללים משותפים ופתחים רבים יוצרים אשליה של שקיפות וזרימה, שמזכירה בית בובות שבו כל קומה וכל יחידה נראים בבירור.
@jimmyvisitsworldI visited a real-life dollhouse neighborhood in Chengdu, China ✨ Over 1,000 units, all accessed by elevator, in a toy-like world filled with sunlight and fresh air Could you live here? #manhattannature ♬ 오늘같은 밤 - nokdu
העיצוב הגרידי והקווים הנקיים של הבניין, שנבנה בסביבות השנים 2000–2009, יוצרים סדר ויזואלי, אך עם זאת מאפשרים עומק וחוויה ויזואלית עשירה. המרפסות והחללים הפתוחים מאפשרים חדירת אור טבעי ואוויר, ותחושת מרחב גם ביחידות קטנות יחסית. המבנה מציע נקודת מבט חדשה על אורבניות ועיצוב מגורים.
הפופולריות של הבניין ברשתות חברתיות כמו טיקטוק ואינסטגרם נובעת מהתחושה הוויזואלית הייחודית שהוא מעניק. משתמשים משווים אותו לבית בובות ענק, ומפרסמים קטעי וידאו ותמונות שהפכו לוויראליים, עם מיליוני צפיות. וכתבות עליו מבהירות לקורא כי "לא מדובר ב-AI!". מעבר למראה, קיימים גם אתגרים תכנוניים ותחזוקתיים – עיצוב פתוח כל כך מחייב ניהול קפדני כדי לשמור על הסדר והניקיון, אבל עבור רבים, החוויה העיצובית והתחושה של מגורים יוצאי דופן גוברים על הקושי. נוסף לכך, בכל "ריבוע" או תא גריד מסודרות ארבע דירות, כך שכל יחידה נראית בבירור לצד שכנותיה. המרפסות והחללים הפתוחים בכל ארבע קומות יוצרים אפקט משחקי, אך עם זאת התחושה צפופה וקצת קלסטרופובית – בייחוד עבור מי שמסתכל על המבנה מלמעלה או מבחוץ.
העיצוב, בהשראת סגנון מנהטן, משלב בין נוחות עירונית למגע טבעי וחצרות פנימיות שמכניסות אור, והופך את המבנה לסמל יצירתי של חיים עירוניים בני קיימא במרכז צ’נגדו.