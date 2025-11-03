לא ייאמן: בניין המגורים שנראה כמו בית בובות ענקי

הפופולריות של הבניין ברשתות חברתיות כמו טיקטוק ואינסטגרם נובעת מהתחושה הוויזואלית הייחודית שהוא מעניק. משתמשים משווים אותו לבית בובות ענק, ומפרסמים קטעי וידאו ותמונות שהפכו לוויראליים, עם מיליוני צפיות. וכתבות עליו מבהירות לקורא כי "לא מדובר ב-AI!". מעבר למראה, קיימים גם אתגרים תכנוניים ותחזוקתיים – עיצוב פתוח כל כך מחייב ניהול קפדני כדי לשמור על הסדר והניקיון, אבל עבור רבים, החוויה העיצובית והתחושה של מגורים יוצאי דופן גוברים על הקושי. נוסף לכך, בכל "ריבוע" או תא גריד מסודרות ארבע דירות, כך שכל יחידה נראית בבירור לצד שכנותיה. המרפסות והחללים הפתוחים בכל ארבע קומות יוצרים אפקט משחקי, אך עם זאת התחושה צפופה וקצת קלסטרופובית – בייחוד עבור מי שמסתכל על המבנה מלמעלה או מבחוץ.